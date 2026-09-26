Festivalul Național de Teatru 2026. Programul celor 36 de spectacole, în 24 de săli din București

Cea de-a 36-a ediție a Festivalului Național de Teatru, produs de UNITER – Uniunea Teatrală din România, va avea loc la București între 16 și 25 octombrie 2026.
FNT este un proiect cultural strategic finanțat de Ministerul Culturii, coprodus de Primăria Municipiului București prin ARCUB, având drept partener Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București și partener media oficial, Societatea Română de Televiziune.
Programul spectacolelor FNT36 este disponibil de astăzi, astfel încât publicul să își poată pregăti traseul prin cele 10 zile de festival.
În centrul ediției se află selecția oficială de 36 de spectacole, realizată de echipa curatorială formată din criticii Raluca Cîrciumaru, Alina Epîngeac și Sebastian-vlad Popa. Selectate dintre peste 150 de producții vizionate, spectacolele reunesc perspective, formule scenice și teme diferite ale stagiunii 2025–2026.
Tema ediției, [...]perfect uman, propune o reflecție asupra (im)perfecțiunii, a vulnerabilității și a felului în care ne definim astăzi relațiile cu ceilalți, cu societatea și cu tehnologia. Identitatea vizuală a FNT36 este creată de artista Doriana Mărășoiu.
„Ediția 2026 a Festivalului Național de Teatru ne surprinde în plină reconsiderare de paradigmă a umanității. Ne aflăm într-un moment în care ne repoziționăm și negociem rolurile în relație cu noi înșine, cu ceilalți, cu societatea ca mecanism politic, economic, social și cultural, și, pentru prima oară ca partener cvasi-conștient, cu tehnologia. Realitatea devine un spațiu al interogațiilor până de curând improbabile, care se deschid în cascadă. În lume și pe scenă se naște un dialog viu și polemic între natură – din ce în ce mai antropomorfizată – și tehnologie – cu trăsături tot mai recognoscibil familiare.
Teatrul s-a aflat mereu la punctul de intersecție dintre realul multistratificat, filtrat prin sensibilități creatoare, și ficțiuni credibile. Propunerea pe care echipa curatorială o lansează prin selecția de spectacole pentru FNT36 plasează ca centru de greutate al ediției trăsătura cea mai vulnerabilă a umanității: (im)perfecțiunea drept calitate și defect ale acestui spirit etern uman”, (fragment din argumentul curatorilor).
Selecția celor 36 de spectacole este nucleul programului. Alături de aceasta, FNT36 prezintă spectacole și evenimente reunite în module cu direcții proprii. În total, 88 de reprezentații, prezentate în 24 săli de spectacole din București.
Republica Moldova în FNT aduce la București două producții invitate de la Chișinău: Richard al III-lea, în versiunea scenică și regia lui Petru Hadârcă, produs de Teatrul Național „Mihai Eminescu” și Macbeth, în regia lui Slava Sambriș, produs de Teatrul Republican „Luceafărul”;
FNT Educațional, modul coordonnat de dramaturga Mihaela Michailov, aflat deja la a cincea ediție în FNT propune întâlniri cu teatrul pentru elevi și adolescenți. În programul spectacolelor se regăsesc „Deșteptarea” de Doru Vatavului, regia Bobi Pricop, produs de Teatrul „Regina Maria” Oradea; „Mândrie”, dramaturgia Ioana Toloargă, cu texte ale întregii echipe, în regia Oliviei Grecea, o producție Cont.rar, Cluj-Napoca; „Minunatele călătorii ale lui Anghel și Zuzi prin lumea adicție” de Iulia Mirică, regia Larisa Popa – spectacol parte din proiectul „SoliCultEU” inițiat de UNATC București, alături de Centrul de Teatru Educațional Replika Teatro dos Aloés, Portugalia și Citizen.Kane.Collective (spectacolul se va juca în două licee bucureștene); „Zmeie, Basme și Fantasme”, spectacol de teatru coregrafic creat de Lari Giorgescu, produs de Teatrul pentru copii și tineret „Gulliver” din Galați). Modulul cuprinde și conferințe, ateliere și întâlniri dedicate relației dintre teatru și educație, despre care vom reveni cu detalii;
FNT ● DIALOG AL ARTELOR. Highlights Opera și Opereta în FNT
Producții ale Operei Naționale București: „Carmen” de Georges Bizet, regia artistică și light design Ada Lupu Hausvater și „Lakmé” de Léo Delibes, regia Andrei Șerban.
