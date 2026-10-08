Premieră în neurologia românească: Terapie inovatoare pentru boala Alzheimer. Poate încetini cu 35% evoluția bolii

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O premieră istorică pentru medicina românească a avut loc la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, unde primul pacient din țară a început un tratament inovator care poate încetini cu 35% evoluția bolii Alzheimer.

La mai puțin de un an de la aprobarea de către Comisia Europeană a unei terapii inovatoare destinate bolii Alzheimer simptomatice în stadiu incipient, primul pacient din România urmează deja tratamentul în cadrul Secției de Neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca sub atenta coordonare a Prof. Univ. Dr. Dafin F. Mureșanu-Șeful Clinicii de Neurologie a unității medicale clujene.

"Oferă posibilitatea de a încetini declinul cognitiv și funcțional"

Momentul marchează o premieră pentru neurologia românească: pentru prima dată, un pacient are acces la o terapie care acționează asupra mecanismului biologic al bolii și poate încetini evoluția acesteia atunci când este administrată în fazele timpurii", transmite The Society for the Study of Neuroprotection and Neuroplasticity (SSNN).

"Până de curând, opțiunile disponibile pentru persoanele diagnosticate în stadiile incipiente ale bolii Alzheimer vizau în principal ameliorarea simptomelor, iar noua terapie oferă posibilitatea de a încetini declinul cognitiv și funcțional, contribuind la păstrarea autonomiei pacientului pentru o perioadă mai îndelungată.

Potrivit studiilor clinice ce stau la baza acestei terapii revoluționare, tratamentul inovativ poate reduce cu aproximativ 35% ritmul de progresie a bolii la pacienții aflați în stadiile foarte timpurii și poate întârzia trecerea către forme mai severe ale bolii. Pentru mulți pacienți, acest lucru poate însemna mai mult de câteva luni în care își pot desfășura independent activitățile cotidiene, își pot menține memoria funcțională și își pot păstra mai mult timp calitatea vieții.

Diagnosticul precoce face diferența

"Acest tratament inovativ este destinat persoanelor cu tulburare cognitivă ușoară sau demență ușoară cauzată de boala Alzheimer și necesită confirmarea prezenței depozitelor de beta-amiloid, una dintre modificările caracteristice bolii.

"Boala Alzheimer afectează un număr tot mai mare de persoane în Europa, inclusiv în România, iar diagnosticarea precoce este esențială pentru ca pacienții eligibili să poată beneficia la timp de opțiunile terapeutice disponibile. Prin acest program ne dorim să contribuim la construirea unui parcurs cât mai clar pentru pacient – de la evaluarea și stabilirea diagnosticului, până la sprijinirea acestuia pe parcursul tratamentului și gestionarea corectă a bolii. Spitalul Județean din Cluj-Napoca este primul centru din țară care tratează un astfel de pacient, urmând ca activitatea să fie extinsă și în alte centre specializate”, a declarat Sebastian Iovan, manager general al companiei care susține noua terapie în România.

"În boala Alzheimer, timpul are o importanță majoră"

"În boala Alzheimer, timpul are o importanță majoră, iar diagnosticul într-un stadiu incipient ne oferă posibilitatea de a interveni într-un moment în care putem influența evoluția acesteia. Vorbim despre o patologie complexă, care necesită expertiza și colaborarea unei echipe multidisciplinare, atât pentru stabilirea corectă a diagnosticului, cât și pentru monitorizarea atentă a pacientului. Tratarea primului pacient în centrul nostru reprezintă un reper important pentru comunitatea noastră medicală și, mai ales, pentru pacienții și familiile din regiunea Transilvaniei, care au acum mai aproape de ei expertiza și infrastructura necesare unei abordări moderne a bolii Alzheimer”, a precizat Prof. Univ. Dr. Dafin Fior Mureșanu, coordonator al programului de implementare a terapiei revoluționare.

Beneficii concrete pentru viața de zi cu zi

Specialiștii subliniază că obiectivul terapiei nu este vindecarea bolii, ci încetinirea evoluției acesteia într-o etapă în care intervenția poate avea cel mai mare impact.

