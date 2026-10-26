A murit actorul Walter Koenig, cunoscut din seria iniţială "Star Trek". Cauza decesului

Actorul Walter Koenig. Sursa foto: Captură video Youtube

Actorul american Walter Koenig, cunoscut din seria iniţială "Star Trek", a murit la 90 de ani.

Este doliu în lumea filmului. Actorul american Walter Koenig, cunoscut pentru rolul său din serialul "Star Trek", a murit la vârsta de 90 de ani, au anunţat luni reprezentanţii săi, transmite Agerpres, citând AFP şi Reuters.

De ce a murit actorul Walter Koenig

Actorul, care l-a interpretat pe comandantul Pavel Cekov, unul dintre personajele secundare din serialul interstelar, a murit de bătrâneţe duminică seara la domiciliul său din North Hollywood, California, potrivit unui comunicat.

Actorul "a lăsat o impresie de durată asupra generaţiilor de fani din întreaga lume", au declarat reprezentanţii săi. "Prin nenumărate apariţii la convenţii şi întâlniri cu fanii, şi-a împărtăşit bunătatea, umorul şi recunoştinţa cu toţi cei care au avut şansa să-l cunoască", au adăugat aceştia. "A înţeles ce însemna Star Trek pentru oameni şi a îmbrăţişat pe deplin comunitatea care s-a format în jurul serialului".

Personajul său, Pavel Cekov, un ofiţer rus la bordul USS Enterprise, i-a permis serialului "Star Trek" să satirizeze tendinţa sovieticilor de a-şi asuma meritul pentru cele mai mari invenţii ale umanităţii, susţine AFP.

Actorul George Takei: Walter a fost mai mult decât Cekov

Limitat la un rol secundar în seria originală, el a căpătat o importanţă mai mare în filmele legate de sagă, în special în "Star Trek II: Furia lui Khan".

"Am inima grea", a reacţionat George Takei, unul dintre cei mai cunoscuţi actori ai seriei. "Walter a fost mai mult decât Cekov. A fost un scriitor, un profesor, un om atent şi un prieten loial", a subliniat actorul, amintind că l-a ales drept cavaler de onoare. "Fanilor care l-au iubit atâţia ani, vă mulţumesc. Şi el v-a iubit".

Pe lângă rolul său din "Star Trek", Walter Koenig a apărut şi în mai multe seriale de televiziune de-a lungul carierei sale. Cel mai notabil a fost serialul SF "Babylon 5".

Walter Koenig, ultimele mărturisiri

Anul acesta, în cadrul unui podcast, Walter Koenig a făcut mărturisiri emoționante despre felul în care i s-a schimbat viața după apariția sa în "Star Trek". Actorul spunea în ianuarie 2027 că era surprins să constate că oamenii încă îl recunoșteau după aproape șase decenii.

Totuși, actorul a recunoscut atunci că succesul personajului Pavel Chekov a avut și consecințe negative asupra vieții sale. După ce serialul s-a încheiat, o lungă perioadă de timp a rămas fără roluri deoarece producătorii din lumea cinematografică îl asociau prea mult cu "Star Trek". El a povestit că a reușit să depășească acea perioadă grea prin scris, iar ulterior asta l-a ajutat să contribuie ca scenarist la universul "Star Trek".