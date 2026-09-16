Proiecții ale filmului Last Night I Conquered the City of Thebes, cu regizorul Gabriel Gabriel Azorínîn sală, la București, Timișoara și Cluj

Filmul Last Night I Conquered the City of Thebes, proiecții în Timișoara, Cluj și București, cu regizorul Gabriel Azorín în sală

Regizorul Gabriel Azorín vine în România pentru trei proiecții ale filmului Last Night I Conquered the City of Thebes, în cadrul Salon des Refusés. Publicul poate viziona filmul în Timișoara, Cluj și București.

Salon des Refusés îl aduce în România pe regizorul spaniol Gabriel Azorín, care va fi prezent la trei proiecții ale lungmetrajului său de debut, Last Night I Conquered the City of Thebes / Azi-noapte am cucerit Teba.

Cele trei întâlniri cu publicul au loc în perioada 20–23 septembrie, toate proiecțiile fiind urmate de o întâlnire cu regizorul filmului, Gabriel Azorín.

Duminică, 20 septembrie, de la ora 17:00, la Cinema Victoria are loc prima proiecție Salon des Refusés la Cluj-Napoca, care marchează extinderea programului într-un nou oraș.

Luni, 21 septembrie, de la ora 19:00, Salon des Refusés se întoarce la Apollo111, gazda sa de la București, pentru un nou sezon de proiecții și întâlniri cu cineaști.

Miercuri, 23 septembrie, de la ora 20:30, în Timișoara are loc ultima proiecție outdoor a Salonului din acest an, pe terasa cinematografului Studio

Realizat între Spania și Portugalia, Last Night I Conquered the City of Thebes este debutul în lungmetraj al lui Gabriel Azorín și a avut premiera internațională în 2025, în secțiunea Giornate degli Autori a Festivalului de Film de la Veneția. Filmul urmărește doi prieteni, António și Jota, care se întorc de pe front și pornesc împreună cu prietenii lor în căutarea unor băi termale romane antice, reapărute după ce au fost mult timp acoperite de apele unui lac de acumulare.

În spațiul suspendat al acestor ape, pe măsură ce se lasă noaptea, personajele ajung să vorbească despre lucruri pe care nu au avut curajul să le spună până atunci: despre prietenie, apropiere, teamă și posibilitatea pierderii celuilalt. Azorín construiește astfel un film despre intimitatea masculină, memorie și timp, în care prezentul și trecutul se reflectă unul în celălalt. În paralel cu grupul de tineri portughezi apar soldații romani care au construit odinioară băile, cele două lumi fiind despărțite de aproape două milenii, dar apropiate de aceleași neliniști și vulnerabilități.

Întâlnirea directă dintre public și cineaști este, de altfel, în spiritul Salon des Refusés: programul nu își propune doar să readucă în săli filme de autor care au rămas în afara circuitului comercial, ci să creeze contexte în care aceste filme pot fi întâlnite, discutate și recontextualizate împreună cu autorii lor. Gabriel Azorín se alătură astfel seriei de cineaști internaționali invitați de Salon la București, printre care Kazik Radwanski, regizorul canadian al filmului Matt & Mara, prezentat în premieră în România, și Faraz Fesharaki, autorul filmului What Did You Dream Last Night, Parajanov?, un eseu intim despre familie, distanță și apartenență.

Oana Furdea spune cum s-a născut Salon des Refusés

„Când am început acest cineclub, în 2023, pornirea a fost mai degrabă una de frustrare: aveam senzația că, pe de o parte, sălile de cinema sunt copleșite de festivaluri care se suprapun, într-o abundență care ajunge paradoxal să facă dificilă alegerea, iar, pe de altă parte, odată ce festivalurile se termină, filmele pe care le-ai ratat dispar aproape complet din peisaj. În multe cazuri, aceleași câteva titluri distribuite de aceiași distribuitori ajung să ruleze în majoritatea cinematografelor, în timp ce spațiile care își asumă cu adevărat o curatoriere proprie a programului rămân puține.

Din această nevoie s-a născut Salon des Refusés: ne-am dorit să construim un fel de carte blanche cinematografică. Să nu vii neapărat pentru că știi deja ce vrei să vezi, ci pentru că ai încredere că vei descoperi un film care, într-un fel sau altul, te va apropia de cinema. Faptul că această propunere, construită în jurul recomandării și al curiozității, începe acum să circule între unele dintre cele mai importante orașe cinefile din România este pentru noi o confirmare și, mai ales, o mare bucurie”, spune Oana Furdea.

Proiecția de la Cinema Victoria marchează prima apariție a Salon des Refusés la Cluj-Napoca. Alegerea partenerului vine firesc: prin programarea sa curatorială și prin atenția acordată cinemaului de autor, Cinema Victoria este un spațiu care se aliniază în mod natural cu propunerile Salonului. Ne bucurăm ca, într-un oraș cu o comunitate cinefilă atât de activă precum Cluj-Napoca, publicul să aibă ocazia de a descoperi și în afara circuitului festivalier filme care altfel riscă să nu ajungă niciodată pe ecranele locale.

Prin întâlnirea cu Gabriel Azorín și prin extinderea programului la Cluj, Salon des Refusés continuă să dezvolte o rețea de contexte locale pentru filmele de autor contemporane care merită o viață dincolo de circuitul convențional al distribuției.