Spectacol produs de Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” din București: „Romeo și Julieta”, regia KERO și găzduit de acesta: „Elixirul dragostei”, regia Laura Maria Vlădoiu (Teatrul Muzical Ambasadorii);
HOP în FNT – recital al câștigătorilor Galei HOP. Gala Tânărului Actor, ediția 2026
FNT în dialog INTERNAȚIONAL este reprezentat în programul spectacolelor de Migration Diary. New York City Edition, spectacol multimedia de Carmen Lidia Vidu, produs de Teatrul Experimental La MaMa (New York) în parteneriat cu Institutul Cultural Român din New York, cărora li se vor adăuga și alte evenimente realizate în parteneriat cu Institutele Culturale din București.
Însă, dialogul FNT36 cu publicul său înseamnă peste 50 de alte evenimente: spectacole lectură (bazate pe texte rezultate ale concursului de dramaturgie românească și traduceri din dramaturgia contemporană propuse institute culturale) coordonate de dramaturga Mihaela Michailov și regizorul Bobi Pricop, dezbateri, conferințe, expoziții, lansări de carte, instalații performative, întâlniri cu artiști, spectacole de teatru radiofonic și spectacole de teatru TV. 28 de alte spații culturale din București, devenite de tradiție în circuitul festivalier, vor găzdui aceste contexte de expunere și reflecție a artelor spectacolului de teatru. Detaliile acestor evenimente vor fi comunicate în perioada următoare. Ca și în 2024, FNT36 este partener al Bienalei de Scenografie București (BSB).
Biletele pentru spectacolele celei de-a 36-a ediţii a Festivalului Naţional de Teatru se vor pune în vânzare concomitent, pe platformele de vânzare ale fiecărui teatru gazdă, precum și la casele lor de bilete.
Data punerii în vânzare a biletelor va fi anunțată ulterior.
Programul spectacolelor
- Vineri, 16 octombrie
17:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictura
Mai e vreun candidat?
Spectacol-concert după I.L. Caragiale
Un concept de: Ada Milea
Scenografia: Maria Constantin
Coregrafia: Florin Fieroiu
Muzica originală: Ada Milea
Cântece de: Ada Milea și Anca Hanu
Light design: Daniel Tiutiuc
Sound design: Victor Panfilov
Producător: Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București
Spectacol realizat în cadrul Centrului de Cercetare și Creație Teatrală „Ion Sava”
Durata: 1h 15min
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
18:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio (gradene)
Livada de vișini de A. P. Cehov
Traducerea și adaptarea: Raluca Rădulescu
Regia și ilustrația muzicală: Andrei Măjeri
Scenografia: Oana Micu
Coregrafia: Andrea Gavriliu
Sound design: Claudiu Urse
Light design: Sabina Reus
Producător: Teatrul de Stat Constanța
Durata: 2h 30min
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
14+
Spectacolul conține efecte sonore și luminoase puternice.
18:00 Teatrul ACT
O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale
Regia: Alexandru Dabija
Costumele: Maria Miu
Producător: Teatrul ACT, București
Durata: 2h 30min (cu pauză)
14+
19:00 ARCUB, Sala Lahovari (Piața Alexandru Lahovari nr. 7)
Ora zero
Textul și regia: Iulia Grigoriu
Scenografia: Andrei Dinu
Game designer: Levent Crăcea
Sound design: Adrian Piciorea
Lighting design: Andrei Ignat
Producător: Laborator Teatral ARCUB
Durata: 1h 30min
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
14+
Spectacolul conține efecte stroboscopice. Nu este recomandat persoanelor cu fotosensibilitate.
21:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
Neasemuita poveste a lui Abul Hossein Yemenitul și a fugii lui în pustie (după 1001 de nopți)
Scenariul original și regia: Silviu Purcărete
Scenografia și light design: Dragoş Buhagiar
Muzica originală: Vasile Şirli
Producător: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu
Durata: 1h 25min
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
16+
Spectacolul conține scene de nuditate.
21:00 Teatrul Point (str.General Eremia Grigorescu, nr.10)
Vanya de Simon Stephens
Traducerea: Silvia Năstasie
Adaptarea, regia, universul sonor și interpretarea: Sorin Miron
Scenografia: Ariana Miron-Presan
Light design: Lucian Moga
Producător: Teatrul Point, București
Durata: 1h 40min
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
14+
Spectacolul conține limbaj explicit; sunt utilizate efecte de sunet puternice.
