Biblioteca Academiei Române marchează 170 de ani de la nașterea lui Ioan Bianu

Biblioteca Academiei Române marchează, în perioada 2–6 septembrie 2026, împlinirea a 170 de ani de la nașterea academicianului Ioan Bianu (1856–1935).

Manifestările debutează printr-o serie de evenimente menite să omagieze viața și activitatea uneia dintre cele mai importante personalități ale culturii române moderne.

Profesor universitar, președinte al Academiei Române și creator al unui sistem modern de conservare și valorificare a patrimoniului documentar național, Ioan Bianu reprezintă modelul intelectualului care și-a dedicat aproape întreaga viață unei instituții publice, contribuind decisiv la constituirea și păstrarea unui patrimoniu cultural național destinat generațiilor viitoare.

În data de 2 septembrie 2026, în Aula Academiei Române, va avea loc o sesiune omagială dedicată lui Ioan Bianu, urmată de vernisajul expoziției „Ioan Bianu – 170 de ani de la naștere”, găzduită în sala de expoziții „Theodor Pallady” a Bibliotecii Academiei Române, și de lansarea volumului aniversar „Dincolo de rafturi. Povestea lui Ioan Bianu”.

Seria manifestărilor dedicate personalității lui Ioan Bianu va continua în județul Alba, în perioada 4–6 septembrie 2026.

În data de 5 septembrie 2026, în satul Valea Lungă, comuna Făget, locul nașterii lui Ioan Bianu, va avea loc un eveniment dedicat memoriei marelui cărturar, urmat de săvârșirea unui Te Deum la bustul lui Ioan Bianu și de depunerea unor coroane de flori.

Evenimentele se vor încheia în ziua de 6 septembrie 2026, în municipiul Alba Iulia, unde va fi organizată, la sediul administrativ al Județului Alba – Atrium Centurionum, manifestarea omagială „Ioan Bianu – personalitate a culturii române. 170 de ani de la nașterea sa”. Programul va continua cu o expoziție realizată în colaborare cu Consiliul Județean Alba și cu o sesiune de comunicări științifice.

Aceste acțiuni, inițiate de Biblioteca Academiei Române, constituie un omagiu adus memoriei lui Ioan Bianu, cel care, după 51 de ani de activitate neîntreruptă, a lăsat moștenire culturii române una dintre cele mai bogate și reprezentative biblioteci enciclopedice ale Europei.