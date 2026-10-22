Felicia Filip, reconfirmată în funcția de director al Operei Comice pentru Copii

Felicia Filip a fost reconfirmată în funcția de director general al Operei Comice pentru Copii, în urma concursului de proiecte de management.

În competiție s-au mai înscris Radu Petrovici și Mihai Ciprian Rogojan. Proiectul de management al Feliciei Filip a obținut nota 8,96, reiese din informațiile postate pe site-ul PMB.

'Comisia de concurs de proiecte de management a declarat câștigător Proiectul de management al doamnei Ana Felicia Filip, care a obținut nota 8,96. Rezultatul final al concursului de proiecte de management se aprobă prin Dispoziție a Primarului General', se precizează în anunț.

La începutul lunii septembrie, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunța că încep procedurile de selecție pentru directorii celor 15 teatre aflate în subordinea municipalității. Într-o primă etapă, au fost vizate patru dintre ele: 'Țăndărică', 'Ion Creangă', Opera Comică pentru Copii și 'Excelsior'.

Până în prezent, Gabriel Coveșeanu a fost reconfirmat în postul de director al Teatrului 'Ion Creangă' și Octavian Călin Mocanu a fost reconfirmat la conducerea Teatrului de Animație 'Țăndărică'. De asemenea, Maria Mirona Rotar a câștigat concursul pentru postul de manager al Teatrului Excelsior.

Pe data de 7 octombrie, PMB a anunțat concursuri și pentru posturile de manager la Teatrul Metropolis, Teatrul Evreiesc de Stat și Teatrul Dramaturgilor Români.

De asemenea, Primăria Capitalei a pus în consultare caietele de obiective pentru candidații la posturile de manageri de la Teatrul Masca, Teatrul Bulandra, Teatrul de Comedie și Teatrul Odeon.

'Caietele de obiective cuprind sarcinile și obiectivele pe care trebuie să le atingă viitorii manageri. Sunt atinse puncte precum repertoriul instituției, parteneriate, strategia de marketing și promovare atât local, cât și la nivel internațional', a informat municipalitatea.

Până la finele anului urmează să se organizeze concursuri și pentru teatrele 'Stela Popescu', 'Nottara', precum și pentru Teatrul Mic și Teatrul de Revistă 'Constantin Tănase'. (Agerpres)