- Sâmbătă, 17 octombrie
17:00 Teatrul Point (str.General Eremia Grigorescu, nr.10)
Vanya de Simon Stephens
Traducerea: Silvia Năstasie
Adaptarea, regia, universul sonor și interpretarea: Sorin Miron
Scenografia: Ariana Miron-Presan
Light design: Lucian Moga
Producător: Teatrul Point, București
Durata: 1h 40min
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
14+
Montarea conține limbaj explicit; sunt utilizate efecte de sunet puternice.
17:00 Teatrul Masca, Sala Mare
Mein Kampf de George Tabori
Regia: Marcel Bélai
Scenografia: Zsuzsi Szőke
Costumele: Kata Mihály
Light design: Marcel Bélai, Zoltan Bako
Compoziția muzicală: László Bakk-Dávid
Coproducători: Teatrul Masca și Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe
Durata: 2h
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
17:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictura
Mai e vreun candidat?
Spectacol-concert după I.L. Caragiale
Un concept de: Ada Milea
Scenografia: Maria Constantin
Coregrafia: Florin Fieroiu
Muzica originală: Ada Milea
Cântece de: Ada Milea și Anca Hanu
Light design: Daniel Tiutiuc
Sound design: Victor Panfilov
Producător: Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București
Spectacol realizat în cadrul Centrului de Cercetare și Creație Teatrală „Ion Sava”
Durata: 1h 15min
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
19:00 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”
Familia Tót de István Örkény
Dramaturgia: Enikő Orbán, Hunor Horváth
Regia: Hunor Horváth
Decorul: Előd Golicza
Costumele: Andreea Săndulescu
Coregrafia: Matilde J. Ciria, Tünde Baczó
Muzica originală: Tibor Cári, Tamás Kolozsi
Light design: Nichita Teodorescu
Sound design: Zsolt Kupán
Video design, mapping: Dan Basu, Ilinca Popescu
Mișcarea scenică: Endre Melles, Julcsi Ádám
Regie film: Laura Brumă
Soundscapes: DJ K-Lu
Producător: Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara
Durata: 4h (cu o pauză)
14+
Spectacol în limbile maghiară și română cu traducere în limbile română și engleză
19:00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”
Cântăreața cheală de Eugène Ionesco
Traducerea: Vlad Russo și Vlad Zografi
Regia: Mihai Măniuțiu
Decorul: Adrian Damian
Costumele: Luiza Enescu
Muzica originală: Mihai Dobre
Producător: Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara
Durata: 1h 20min
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
20:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio (gradene)
Livada de vișini de A. P. Cehov
Traducerea și adaptarea: Raluca Rădulescu
Regia și ilustrația muzicală: Andrei Măjeri
Scenografia: Oana Micu
Coregrafia: Andrea Gavriliu
Sound design: Claudiu Urse
Light design: Sabina Reus
Producător: Teatrul de Stat Constanța
Durata: 2h 30min
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
14+
Spectacolul conține efecte sonore și luminoase puternice.
21:00 ARCUB, Sala Lahovari (Piața Alexandru Lahovari nr. 7)
Ora zero
Textul și regia: Iulia Grigoriu
Scenografia: Andrei Dinu
Game designer: Levent Crăcea
Sound design: Adrian Piciorea
Lighting design: Andrei Ignat
Producător: Laborator Teatral ARCUB
Durata: 1h 30min
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
14+
Spectacolul conține efecte stroboscopice. Nu este recomandat persoanelor cu fotosensibilitate.
- Duminică, 18 octombrie
17:00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”
Cântăreața cheală de Eugène Ionesco
Traducerea: Vlad Russo și Vlad Zografi
Regia: Mihai Măniuțiu
Decorul: Adrian Damian
Costumele: Luiza Enescu
Muzica originală: Mihai Dobre
Producător: Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara
Durata: 1h 20min
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
17:00 Teatrul Grivița 53, Sala Mare
Funny Games, după filmul lui Michael Haneke
Adaptarea scenică și textul original: Diana Nechit și Andrei C. Șerban
Regia: Botond Nagy
Scenografia: Theodor Cristian Niculae
Muzica originală și sound design: Claudiu Urse
Light design: Ruxandra Ilie și Botond Nagy
Video design: Ruxandra Ilie
Producător: Teatrul Grivița 53, București
Durata: 1h 40min
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
16+
Spectacolul conține efecte speciale: efecte de lumină (inclusiv stroboscopice), sunet puternic, imagini sensibile, fum.
18:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
Zborul de la cuib, după patru nuvele de Pavel Dan
Dramatizarea, regia și universul sonor: Radu Afrim
Scenografia: Irina Moscu
Light design: Trucza Samu
Video design: Andrei Botnaru
Producător: Teatrul Național Târgu Mureș – Compania „Liviu Rebreanu”
Durata: 4h (cu pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
FNT ● DIALOG AL ARTELOR
Highlights Opera în FNT
18:30 Opera Națională București
Lakmé de Léo Delibes
Libretul de Edmond Gondinet și Philippe Gille
Regia: Andrei Șerban
Regizor asociat: Daniela Dima
Coregrafia: Valentin Stoica
Ligh designer: Costi Baciu
Dirijori Cor: Adrian Ionescu, Ethan Schmeisser
Dirijor: Tiberiu Soare
Producător: Opera Națională București
Cu participarea Orchestrei și Corului Operei Naționale București
Durata: 3h 15min (cu două pauze)
6+
Spectacol în limba franceză cu traducere în limba română
19:00 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”
Familia Tót de István Örkény
Dramaturgia: Enikő Orbán, Hunor Horváth
Regia: Hunor Horváth
Decorul: Előd Golicza
Costumele: Andreea Săndulescu
Coregrafia: Matilde J. Ciria, Tünde Baczó
Muzica originală: Tibor Cári, Tamás Kolozsi
Light design: Nichita Teodorescu
Sound design: Zsolt Kupán
Video design, mapping: Dan Basu, Ilinca Popescu
Mișcarea scenică: Endre Melles, Julcsi Ádám
Regie film: Laura Brumă
Soundscapes: DJ K-Lu
Producător: Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara
Durata: 4h (cu o pauză)
14+
Spectacol în limbile maghiară și română cu traducere în limbile română și engleză
19:00 Teatrul de Comedie, Sala „Radu Beligan”
Lirda
Textul și regia: Leta Popescu
Scenografia: Bogdan Spătaru
Muzica: Csaba Boros
Producător: Teatrul de Comedie, București
Durata: 1h 20min
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
19:30 Teatrul Mic, Sala Studio (Gabroveni)
Ne cerem scuze pentru disconfortul creat
Textul și regia: Radu Iacoban
Scenografia: Tudor Prodan
Muzica originală: Aida Šošić
Producător: Teatrul Mic, București
Durata: 2h 45min (cu pauză)
Spectacol itinerant
16+
Spectacolul conține limbaj licențios și seminuditate.
21:00 Teatrul Masca, Sala Mare
Mein Kampf de George Tabori
Regia: Marcel Bélai
Scenografia: Zsuzsi Szőke
Costumele: Kata Mihály
Light design: Marcel Bélai, Zoltan Bako
Compoziția muzicală: László Bakk-Dávid
Coproducători: Teatrul Masca și Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe
Durata: 2h
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
- Luni, 19 octombrie
FNT Educațional
17:00 Centrul de Teatru Educațional Replika
Mândrie
Dramaturgia, cu textele întregii echipe: Ioana Toloargă
Regia: Olivia Grecea
Scenografia: Dragoș Moldovan
Muzica originală și sound design: Mara Solomon
Light design: Alex Maftei
Producător: cont.rar, Cluj (ASOCIAȚIA CONT.RAR.)
Durata: 1h 50min
Eveniment în FNT
19:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier
HOP în FNT
Recital al câștigătorilor Galei HOP. Gala Tânărului Actor, ediția 2026
Direcția artistică: Silviu Purcărete
Producător: UNITER și Gala HOP 2026
Durata: 1h 40min
14+
19:00 Teatrul de Comedie, Sala „Radu Beligan”
Lirda
Textul și regia: Leta Popescu
Scenografia: Bogdan Spătaru
Muzica: Csaba Boros
Producător: Teatrul de Comedie, București
Durata: 1h 20min
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
19:00 Teatrul Mic, Sala Studio (Gabroveni)
Ne cerem scuze pentru disconfortul creat
Textul și regia: Radu Iacoban
Scenografia: Tudor Prodan
Muzica originală: Aida Šošić
Producător: Teatrul Mic, București
Durata: 2h 45min (cu pauză)
Spectacol itinerant
16+
Spectacolul conține limbaj licențios și seminuditate.