Pentru pacienți, beneficiile pot include:

păstrarea memoriei și a funcțiilor cognitive pentru mai mult timp;

menținerea independenței în activități precum gestionarea cumpărăturilor, orientarea în locuri familiare sau organizarea rutinei zilnice;

întârzierea apariției nevoii de asistență permanentă;

o calitate a vieții mai bună atât pentru pacient, cât și pentru familie.

"Parcursul unui pacient cu boala Alzheimer nu se oprește odată cu stabilirea diagnosticului sau cu inițierea tratamentului. Este esențială o monitorizare atentă și constantă, care să ne permită să urmărim evoluția pacientului, răspunsul la tratament și să intervenim prompt. Dincolo de aspectele strict medicale, obiectivul nostru este să contribuim la menținerea autonomiei și a calității vieții pacientului pentru cât mai mult timp”, a declarat la rândul său medicul neurolog Alina Blesneag, Șef de Lucrări în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca.

De precizat este și faptul că, tratamentul poate fi oprit după atingerea obiectivului: Spre deosebire de alte terapii similare, există dovezi că administrarea poate fi întreruptă după ce investigațiile arată că plăcile de amiloid au fost reduse la un nivel foarte scăzut. Acest lucru poate însemna mai puține perfuzii și costuri mai mici pe termen lung.

O provocare majoră de sănătate publică

Boala Alzheimer este cea mai frecventă formă de demență și afectează aproximativ 6,9 milioane de persoane din Europa. Riscul de apariție a bolii se dublează la fiecare cinci ani după vârsta de 65 de ani, ceea ce face ca diagnosticul precoce și accesul la terapii inovatoare să devină tot mai importante într-o populație aflată în proces de îmbătrânire. Introducerea acestei terapii în România reprezintă un pas important către o abordare modernă a bolii Alzheimer, în care intervenția timpurie poate oferi pacienților șansa de a-și păstra autonomia și calitatea vieții pentru mai mult timp.

Faptul că Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca a început tratamentul primului pacient din România înseamnă că infrastructura necesară - diagnostic precoce, testare pentru amiloid, testare genetică ApoE și monitorizare prin RMN - este deja funcțională într-un centru românesc de neurologie, ceea ce deschide accesul și pentru alți pacienți eligibili

Mai devreme înseamnă mai multe șanse

În acest context, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca devine un reper important pentru neurologia din România, oferind pacienților din regiunea Transilvaniei acces la o abordare terapeutică inovatoare și la expertiza necesară pentru diagnosticarea, selecția și monitorizarea atentă a pacienților eligibili. Sub coordonarea Prof. Univ. Dr. Dafin Fior Mureșanu, specialist cu o experiență vastă în neurologie și neuroștiințe, echipa medicală implicată în program contribuie la dezvoltarea unui parcurs integrat al pacientului cu boală Alzheimer, de la identificarea precoce a bolii până la tratament și monitorizare pe termen lung.

Pentru pacient, timpul devine astfel unul dintre cei mai importanți factori. Cu cât ajunge mai devreme la evaluare, în stadiul de tulburare cognitivă ușoară (MCI) sau de demență ușoară, cu atât are șanse mai mari să fie identificat într-o etapă în care poate fi eligibil pentru o terapie inovatoare capabilă să încetinească evoluția bolii. Obiectivul este ca pacientul să își păstreze cât mai mult timp autonomia, funcțiile cognitive și calitatea vieții, iar familia să beneficieze, la rândul ei, de mai mult timp alături de persoana dragă în condiții cât mai bune.

Introducerea acestei terapii în România marchează, astfel, trecerea către o nouă etapă în abordarea bolii Alzheimer: una în care diagnosticul precoce, expertiza medicală și accesul rapid la terapii inovatoare pot schimba parcursul pacientului și pot oferi o perspectivă reală pentru menținerea independenței și a calității vieții pentru mai mult timp.