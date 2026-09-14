Timon din Atena, cel mai bun spectacol din Bucharest Fringe-Maratonul Teatrului Independent. 16 premii în ediția a 16-a

Ediția a 16-a a Festivalului Bucharest Fringe – Maratonul Teatrului Independent s-a încheiat ieri, 13 septembrie, după 10 zile și 30 de evenimente, spectacole de teatru, de dans, de animație, ateliere și două premiere teatrale.

În competiție și în procesul de jurizare au intrat douăzeci de spectacole din București și din țară, dintre care cinci spectacole studențești. Juriul de premiere al ediției din acest an a festivalului a fost format din doamnele Irina Zlotea (critic de teatru), Raluca Rădulescu (jurnalist cultural), Oana Jindiceanu (actriță).

O noutate a ediției cu numărul 16 au constituit-o premiile publicului, printr-un parteneriat cu comunitatea Mergem la teatru (comunitatea spectatorilor) care și-a desemnat la rândul ei un juriu format din trei jurați, a funcționat după criterii de jurizare proprii și a avut propriile caregorii de premiere. Parteneriatul a vizat apropierea comunității de spectatori de producțiile independente, într-un program concentrat care a favorizat descoperirea diversității dar și a universului teatral independent dincolo de scenă.

PREMIILE Ediției a 16-a a Festivalului Bucharest Fringe – maratonul teatrului independent

Premiul pentru Debut – acordat distribuției spectacolului H de la A la Z după Hamlet de W. Shakespeare, formată din Iulia Bulzan, Maria Grif, Nuami Marin, Lara Nagy, producție a Universității de Arte din Târgu Mureș

Premiul pentru Originalitate – acordat spectacolului Doru în lumea emoțiilor de Cătălina Popa, spectacol de disertație în cadrul programului de master Teatru de Animație al Universității de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, București

Premiul Special al Juriului – acordat actriței Maria Filip și actorului Adrian Gîrcu, pentru rolurile din spectacolul Pe limba ta de Mihaela Michailov, producție a Centrului de Teatru Educațional Replika, București

Premiul pentru Cea mai bună Actriță – acordat actriței Elena Voicu, pentru rolurile din spectacolul Broscoiul de Alex Gorghe, producție a Fundației Friends for Friends, București

Premiul pentru Cel mai bun Actor – acordat actorului Galló Ernő, pentru rolul din monodrama Nașterea unui dictator de Székely Csaba, producție a Yorick Studio, Târgu Mureș

Premiul pentru Cea mai bună Regie – acordat regizoarei Carla Oncescu, pentru regia spectacolului Broscoiul de Alex Gorghe, producție a Fundației Friends for Friends, București

Premiul pentru Cel mai bun Spectacol – acordat spectacolului Timon din Atena de William Shakespeare și Thomas Middleton, regia David Schwartz, o producție a Asociației O2G – Platforma de Teatru Politic

PREMIILE comunității Mergem la teatru

Premiul pentru Cel mai bun rol feminin – acordat actriței Alexandra Caras, pentru rolurile din spectacolele Dealul florilor de Calița Nantu și Lalele, păsări și beton de Leta Popescu și Diana Mihalașcu, după texte de Ovidiu Cioclov, Doina Gecse-Borgovan, Katia Nanu, Maria Orban, Oana Paler, Laura Stanciu, Livia Stoica, Dana Voicu, producții ale REACTOR de creație și experiment Cluj-Napoca

Premiul pentru Cel mai bun rol masculin – acordat actorului Galló Ernő, pentru rolul din monodrama Nașterea unui dictator de Székely Csaba, producție a Yorick Studio, Târgu Mureș

Premiul pentru Cel mai bun spectacol acordat ex aequo spectacolelor

Lalele, păsări și beton de Leta Popescu și Diana Mihalașcu, după texte de Ovidiu Cioclov, Doina Gecse-Borgovan, Katia Nanu, Maria Orban, Oana Paler, Laura Stanciu, Livia Stoica, Dana Voicu, regia Leta Popescu, producție a REACTOR de creație și experiment Cluj-Napoca

Broscoiul de Alex Gorghe, regia Carla Oncescu, producție a Fundației Friends for Friends, București

Premiile speciale ale Juriului Mergem la teatru sunt acordate: spectacolului de teatru-dans Samsara - Surrender to Change or Suffer in a Loop de Eva Danciu, o producție a Universității de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, București; spectacolului Doru în lumea emoțiilor de Cătălina Popa, spectacol de disertație în cadrul programului de master Teatru de Animație al Universității de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, București – „pentru că educă foarte frumos inocența”; spectacolului Pe limba ba de Mihaela Michailov, producție a Centrului de Teatru Educațional Replika, București – „premiul de sprijin pentru teatru de limbaje, teatru cu mesaj de conștientizare”, spectacolului Timon din Atena de William Shakespeare și Thomas Middleton, regia David Schwartz, o producție a Asociației O2G – Platforma de Teatru Politic – „premiul pentru teatru educațional”

Ediția a 16-a Festivalului Bucharest Fringe – maratonul teatrului independent a fost organizată de Asociația TEATRUL.RO – Teatrul Apropo. Finanțarea a fost asigurată de Primăria Municipiului București prin ARCUB și Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).