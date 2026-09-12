Civil șaten sau militar blond? Misterul „Omului cu Ciocanul”, criminalul care a semănat frică în Cluj

Teatrul Apropo

Teatrul Apropo vă invită la spectacolul „Omul cu Ciocanul”, de Șerban Melnic și Cosmin Gaspar.

Este o producție inspirată de unul dintre primele cazuri de criminal în serie documentate în România comunistă.

Cluj, 1972. O lovitură în cap, un ceas furat și un incendiu deschid o anchetă care avea să pună autoritățile pe urmele unui atacator despre care martorii ofereau descrieri diferite. Uneori era văzut ca un civil șaten, alteori ca un militar blond. Pe măsură ce atacurile continuau, în oraș începea să circule un nume: „Omul cu Ciocanul”.

Zvonurile se amplifică, iar numărul crimelor despre care se vorbește ajunge la proporții greu de verificat. În anchetă intră Dumitru Ceacanica, unul dintre cei mai cunoscuți criminaliști români ai epocii. Are în față mărturii contradictorii, portrete-robot, obiecte dispărute, incendii, coincidențe și piste false.

Cine este bărbatul pe care martorii nu reușesc să-l descrie la fel?

De ce atacurile par să urmeze aceeași logică? Și cât din ceea ce circulă prin Clujul acelor ani este fapt și cât este rezultatul fricii colective?

Spectacolul reconstruiește o anchetă reală, pornind de la documentele cazului, însemnările criminalistului, mărturii și presa vremii. Criminalistica se întâlnește astfel cu misticismul, psihoza, obsesia și frica unui oraș în care granița dintre informație și zvon devine tot mai greu de identificat.

Trei interpreți refac traseul investigației prin reconstituire, retroproiecție și material documentar.

Bilete găsiți aici. Spectacolul este astăzi, 12 septembrie 2026, ora 20.00.

„Omul cu Ciocanul”



De Șerban Melnic și Cosmin Gaspar

Distribuție: Ana Monica Vîlcu, Cosmin Gaspar, Șerban Melnic



Regia: Ana Monica Vîlcu, Cosmin Gaspar, Șerban Melnic



Scenografia: Mădălina Niculescu



Sound Design: Valeriu Șerban (UrbanUP! TV)



Video Design: Ștefan Săcuiu



Luminoplast, retroproiecție: Iulian Buzunoiu

Locul: Teatrul Apropo



Durata: 90 de minute, fără pauză

Festivalul de teatru independent Bucharest Fringe a ajuns la ediţia a 16-a. A început pe 4 septembrie și ține până pe 13 septembrie. Bucureştenii sunt aşteptaţi la multe spectacole, din toate genurile.