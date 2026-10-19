Proiecţie şi întâlnire cu echipa filmului „MĂ MUT LA MAMA”, în octombrie la Bucureşti și Ploieşti

Mă mut la mama

Comedia de mare success “Mă mut la mama” ajunge în premieră la Ploieşti, prin proiecţia specială programată pe 22 octombrie la Casa de Cultură a Sindicatelor şi se reia la Bucureşti, pe 21 octombrie la Sala Dalles. La evenimente vor fi prezenţi şi unii membri ai echipei de producţie.

Filmul „Mă mut la mama,” aduce pe marele ecran o distribuţie de top, un scenariu inspirat din piesele de teatru de mare succes „Mă mut la mama”, „Mă mut la tata” și „Mă mut sau nu mă mut”, scrise de Andreas Petrescu. În distribuție: Carmen Tănase, Maia Morgenstern, Adriana Trandafir, Adrian Păduraru, Gabriel Fătu, Andreas Petrescu, Paula Chirilă, Doina Teodoru, Ana Odagiu, Ioana Ancea, Bianca Purcărea, Ionuț Ciocea, Tudorel Filimon, Răzvan Oprea și Serghei Mizil. Semnătura regizorală revine maeştrilor Gelu Colceag şi George Buzoianu.

De o proiecţie specială vor avea parte şi spectatorii din Bucureşti pe 21 octombrie la Sala Dalles.

Filmul vine şi cu un videoclip official lansat de Pepe

Biletele se găsesc pe Ticketstore.ro.

Despre “Mă mut la mama" 2026

Cu o distribuție remarcabilă și o poveste în care se va regăsi orice spectator, filmul promite o experiență plină de umor, emoție și situații cât se poate de… familiare. Mă mut la mama aduce pe marele ecran o poveste savuroasă despre relațiile dintre părinți și copii, despre crizele vârstei adulte și despre curajul de a iubi, indiferent de vârstă.

Doi frați, o mamă văduvă care abia începe o nouă poveste de iubire și o casă prea mică pentru toate problemele lor. Un context perfect pentru o comedie în care nimic nu merge conform planului.

Adriana, o femeie de 65 de ani, decide să-și trăiască viața din plin, redescoperindu-și feminitatea și dorința de a iubi. Planurile îi sunt însă date peste cap atunci când cei doi fii ai săi revin acasă, fiecare cu propriile crize: Gabriel, un corporatist sigur pe sine, prins într-o căsnicie tensionată și tentații periculoase, și Andrei, un bărbat aflat în pragul eșecului personal și profesional.

Sub același acoperiș, cele trei destine se ciocnesc într-un carusel de situații comice, momente sensibile și revelații neașteptate.

Filmul este produs de Fundația Culturală „Teatrul Principal”, cu sprijinul Marivila și Pro Design Tulcea.

Mă mut la mama este o comedie pentru toată lumea, un film în care fiecare spectator va regăsi o bucățică din propria familie. Un film despre iubire la orice vârstă. Și despre faptul că, oricât de complicată ar deveni viața, acasă este întotdeauna loc pentru încă un dezastru.