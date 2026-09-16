Când arta întâlnește neuroștiința la Festivalul Internațional de Teatru Transilvania (FITT) de la Cluj: patru zile în care teatrul, muzica și sufletul nu cunosc granițe

Orașul Cluj - FOTO ilustrativ Andrei Itu - DC NEWS

În perioada 17–20 septembrie 2026, Cluj-Napoca devine scena celei de-a treia ediții a Festivalului Internațional de Teatru Transilvania (FITT), un eveniment care reunește artiști din șapte țări și publicul într-o celebrare a teatrului, comediei, muzicii, dansului, poeziei și artelor vizuale.

Alături de organizatorul Elena Ivanca Studio, Institutul RoNeuro, co-organizator al festivalului, aduce o dimensiune aparte acestei ediții: întâlnirea dintre neuroștiințe și artă, dintre medicină și cultură, dintre ceea ce vindecă trupul și ceea ce hrănește sufletul.

În fiecare zi, medicina descifrează mecanismele creierului, iar arta le pune în mișcare. Emoția, memoria, empatia și imaginația - procese studiate de neuroștiințe - își găsesc expresia firească pe scenă, acolo unde spectatorul nu privește doar un spectacol, ci trăiește o experiență care lasă urme în memorie și în sensibilitate. În această întâlnire dintre cercetare și creație, cultura devine o formă esențială de hrană spirituală.

Un festival al emoției și al memoriei



Ediția se deschide pe 17 septembrie cu „Așteptându-l pe Ulise” (Teatrul Nottara), urmat de deschiderea oficială-ora 19- cu „Moartea la Teatrul de Revistă” (Teatrul „Stela Popescu”), eveniment co-organizat împreună cu Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”.

Programul continuă cu producții internaționale din Croația, Serbia, Coreea de Sud, Cehia și Spania, alături de recitaluri poetice, expoziții, concerte și spectacole premiate, care explorează teme precum familia, identitatea, memoria, absurdul și libertatea.

Institutul RoNeuro – un partener care extinde sensul festivalului



Prezența Institutului RoNeuro ca partener instituțional conferă FITT 2026 o perspectivă care depășește granițele scenei. Dacă neuroștiințele cercetează felul în care creierul procesează emoția, memoria și creativitatea, festivalul oferă contextul în care aceste procese pot fi trăite direct prin experiența artistică.

Această asociere propune o reflecție discretă, dar puternică: sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă echilibru, conexiune, capacitatea de a simți și de a ne regăsi în poveștile celorlalți. Cultura completează această dimensiune umană, devenind o resursă care hrănește interiorul, iar medicina și arta se întâlnesc în același obiectiv - grija pentru om.

„Creierul uman nu se dezvoltă doar prin dimensiunea cognitivă a informației, ci și prin emoție, ambele încărcate în toate formele de expresie ale memoriei. Neuroștiințele ne arată cum se formează conexiunile care ne definesc, iar arta le oferă spațiul în care acestea capătă sens. De aceea, parteneriatul Institutului RoNeuro cu Festivalul Internațional de Teatru Transilvania reprezintă o expresie firească a unei viziuni comune: sănătatea înseamnă mai mult decât tratarea bolii; înseamnă cultivarea capacității de a simți, de a înțelege și de a rămâne conectați unii cu ceilalți. O comunitate care investește în cultură investește, în același timp, în reziliența și echilibrul propriului creier”, a declarat Prof. Univ. Dr. Dafin F. Mureșanu, Președintele European Federation of NeuroRehabilitation Societies (EFNR), Președinte al Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității (SSNN) și Președinte al Institutului RoNeuro din Cluj Napoca.

„Pentru mine, teatrul începe în clipa în care doi oameni se întâlnesc, se privesc și, pentru câteva clipe, împărtășesc aceeași emoție. Poate fi râs, poate fi tăcere, poate fi o amintire pe care nici nu știai că o porți cu tine. Poate fi o îmbrățișare. În fiecare an, oameni veniți din locuri diferite, cu limbi, povești și experiențe diferite, ajung să se recunoască într-o emoție comună. Iar întâlnirea cu Institutul RoNeuro adaugă acestei bucurii și o reflecție despre memorie, despre ceea ce păstrăm în noi, despre ceea ce salvăm, despre ceea ce ne face oameni. Cred în acest festival, în această întâlnire, iar dacă ar trebui să aleg un singur cuvânt care să le cuprindă pe toate - arta, știința, emoția, memoria -, acela ar fi viața. Pentru că viața se împlinește în întâlnirea cu celălalt și în ceea ce alegem să dăruim mai departe”, a ținut să sublinieze Elena Ivanca, actriță, prof. dr. asociat, Academia Națională de Muzică „Ghe. Dima”, președinte fondator FITT.

Repere din programul FITT

17 septembrie – „Așteptându-l pe Ulise” și deschiderea oficială cu „Moartea la Teatrul de Revistă”-ora 19.

18 septembrie – Zagreb Youth Theatre (Croația), „Inimioare pentru câini” și recitalul Rodicăi Mandache.

19 septembrie – COCO Theatre (Coreea de Sud), Bălănescu Quartet – „Maria T”, expoziția „ROLURI” și recital dedicat lui Marcel Mureșeanu.

20 septembrie - Concursul și Gala „Premiile Marcel Mureșeanu” ⁠și închiderea oficială cu spectacolul multipremiat The Primitals (Spania), concerte, dialoguri, ateliere și evenimente stradale.

O invitație la întâlnirea dintre știință, artă și comunitate



„Șapte țări, patru zile, nicio graniță. De la râs la emoție, de la tradiție la experiment, FITT 2026 aduce la Cluj-Napoca artiști, povești și limbaje scenice diferite, reunite de aceeași nevoie de întâlnire cu publicul”, – Elena Ivanca, președinte fondator FITT, și Dafin Mureșan, președinte de onoare FITT., conform unui comunicat de presă remis DC News.