21:00 MNAR (Muzeul Național de Artă al României), Sala Oglinzilor
De profundis, după Oscar Wilde și Lord Alfred Douglas
Traducerea: Magda Teodorescu și Anca Irina Ionescu
Dramatizarea, regia, costumele și coregrafia: Răzvan Mazilu
Decorul: Oana Micu
Light desing: Costi Baciu
Sound design: Vlad Vedeș
Producător: Teatrul „Stela Popescu”, București
Durata: 1h 20min
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
FNT în dialog internațional
21:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictura
Migration Diary. New York City Edition
Spectacol multimedia
Conceptul, documentarea, scenariul și regia: Carmen Lidia Vidu
Artist multimedia: Sabina Costinel
Media designer: Constantin Șimon
Producător: Teatrul Experimental La MaMa, în parteneriat cu Institutul Cultural Român din New York
Durata: 1h 15min
16+
Spectacol în limba engleză cu traducere în limba română
21:30 Teatrul Grivița 53, Sala Mare
Funny Games, după filmul lui Michael Haneke
Adaptarea scenică și textul original: Diana Nechit și Andrei C. Șerban
Regia: Botond Nagy
Scenografia: Theodor Cristian Niculae
Muzica originală și sound design: Claudiu Urse
Light design: Ruxandra Ilie și Botond Nagy
Video design: Ruxandra Ilie
Producător: Teatrul Grivița 53, București
Durata: 1h 40min
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
16+
Spectacolul conține efecte speciale: efecte de lumină (inclusiv stroboscopice), sunet puternic, imagini sensibile, fum.
- Marți, 20 octombrie
FNT Educațional
16:00 și 19:00 Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”
Deșteptarea de Doru Vatavului
Regia: Bobi Pricop
Muzică & videoart: iRonic Distors
Asistent regie: Mihai Gligan
Motion Graphic: Bogdan Țolea
Programare video: Constantin Șimon
Operare video: Sergiu Domide
Coordonator actori-liceeni: Cosmin Petruț
Psiholog consultant: dr. Ioana Drugaș
Producător: Teatrul „Regina Maria” Oradea
Durata: 2h
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
17:00 MNAR (Muzeul Național de Artă al României), Sala Oglinzilor
De profundis, după Oscar Wilde și Lord Alfred Douglas
Traducerea: Magda Teodorescu și Anca Irina Ionescu
Dramatizarea, regia, costumele și coregrafia: Răzvan Mazilu
Decorul: Oana Micu
Light desing: Costi Baciu
Sound design: Vlad Vedeș
Producător: Teatrul „Stela Popescu”, București
Durata: 1h 20min
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
17:00 Teatrul Mic, Sala Atelier
Orlando de Sarah Ruhl după Virginia Woolf
Regia și universul sonor: Florin Caracala
Scenografia: Ana Ienașcu
Coregrafia: George Pleșca
Dramaturg la scenă: Daria Ancuța
Light design: Lucian Prasti
Video design: Silviu Luda
Producător: Teatrul de Stat Constanța
Durata: 2h 45min (cu pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
FNT în dialog internațional
18:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictura
Migration Diary. New York City Edition
Spectacol multimedia
Conceptul, documentarea, scenariul și regia: Carmen Lidia Vidu
Artist multimedia: Sabina Costinel
Media designer: Constantin Șimon
Producător: Teatrul Experimental La MaMa, în parteneriat cu Institutul Cultural Român din New York
Durata: 1h 15min
16+
Spectacol în limba engleză cu traducere în limba română
18:00 și 21:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru” (gradene)
Nora de Sivan Ben Yishai
Traducerea: Ciprian Marinescu
Regia: Bobi Pricop
Decorul: Raul Cioabă
Ilustrația muzicală: Eduard Gabia
Coregrafia și mișcarea scenică: Filip Stoica
Producător: Teatrul Național Târgu Mureș – Compania „Liviu Rebreanu”
Durata: 1h 45min
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
16+
În acest spectacol se folosește fum de scenă inodor. Nu este recomandat persoanelor cu epilepsie, pacemaker, femeilor însărcinate și persoanelor cu dificultăți respiratorii.
