Ministerul Culturii susține cu 500.000 de lei promovarea la Oscar a filmului 'Fjord'

Filmul 'Fjord', regizat de Cristian Mungiu, va beneficia din partea Ministerului Culturii de o susținere financiară de 500.000 de lei pentru promovarea la Premiile Oscar.

'Îl susținem. O să dau două exemple: filmul care acum este favorit - și o să zic doar țara, Spania (drama spaniolă 'La Bola Negra', regia Javier Calvo și Javier Ambrossi, cu Penélope Cruz în distribuție - n.r.), care are un buget - sper că se ține bine toată lumea în fotolii - 50 de milioane de dolari, Ministerul Culturii a făcut un efort supraomenesc - și zic cu foarte mare răspundere - să susțină promovarea la Oscar cu 500.000 de lei', a declarat, marți seară, ministrul Culturii, Ioana Ciocan, la Digi 24.

Ea a explicat ce înseamnă 'această campanie de promovare'.

'Pentru că, într-adevăr, Cristian Mungiu poate să facă cel mai fabulos film de pe suprafața Pământului, dar el are un fel de campanie electorală de făcut. El trebuie să convingă cei 12.000 de membri ai juriului Academiei să îl voteze. Asta înseamnă că acești membri trebuie să aibă acces la filmul lui, filmul lui trebuie să fie distribuit peste tot, trebuie să aibă o campanie foarte bine făcută, în online, în offline, billboard-uri, în America, emisiuni televizate. Este o muncă sisifică. Dacă vom reuși, nu știu. Dar, cu siguranță, vom încerca', a mai spus Ioana Ciocan.

'Fjord', propunerea României pentru Premiile Oscar, la categoria 'Cel mai bun lungmetraj internațional'

Peliculă premiată cu Palm D'Or la Cannes, propunerea României pentru Premiile Oscar, la categoria 'Cel mai bun lungmetraj internațional', 'Fjord' a fost prezentat, pe 24 noiembrie, într-o proiecție specială de gală, la Ateneul Român în prezența unei părți a echipei.

Filmul, care a fost prezentat în cadrul celei de-a XVII-a ediții a festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, a beneficiat de o proiecție simultană în toate cinematografele disponibile din București și din țară.

'Fjord' va avea premiera națională pe 15 ianuarie 2027, lansarea urmând a fi marcată de o gală la Sala Palatului din București, la care vor fi prezenți atât regizorul, cât și actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, precum și alți actori din distribuție și membri ai echipei filmului.

Lista scurtă pentru nominalizările la Oscar 2027 va fi anunțată de Academia Americană de Film la 15 decembrie, iar selecția finală în 21 ianuarie 2027. Cea de-a 99-a gală a Premiilor Academiei Americane de Film este programată să aibă loc pe 14 martie 2027, la Los Angeles. (Agerpres)