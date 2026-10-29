"The Diplomat" continuă cu sezonul 5. Thrillerul politic de pe Netflix, un succes major în zeci de țări

Sursa Foto: Facebook Netflix

Din articol Serialul a primit în total şapte nominalizări la premiile Primetime Emmy

Netflix a confirmat continuarea serialului "The Diplomat" cu un al cincilea sezon, la scurt după lansarea celui de-al patrulea.

Serialul TV "The Diplomat", difuzat de Netflix, va continua cu cel de-al cincilea sezon, au anunţat joi reprezentanţii acestei platforme de streaming. Anunţul a fost făcut la scurt timp după lansarea celui de-al patrulea sezon al serialului, care a avut premiera pe Netflix la începutul lunii octombrie, informează revista Variety.

Deşi nu au fost dezvăluite încă detalii despre acţiunea viitorului sezon (fanii vor trebui să aştepte informaţii suplimentare de la Netflix în perioada următoare), cu siguranţă că situaţiile dramatice vor fi din nou prezente în relaţiile dintre cele două cupluri căsătorite din acest thriller politic: ambasadoarea Kate (Keri Russell) şi vicepreşedintele american Hal Wyler (Rufus Sewell), alături de - într-o reuniune a două staruri din distribuţia celebrului serial "The West Wing" - preşedinta americană Grace Penn (Allison Janney) şi soţul ei, Todd Penn (Bradley Whitford).

Sezonul 4, care s-a încheiat cu un moment de maximă tensiune, a prezentat cele două căsnicii din serial, ajunse în pragul de "a se devora reciproc", potrivit sinopsisului oficial: "Un moment catastrofal spulberă pacea fragilă pe care Kate Wyler a reuşit să o stabilească între SUA şi Regatul Unit, punând în pericol şi căsnicia deja şubredă pe care ea încearcă să o salveze. În timp ce Kate luptă pentru a limita dezastrul, conspiraţia pusă la cale de preşedinta Grace Penn şi vicepreşedintele Hal Wyler, care vizează sustragerea celei mai puternice arme nucleare a Rusiei, împinge Statele Unite în pragul unui război. Kate şi Todd îşi unesc forţele pentru a împiedica alianţa dintre Grace şi Hall să răstoarne echilibrul de putere atât pe plan extern, cât şi pe plan intern".

Serialul a primit în total şapte nominalizări la premiile Primetime Emmy

Din distribuţie mai fac parte actorii Ato Essandoh, Ali Ahn şi Nana Mensah.

Serialul TV "The Diplomat" a devenit imediat un mare succes pentru Netflix încă de la lansarea sa din anul 2023. Sezonul 1 a acumulat 173,4 milioane de ore de vizionare în primele patru săptămâni după lansare, în timp ce sezonul 2 a rămas timp de patru săptămâni în Top 10 la nivel global, potrivit Netflix. Sezonul 4 a urcat pe locul al treilea în Global Top 10 în a doua săptămână după lansare şi a intrat în top 10 în 63 de ţări. Anterior, serialul primise undă verde pentru a produce al patrulea sezon chiar înainte de premiera sezonului al treilea.

Atât serialul "The Diplomat", cât şi actriţa Keri Russell au obţinut numeroase nominalizări la premii importante, inclusiv la premiile Primetime Emmy şi Globurile de Aur.

Pentru sezonul 3, Keri Russell a câştigat premiul Sindicatului Actorilor Americani (SAG) pentru cea mai bună interpretare a unei actriţe într-un serial TV dramatic, Allison Janney a câştigat un premiu Primetime Emmy pentru cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial TV dramatic, în timp ce "The Diplomat" a primit în total şapte nominalizări la premiile Primetime Emmy, inclusiv la categoria "cel mai bun serial TV dramatic".

"The Diplomat" a fost creat de Debora Cahn, care este şi producător executiv, alături de Keri Russell, Janice Williams, Alex Graves, Peter Noah şi Eli Attie. Toate sezoanele serialului "The Diplomat" sunt disponibile pe Netflix, conform Agerpres.