18:30 Teatrul Odeon, Sala Majestic
Soare, amor și întuneric
scenariu original de Ionuț Sociu și Alexandru Mâzgăreanu, după „Jurnal. 1935-1944“ de Mihail Sebastian, cu scene din „Jocul de-a vacanța”
Dramaturgia: Ionuț Sociu și Alexandru Mâzgăreanu
Regia, light design și ilustrația muzicală: Alexandru Mâzgăreanu
Decorul și costumele: Alexandra Boerescu
Producător: Teatrul Tineretului Piatra Neamț
Durata: 1h 50min
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
Republica Moldova în FNT
19:00 ARCUB, Sala Mare
Macbeth de William Shakespeare
Regia: Slava Sambriș
Scenografia: Adrian Suruceanu
Sound design: Ana Everling, Dumitru Seretinean
Light design: Andrei Chirtoca
Video design: Ludmila Ohrimenco
Producător: Teatrul Republican „Luceafărul”, Chișinău
Durata: 2h 30min
14+
20:00 Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” (gradene)
Rinocerii de Eugène Ionesco
Traducerea: Dezső Mészöly
Dramaturgia: Réka Dálnoky
Regia: László Bocsárdi
Decorul: József Bartha
Costumele: Zsuzsi Szőke
Coregrafia: Zsuzsanna Vass
Muzica originală: Magor Bocsárdi
Light design: Tamás Bányai
Coproducători: Teatrul Figura Stúdió Gheorgheni și Teatrul „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe
Durata: 3h (cu pauză)
Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză
16+
Spectacolul conține fum intens, precum și efecte sonore și luminoase puternice.
20:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio
Femeia – câmp de luptă de Matei Vișniec
Dramaturgia: Diana Nechit
Regia: Botond Nagy
Decorul: Raul Cioabă
Costumele: Ioana Ungureanu
Coregrafia: Alice Veliche
Light design și video design: Cristian Niculescu
Scenografia muzicală: Claudiu Urse
Producător: Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași
Durata: 1h 50min
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
20:30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”
A douăsprezecea noapte de William Shakespeare
Traducerea: Mihnea Gheorghiu
Versiunea de scenă: Adrian Nicolae
Regia: Andrei Huțuleac
Scenografia: Maria Nicola
Mișcarea scenică: Elena Anghel
Preparator muzical: Maria Niță
Light design: Lucian Moga
Producător: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați
Durata: 2h 15min
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
- Miercuri, 21 octombrie
FNT Educațional
17:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictura
Zmeie, basme și fantasme
După poezia „OuiBaDa” de Gigi Căciuleanu
Regia: Lari Giorgescu
Decorul și costumele: Corina Boboc
Muzica originală: Adrian Nour
Light design: Cristian Petru Șimon
Sound design: Adrian Nour
Producător: Teatrul pentru Copii și Tineret „Gulliver” Galați
Durata: 1h 20min
Spectacol de teatru coregrafic
12+
Versuri în limba română traducere în limba engleză
18:00 Teatrul ACT
O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale
Regia: Alexandru Dabija
Costumele: Maria Miu
Producător: Teatrul ACT, București
Durata: 2h 30min (cu pauză)
14+
18:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier
Răscoala, după romanul lui Liviu Rebreanu
Scenariul: Alexa Băcanu
Regia: Dragoș Alexandru Mușoiu
Decorul și Video design: Mihai Păcurar
Coregrafia: Sergiu Diță
Muzica originală: Boros Csaba (actul 1), Danaga (actul 2) și Radu Dogaru („Cine-aș fi putut să fiu”)
Light design: Alex Maftei și Cătălin Filip
Producător: Reactor de creație și experiment Cluj
Durata: 2h 20min
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
18+
Spectacolul conține scene de violență fizică și sexuală care pot afecta emoțional.
