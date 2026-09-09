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Teatrele maghiare vin în Capitală, la BUKFESZT5, din 28 septembrie. Programul complet

Autor: D.C.
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ntre 28 septembrie și 6 octombrie, cea de-a V-a ediție BUKFESZT aduce pe scenele Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, Teatrului Odeon și Teatrului Bulandra spectacole din zece importante centre teatrale ale țării, toate subtitrate în limba română.

Ajuns la cea de-a cincea ediție, BUKFESZT aduce pe scena bucureșteană teatre și companii din Cluj, Târgu Mureș, Sfântu Gheorghe, Oradea, Miercurea Ciuc, Satu Mare, Timișoara, Târgu Secuiesc, Odorheiu Secuiesc și Gheorgheni.

De la Ionesco, Cehov și Shakespeare la Jon Fosse și vocile dramaturgiei contemporane, de la creațiile lui Radu Popescu și Tompa Gábor la universul scenic propus de David Schwartz, BUKFESZT5 propune nouă zile de teatru maghiar publicvului din Capitală.

Program BUKFESZT5

Voiam să mă revolt cu voi de Bódi Attila

Regia: Sebestyén Aba

Teatrul Național Târgu Mureș – Compania Tompa Miklós & Yorick Studio

Luni, 28 septembrie

17:00 | 2h – Teatrul Odeon, Sala Studio

Liliom de Molnár Ferenc
Regia: Albu István
Teatrul Figura Studio, Gheorgheni

Luni, 28 septembrie

19:00 | 3h – Teatrul Odeon, Sala Majestic

Cântăreața cheală de Eugène Ionesco
Regia: Tompa Gábor
Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa Harag György

Marți, 29 septembrie

20:00 | 1h 20’ – Teatrul Bulandra, Sala Liviu Ciulei

Luceafărul de Mihai Eminescu
Regia: Ciprian Huțanu
Teatrul Szigligeti Oradea – Trupa Lilliput

Miercuri, 30 septembrie

17:00 | 50’ – Teatrul Odeon, Sala Studio

Livada de vișini de A.P. Cehov
Regia: Tóth Tünde
Teatrul Szigligeti Oradea

Miercuri, 30 septembrie

18:30 | 2h 45’ – Teatrul Odeon, Sala Majestic

Viețile Altora de Kész Orsolya
Regia: David Schwartz
Teatrul Municipal Csíki Játékszín, Miercurea Ciuc

Joi, 1 octombrie

19:00 | 1h 30’ – Teatrul Odeon, Sala Studio

Teroare de Ferdinand von Schirach
Regia: Barabás Árpád
Teatrul „Udvartér” Târgu Secuiesc

Vineri, 2 octombrie

17:00 | 1h 35’ – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Mică

Comunitatea – Eco–romanță de Radu Afrim
Regia: Radu Afrim
Teatrul Tamási Áron, Sfântu Gheorghe

Vineri, 2 octombrie

19:00 | 3h 30’ – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

Dirty Dancing
Coregrafia: Eryk Makohon
M Studio – Teatrul Tamási Áron, Sfântu Gheorghe

Sâmbătă, 3 octombrie

17:00 | 1h 05’ – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Mică

Macbeth de William Shakespeare
Regia: Stefano Tè
Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara

Sâmbătă, 3 octombrie

20:00 | 1h 40’ – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

donjuan, după Max Frisch & Molière
Regia: Kiliti Krisztián
Teatrul Tomcsa Sándor, Odorheiu Secuiesc

Duminică, 4 octombrie

19:00 | 1h 45’ – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Mică

Viitorul Președinte al României, după Radu Popescu
Regia: Bélai Marcel
Teatrul Tomcsa Sándor, Odorheiu Secuiesc

Luni, 5 octombrie

19:00 | 50’ – Teatrul Odeon, Sala Studio

I Am the Wind de Jon Fosse
Regia: Tompa Gábor
Teatrul Maghiar de Stat Cluj

Marți, 6 octombrie

19:00 | 1h 10’ – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

Bukfeszt5. O poveste care continuă

BUKFESZT nu este doar un festival, ci o construcție culturală solidă care și-a câștigat un loc aparte în peisajul artistic românesc și a crescut an de an.  Prima ediție a avut loc în 2022, fiind găzduită de Teatrul Odeon și Opera Națională București. BUKFESZT a adus nouă spectacole, printre care „Tragedia omului”, „Richard al III-lea” și „Zbor deasupra unui cuib de cuci”. Publicul a descoperit nu doar montări clasice, ci și un program pentru copii și lansări de carte, într-o atmosferă entuziastă și cu sprijin instituțional consistent.
A doua ediție, desfășurată la Teatrul Odeon, a propus titluri precum „Exit” de Matei Vișniec, „Caravaggio” de Visky András și clasicul „My Fair Lady”. Festivalul a crescut ca vizibilitate și impact mediatic, confirmând interesul publicului.
Între 30 septembrie și 6 octombrie 2024 a avut loc a treia ediție, BUKF3SZT, Festivalul s-a extins în mai multe locații (Teatrul Odeon, Teatrul Metropolis, Piața Amzei), aducând 10 spectacole de referință din repertoriul clasic și contemporan – de la Shakespeare și Brecht, la Molière și Bergman.
BUKFESZT4, care s-a desfășurat între 29 septembrie și 6 octombrie 2025 la Teatrul Bulandra și Teatrul Metropolis a adus împreună cele mai importante trupe maghiare din România, dar și invitați internaționali. A fost ediția care a confirmat interesul publicului bucureștean, printr-o prezență consistentă la fiecare dintre cele opt reprezentații din program.
 Organizatorul festivalului este Asociația MASZIN (Trupa Harag György a Teatrului de Nord din Satu Mare; Teatrul Tomcsa Sándor din Odorheiu Secuiesc; Teatrul Csíki Játékszín din Miercurea Ciuc; Teatrul Szigligeti Oradea; Teatrul „Udvartér” din Târgu Secuiesc; Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara; Teatrul Maghiar de Stat Cluj; Teatrul Tamási Áron, Sfântu Gheorghe; Teatrul Național Târgu Mureș – Compania Tompa Miklós; Teatrul Figura Studio, Gheorgheni; M Studio – Teatrul Tamási Áron, Sfântu Gheorghe), iar teatrele gazdă sunt în acest an Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Teatrul Odeon București, Teatrul Bulandra București. Partenerii principali ai BUKFESZT sunt UNITER – Uniunea Teatrală din România, UDMR – Uniunea Democrată Maghiară din România, Departamentul pentru Relații Interetnice – Guvernul României, Ambasada Ungariei la București, Nemzeti Kulturális Alap, Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București

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