În ciuda crizei din teatrul românesc, Toma Enache umple sălile: „Publicul simte când este ceva deosebit”

Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/

În ciuda crizei din teatrul românesc, spectacolele lui Toma Enache continuă să atragă publicul. Regizorul spune că sălile au fost, în general, arhipline și explică succesul prin faptul că spectatorii simt când este vorba despre ceva deosebit.

Regizorul Toma Enache a spus că spectacolele „Romeo și Julieta” și „O scrisoare pierdută” au fost bine primite de public, iar sălile au fost, în general, arhipline. Potrivit acestuia, spectatorii apreciază efortul actorilor, producătorilor și organizatorilor.

„Teatrul românesc trece printr-o dramă azi. Cum înfruntă aceste două superproducții criza financiară, economică? Vine publicul?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Vine publicul și doar pe public ne bazăm, pe nimeni altcineva. În general, sălile au fost arhipline. Publicul simte când este ceva deosebit, simte efortul pe care l-au făcut actorii, simte efortul pe care l-au făcut producătorii, simte efortul pe care îl face organizatorul să aducă un spectacol de anvergura asta în alte orașe și chiar și aici, pentru că una este să faci un spectacol cu câteva personaje și cu un decor minim, și alta este să faci un spectacol de genul ăsta și să încerci să-l prezinți tuturor în întreaga țară”, a spus regizorul Toma Enache.

Toma Enache lucrează la scenariul unui nou film

Regizorul a spus că își dorește să înceapă să lucreze anul viitor la un nou film și că în prezent lucrează la scenariu.

„Care ar fi următorul proiect?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Îmi doresc foarte mult să fac un nou film, sper că cel târziu anul următor să reușesc să încep să-l fac. Lucrez la scenariu acum. Sper că până la sfârșitul anului să fie definitivat scenariul pentru noul film.

Fac un curs de scenaristică la Fundația Calea Victoriei. Este pentru a treia oară. Am întâlnit tineri foarte entuziasmați cu care am dezbătut despre scenaristică”, a spus regizorul Toma Enache.

Scenaristica, între meșteșug și inspirație

Regizorul Toma Enache a vorbit despre scenaristică și a spus că aceasta presupune atât inspirație, cât și meșteșug. Potrivit acestuia, există reguli clare pentru construirea unui scenariu, dar talentul și povestea aleasă sunt importante pentru transformarea acestuia într-un film.

„Asta se învață sau pur și simplu au în sânge scriitorii? Cum îi învățați, cum pot să învețe?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Sunt niște reguli foarte clare. Titlul cursului este: „Scenaristica: cât este meșteșug, cât este inspirație”. Scenaristica este foarte mult meșteșug, este și inspirație, însă ea trebuie să fie dublată de meșteșug. Fără acest meșteșug, fără aceste reguli foarte clare, pe care nu eu le-am scris, pe care le-au scris și le-au lăsat cei care au luat Oscaruri pentru cel mai bun scenariu, și au spus cum au făcut ei... Este atât de diferit, dar în esență, un scenariu bun are aceleași date, ca să zic așa... Acea structură”, a spus regizorul Toma Enache.

„Păi nu degeaba îi spune rețetă, adică și bucătarul are rețeta, dar trebuie să aibă și talentul!”, a spus Val Vâlcu.

„Meșteșugul se poate învăța, dar după aceea intervine cât este de inspirat cel care a deprins acest meșteșug, ce poveste găsește ca să-și folosească meșteșugul, să pună pe ecran acea poveste”, a spus regizorul Toma Enache la DC News.