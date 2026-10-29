A murit actorul Patrick Stewart, cunoscut din Star Trek și X-Men. Avea 86 de ani

Actorul britanic Patrick Stewart, devenit cunoscut după ce l-a interpretat pe profesorul Charles Xavier în saga cinematografică „X-Men” şi pe căpitanul Jean-Luc Picard în franciza de televiziune „Star Trek”, a murit, miercuri, la vârsta de 86 de ani.

Patrick Stewart a murit la vârsta de 86 de ani, potrivit unui comunicat publicat joi, informează AFP.

Patrick Stewart suferea de Alzheimer și demență cu corpi Lewy

Starul britanic, înnobilat în 2010 de regina Elisabeta a II-a pentru contribuţiile sale la promovarea artei dramatice, a decedat miercuri în reşedinţa sa din Los Angeles. „Cu multă tristeţe, vă anunţăm că Sir Patrick Stewart a murit ieri după o luptă scurtă şi emoţionantă împotriva maladiei Alzheimer şi a demenţei cu corpi Lewy”, precizează comunicatul distribuit pe contul său oficial de pe reţelele de socializare, potrivit Agerpres.

Pe lângă faptul că a interpretat numeroase personaje, de la Claudius la Macbeth, Stewart a susținut în repetate rânduri și o versiune a piesei „Colind de Crăciun”, în care juca singur toate rolurile. De asemenea, a jucat în spectacolele „No Man’s Land”, de Harold Pinter, și „Așteptându-l pe Godot”, de Samuel Beckett, atât în West End, la Londra, cât și pe Broadway, alături de prietenul său Ian McKellen.

Stewart a primit unele dintre cele mai bune cronici din carieră atunci când a interpretat pentru prima dată rolul lui Macbeth. Spectacolul, regizat de Rupert Goold, a avut premiera în mai 2007, la Chichester Festival Theatre, în Anglia, apoi a fost mutat în West End-ul londonez și la Brooklyn Academy of Music, înainte de a ajunge pe Broadway, în 2008.

Interpretarea lui Stewart i-a adus singura nominalizare la premiile Tony. Cotidianul londonez The Times a descris personajul său Macbeth drept „o creație captivantă, marcată de fragilitate, dorință, egoism și umor sumbru”. The Daily Telegraph a scris că actorul a oferit „o interpretare cu adevărat extraordinară”, iar The New York Times a considerat spectacolul „de neratat”.

„Am așteptat aproape 50 de ani”, declara Stewart pentru Associated Press în 2008. „Am învățat textul când aveam 14 ani. Am memorat toate monologurile doar pentru că mi se păreau extraordinare. Și mi-au rămas în minte, așa că nu a trebuit să învăț acele pasaje din piesă, ceea ce e o binecuvântare, pentru că învățarea replicilor a devenit acum singurul blestem al acestei meserii”.

Comandantul navei stelare a crescut într-o casă fără toaletă

Viitorul comandant al unei nave stelare din secolul al XXIV-lea a crescut în Mirfield, în comitatul Yorkshire, o zonă muncitorească din nordul Angliei, într-o casă care nu avea baie.

Stewart s-a alăturat unui grup de teatru de amatori la vârsta de 12 ani și, în adolescență, obișnuia să memoreze de plăcere replici din Shakespeare. A obținut o bursă la Bristol Old Vic Theatre School, unde și-a început drumul spre o carieră de actor de compoziție.

A început să chelească la 19 ani, alopecia fiind o afecțiune prezentă în familia sa.

Amintiri dureroase cu tatăl său

Tatăl său, fost plutonier-major în armata britanică, avea izbucniri de „violență repetată împotriva mamei mele”, după cum a scris Stewart într-un articol de ziar. „Violența este întotdeauna o alegere pe care o face un bărbat, iar el este singurul responsabil pentru ea”.

În memoriile sale, Making It So, Stewart a povestit cum el și fratele său mai mare, Trevor, se pregăteau pentru serile în care tatăl lor venea acasă beat și furios și o agresa pe mama lor. „Uneori o lovea cu palma deschisă, alteori cu pumnul strâns. Întotdeauna o lovea în cap”.

Mai târziu, Stewart a devenit ambasador al organizației Refuge, care oferă adăpost victimelor violenței domestice.

„Scena avea să se dovedească un spațiu sigur, un refugiu din calea vieții reale, unde puteam deveni o altă persoană, trăind într-un alt loc și într-o altă epocă”, avea să scrie el, potrivit witn.