Teatrele maghiare vin în Capitală, la BUKFESZT5, din 28 septembrie. Programul complet

ntre 28 septembrie și 6 octombrie, cea de-a V-a ediție BUKFESZT aduce pe scenele Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, Teatrului Odeon și Teatrului Bulandra spectacole din zece importante centre teatrale ale țării, toate subtitrate în limba română.
Ajuns la cea de-a cincea ediție, BUKFESZT aduce pe scena bucureșteană teatre și companii din Cluj, Târgu Mureș, Sfântu Gheorghe, Oradea, Miercurea Ciuc, Satu Mare, Timișoara, Târgu Secuiesc, Odorheiu Secuiesc și Gheorgheni.
De la Ionesco, Cehov și Shakespeare la Jon Fosse și vocile dramaturgiei contemporane, de la creațiile lui Radu Popescu și Tompa Gábor la universul scenic propus de David Schwartz, BUKFESZT5 propune nouă zile de teatru maghiar publicvului din Capitală.
Program BUKFESZT5
Voiam să mă revolt cu voi de Bódi Attila
Regia: Sebestyén Aba
Teatrul Național Târgu Mureș – Compania Tompa Miklós & Yorick Studio
Luni, 28 septembrie
17:00 | 2h – Teatrul Odeon, Sala Studio
Liliom de Molnár Ferenc
Regia: Albu István
Teatrul Figura Studio, Gheorgheni
Luni, 28 septembrie
19:00 | 3h – Teatrul Odeon, Sala Majestic
Cântăreața cheală de Eugène Ionesco
Regia: Tompa Gábor
Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa Harag György
Marți, 29 septembrie
20:00 | 1h 20’ – Teatrul Bulandra, Sala Liviu Ciulei
Luceafărul de Mihai Eminescu
Regia: Ciprian Huțanu
Teatrul Szigligeti Oradea – Trupa Lilliput
Miercuri, 30 septembrie
17:00 | 50’ – Teatrul Odeon, Sala Studio
Livada de vișini de A.P. Cehov
Regia: Tóth Tünde
Teatrul Szigligeti Oradea
Miercuri, 30 septembrie
18:30 | 2h 45’ – Teatrul Odeon, Sala Majestic
Viețile Altora de Kész Orsolya
Regia: David Schwartz
Teatrul Municipal Csíki Játékszín, Miercurea Ciuc
Joi, 1 octombrie
19:00 | 1h 30’ – Teatrul Odeon, Sala Studio
Teroare de Ferdinand von Schirach
Regia: Barabás Árpád
Teatrul „Udvartér” Târgu Secuiesc
Vineri, 2 octombrie
17:00 | 1h 35’ – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Mică
Comunitatea – Eco–romanță de Radu Afrim
Regia: Radu Afrim
Teatrul Tamási Áron, Sfântu Gheorghe
Vineri, 2 octombrie
19:00 | 3h 30’ – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură
Dirty Dancing
Coregrafia: Eryk Makohon
M Studio – Teatrul Tamási Áron, Sfântu Gheorghe
Sâmbătă, 3 octombrie
17:00 | 1h 05’ – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Mică
Macbeth de William Shakespeare
Regia: Stefano Tè
Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara
Sâmbătă, 3 octombrie
20:00 | 1h 40’ – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură
donjuan, după Max Frisch & Molière
Regia: Kiliti Krisztián
Teatrul Tomcsa Sándor, Odorheiu Secuiesc
Duminică, 4 octombrie
19:00 | 1h 45’ – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Mică
Viitorul Președinte al României, după Radu Popescu
Regia: Bélai Marcel
Teatrul Tomcsa Sándor, Odorheiu Secuiesc
Luni, 5 octombrie
19:00 | 50’ – Teatrul Odeon, Sala Studio
I Am the Wind de Jon Fosse
Regia: Tompa Gábor
Teatrul Maghiar de Stat Cluj
Marți, 6 octombrie
19:00 | 1h 10’ – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură
Bukfeszt5. O poveste care continuă
BUKFESZT nu este doar un festival, ci o construcție culturală solidă care și-a câștigat un loc aparte în peisajul artistic românesc și a crescut an de an. Prima ediție a avut loc în 2022, fiind găzduită de Teatrul Odeon și Opera Națională București. BUKFESZT a adus nouă spectacole, printre care „Tragedia omului”, „Richard al III-lea” și „Zbor deasupra unui cuib de cuci”. Publicul a descoperit nu doar montări clasice, ci și un program pentru copii și lansări de carte, într-o atmosferă entuziastă și cu sprijin instituțional consistent.
A doua ediție, desfășurată la Teatrul Odeon, a propus titluri precum „Exit” de Matei Vișniec, „Caravaggio” de Visky András și clasicul „My Fair Lady”. Festivalul a crescut ca vizibilitate și impact mediatic, confirmând interesul publicului.
Între 30 septembrie și 6 octombrie 2024 a avut loc a treia ediție, BUKF3SZT, Festivalul s-a extins în mai multe locații (Teatrul Odeon, Teatrul Metropolis, Piața Amzei), aducând 10 spectacole de referință din repertoriul clasic și contemporan – de la Shakespeare și Brecht, la Molière și Bergman.
BUKFESZT4, care s-a desfășurat între 29 septembrie și 6 octombrie 2025 la Teatrul Bulandra și Teatrul Metropolis a adus împreună cele mai importante trupe maghiare din România, dar și invitați internaționali. A fost ediția care a confirmat interesul publicului bucureștean, printr-o prezență consistentă la fiecare dintre cele opt reprezentații din program.
Organizatorul festivalului este Asociația MASZIN (Trupa Harag György a Teatrului de Nord din Satu Mare; Teatrul Tomcsa Sándor din Odorheiu Secuiesc; Teatrul Csíki Játékszín din Miercurea Ciuc; Teatrul Szigligeti Oradea; Teatrul „Udvartér” din Târgu Secuiesc; Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara; Teatrul Maghiar de Stat Cluj; Teatrul Tamási Áron, Sfântu Gheorghe; Teatrul Național Târgu Mureș – Compania Tompa Miklós; Teatrul Figura Studio, Gheorgheni; M Studio – Teatrul Tamási Áron, Sfântu Gheorghe), iar teatrele gazdă sunt în acest an Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Teatrul Odeon București, Teatrul Bulandra București. Partenerii principali ai BUKFESZT sunt UNITER – Uniunea Teatrală din România, UDMR – Uniunea Democrată Maghiară din România, Departamentul pentru Relații Interetnice – Guvernul României, Ambasada Ungariei la București, Nemzeti Kulturális Alap, Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București