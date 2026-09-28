Cazul Epstein de România, un spectacol bazat pe documentarea dosarului „Sexgate cu politicieni și VIP-uri", despre o lume pe care nu o vedem

Un titlu precum „Cazul Epstein de România” atrage imediat atenția.

Un titlu precum „Cazul Epstein de România” atrage imediat atenția.

Tocmai de aceea, spectacolul de la Teatrul Apropo, București, de miercuri, 28 octombrie, ora 19:30, pornește cu o întrebare incomodă: Cum aduci pe scenă un caz de exploatare sexuală fără ca suferința celor implicați să devină încă un produs de consum?

„Cazul Epstein de România”, spectacolul Teatrului Apropo București, aduce în prim-plan ceea ce poate fi trecut cu vederea: Felul în care manipularea, frica și dependența afectivă pot ține o persoană captivă, în timp ce tăcerea celor din jur lasă mecanismul să funcționeze.

Este un subiect incomod și pentru teatru. Cum reprezinți suferința reală fără să o transformi într-o imagine menită să șocheze? Cum arăți perspective diferite fără să pierzi din vedere responsabilitatea celor care exploatează? Spectacolul invită publicul să stea în fața acestor întrebări, fără confortul unui răspuns simplu.

Pentru adolescenți, tema poate avea o miză aparte. Exploatarea nu începe întotdeauna cu o amenințare ușor de recunoscut. Poate începe cu promisiuni, cu atenție și cu o relație în care limitele sunt împinse treptat. A înțelege aceste mecanisme contează mai mult decât a reține detaliile șocante ale unui caz.

O reprezentație nu poate face dreptate victimelor și nici nu poate înlocui o anchetă. Poate însă să ne oblige să privim mai atent ceea ce, în fața unui caz atât de greu, am fi tentați să reducem la un titlu.

Aici puteți cumpăra bilete la „Cazul Epstein de România”, spectacol care va avea loc la Teatrul Apropo din București pe 28 octombrie, de la ora 19:30.

Un spectacol bazat pe documentarea dosarului „Sexgate cu politicieni și VIP-uri", despre o lume pe care nu o vedem



True story în patru tablouri, patru tipuri specifice de teatru, centrate pe câte un personaj și perspectiva lui asupra poveștii, care aduc spectatorul într-un spațiu aproape organic, în continuă transformare, ce oglindește starea interioară a personajului central.



În 2008 - 2010, Ion Tămârjan din Slobozia plasa în prostituție de lux 80 de fete, sub paravanul unei agenții de fotomodele.

În dosarul cazului, deschis de DIICOT Ialomița, apăreau numele mai multor politicieni importanți, dar şi ale unor oameni de afaceri. Astăzi, Ion „Terra” Tămârjan este liber, stabilit în Anglia, reabilitat. Realitatea din România este, însă, de departe mai cutremurătoare.

Statisticile Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane și ale Ministerului Afacerilor Interne arată că, în 2024, numărul victimelor traficului de persoane a crescut cu 35% față de anul 2023. 75% dintre victime au fost exploatate sexual, iar jumătate dintre victimele exploatării sexuale sunt fete minore (12 -18 ani), recrutate online, prin metoda lover-boy, exploatându-se conjuncturi familiale și economice precare.

„În multe localități din România există „un “Epstein” la fiecare trei case”, ne mărturisea un specialist participant la documentare.

Nota echipei:

„Am folosit surse reale și imagini reale atunci când am considerat necesar și nu ne-am ferit de adevăr. Dacă ceva nu putea fi susținut de fapte nu și-a găsit locul în spectacol. Nu știm cu exactitate ce ia fiecare spectator cu el la final, dar știm de ce facem acest tip de teatru. Ne preocupă adevărul și ne preocupă problemele societății în care trăim. Multe dintre aceste cazuri dispar odată cu trecerea timpului, rămân în arhive sau sunt uitate. Nu putem schimba ceea ce s-a întâmplat, dar putem readuce aceste povești în atenția publicului și putem arăta că ele fac parte din realitatea noastră. Prin teatrul documentar încercăm să aducem în spațiul public povești care merită să fie cunoscute și discutate, în speranța că ele pot contribui la o societate mai conștientă și mai atentă la propriile vulnerabilități”.

Documentare: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

Text: Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

Regie: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

Coordonare dramaturgie și regie: Radu Popescu

Distribuție: Ana Monica Vîlcu, Irina Artenii, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

Video design: Andrei Cozlac

Scenografie: Ada-Maria Zaharia

Sound Design: Valeriu Șerban

Light Design: Ștefan Săcuiu

Fotografie și video: Andrei Văleanu

Graphic Design: Romulus Boicu

Producătoare, manager proiect, promovare: Costinela Caraene

Pe 6 octombrie, Cazul Epstein de România are premiera la Iași. Deloc întâmplător la Iași pentru că Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași este cel mai potrivit loc și moment în care acest spectacol se poate lansa. În mijlocul adolescenților. Și al adulților de care copiii și adolescenții au atâta nevoie. Vor urma reprezentații la București, Bacău, Mioveni, București și Slobozia. Bilete pentru premiera de la Iași găsiți aici.