Taxele din București alungă producătorii de film: Cum câștigă Clujul și alte orașe din promovarea cinematografică

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Scenaristul Bogdan Ficeac a explicat de ce, pentru filmul "Dosarele Oraşului Alb", a fost ales Cluj-Napoca ca loc de filmare. Totul are legătură cu taxele care trebuie plătite la autorităţile locale.

"Dosarele Oraşului Alb", film scris de Bogdan Ficeac şi regizat de Iura Luncaşu, a fost filmat la Cluj. Costurile de producţie în Bucureşti ar fi fost prea mari, spune scenaristul.

"Acţiunea se petrece în România. A fost filmat la Cluj, cu actori foarte buni. Clujul a oferit mai multe oportunităţi. Şi de filmare, şi de condiţii de filmare. Pentru că tarifele să filmezi în Bucureşti sunt foarte mari. Tarifele le încasează primăriile. Dacă filmezi pe stradă în Bucureşti, trebuie să plăteşti la primărie", a declarat Bogdan Ficeac.

"Pentru o reclamă, dar şi pentru un film? Pentru că se tot spune că sponsorizăm cultura. Ce facem, încasăm?", a intervenit Val Vâlcu.

"Teoretic sponsorizăm cultura. Practic, taxăm cultura. Vorbim aici, spre exemplu, de Bucureşti. La Cluj sau în alte oraşe, cum e şi la Braşov, chiar te sprijină, să vii să filmezi că faci reclamă şi oraşului. Şi un avantaj este că vine şi mai multă lume să filmeze acolo", a mai spus Bogdan Ficeac.

Contraexemplul Netflix. De ce au plecat cei care produceau serialul Wednesday

Primul sezon al serialului Wednesday a fost filmat în România, la Castelul Cantacuzino din Buşteni, însă producătorii au decis să schimbe ţara pentru al doilea sezon. Totul din cauză că li s-ar fi "dat ţeapă". De altfel, Bogdan Ficeac atrage atenţia că marile platforme de streaming merg în ţări europene pentru a produce filme şi seriale, dar ocolesc România.

"Are de câştigat oraşul. Nu a înţeles asta Guvernul Orban, care a lichidat Netflixul, spre exemplu, când filmau la Castelul Cantacuzino", a mai punctat Val Vâlcu.

"Da, Wednesday. Dar, mă rog, acolo au fost lucruri mai complicate. Din păcate, chestiunea este că producătorii au zis că în România nu mai vin, pentru că li s-a dat ţeapă. Şi zic "din păcate", pentru că dacă ne uităm pe Netflix, putem vedea ce fac polonezii, ce fac ungurii. La noi, au fost nişte încercări şi atât. Deşi noi suntem o ţară mult mai puternic ancorată, cu foarte multe premii, cu regizori foarte apreciaţi, sunt o mulţime de promisiuni şi prea puţine se respectă", a completat Bogdan Ficeac.

"Dosarele Oraşului Alb", thriller SF scris de Bogdan Ficeac şi regizat de Iura Luncaşu, ajunge în cinematografe.

Un cadavru legat cu lanţuri şi îngreunat cu beton este descoperit la barajul Tarniţa. Comisarul Emil Voineag, criminalista Eva şi colegul Toma pornesc, din acel moment, o investigaţie dificilă. La Cluj-Napoca, un tată pe nume Carol Ionescu visează că fiica lui, Mara, va fi răpită, iar presimţirea devine realitate. Ancheta leagă crimele de o obsesie comună pentru un loc misterios numit "Oraşul Alb", care apare în vise, dar şi în manuscrise secrete.

Filmul, regizat de Iura Luncaşu şi scris de Bogdan Ficeac, a apărut în cinematografele din România din 11 septembrie.