18:00 Teatrul Mic, Sala Atelier
Orlando de Sarah Ruhl după Virginia Woolf
Regia: Florin Caracala
Scenografia: Ana Ienașcu
Coregrafia: George Pleșca
Dramaturg la scenă: Daria Ancuța
Light design: Lucian Prasti
Video design: Silviu Luda
Producător: Teatrul de Stat Constanța
Durata: 2h 45min (cu pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
Republica Moldova în FNT
18:00 ARCUB, Sala Mare
Macbeth de William Shakespeare
Regia: Slava Sambriș
Scenografia: Adrian Suruceanu
Sound design: Ana Everling, Dumitru Seretinean
Light design: Andrei Chirtoca
Video design: Ludmila Ohrimenco
Producător: Teatrul Republican „Luceafărul”, Chișinău
Durata: 2h 30min
14+
19:00 Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” (gradene)
Rinocerii de Eugène Ionesco
Traducerea: Dezső Mészöly
Dramaturgia: Réka Dálnoky
Regia: László Bocsárdi
Decorul: József Bartha
Costumele: Zsuzsi Szőke
Coregrafia: Zsuzsanna Vass
Muzica originală: Magor Bocsárdi
Light design: Tamás Bányai
Coproducători: Teatrul Figura Stúdió Gheorgheni și Teatrul „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe
Durata: 3h (cu pauză)
Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză
16+
Spectacolul conține fum intens, precum și efecte sonore și luminoase puternice.
20:30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio
Regele moare de Eugène Ionesco
Traducerea în limba maghiară: György Gera
Regia: Gábor Tompa
Decorul: András Both
Costumele: Angéla Balogh
Mişcarea scenică: Ferenc Sinkó
Muzica originală: Csaba Boros
Light design: Romeo Groza
Sculptor păpuşi: Ilona Varga-Járó
Producător: Teatrul Maghiar de Stat Cluj
Durata: 1h 30min
16+
Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză
21:00 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”
A douăsprezecea noapte de William Shakespeare
Traducerea: Mihnea Gheorghiu
Versiunea de scenă: Adrian Nicolae
Regia: Andrei Huțuleac
Scenografia: Maria Nicola
Mișcarea scenică: Elena Anghel
Preparator muzical: Maria Niță
Light design: Lucian Moga
Producător: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați
Durata: 2h 15min
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
21:00 Teatrul Odeon, Sala Majestic
Soare, amor și întuneric
scenariu original de Ionuț Sociu și Alexandru Mâzgăreanu, după „Jurnal. 1935-1944“ de Mihail Sebastian, cu scene din „Jocul de-a vacanța”
Dramaturgia: Ionuț Sociu și Alexandru Mâzgăreanu
Regia, light design și ilustrația muzicală: Alexandru Mâzgăreanu
Decorul și costumele: Alexandra Boerescu
Producător: Teatrul Tineretului Piatra Neamț
Durata: 1h 50min
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
- Joi, 22 octombrie
18:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier
Răscoala, după romanul lui Liviu Rebreanu
Scenariul: Alexa Băcanu
Regia: Dragoș Alexandru Mușoiu
Decorul și video design: Mihai Păcurar
Coregrafia: Sergiu Diță
Muzica originală: Boros Csaba (actul 1), Danaga (actul 2) și Radu Dogaru („Cine-aș fi putut să fiu”)
Light design: Alex Maftei și Cătălin Filip
Producător: Reactor de creație și experiment Cluj
Durata: 2h 20min
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
18+
Spectacolul conține scene de violență fizică și sexuală care pot afecta emoțional.
18:00 Teatrul Nottara, Sala „Horia Lovinescu”
Comedia erorilor de William Shakespeare
Traducerea: George Volceanov
Regia: Sânziana Stoican
Scenografia: Valentin Vârlan
Light design: Cristi Niculescu
Producător: Teatrul „Nottara”, București
Durata: 1h 50min
12+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
18:00 ARCUB, Sala Lahovari (Piața Alexandru Lahovari nr. 7)
Supernormali de Esther F. Carrodeguas
Regia: Mara Oprea
Dramaturgia: Alex Gorghe
Scenografia: Gabi Albu
Sound design: Adrian Piciorea
Lighting design: Nichita Teodorescu
Producător: Laborator Teatral ARCUB
În parteneriat cu: Instituto Cervantes din București și Consiliul Național al Dizabilității din România
Durata: 2h
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
16+
Spectacolul conține efecte stroboscopice. Nu este recomandat persoanelor cu fotosensibilitate.
20:30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru” (gradene)
Regele Lear de William Shakespeare
Traducerea: George Volceanov
Versiunea scenică și regia: Silviu Purcărete
Scenografia: Dragoș Buhagiar
Muzica originală: Vasile Șirli
Producător: Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova
Durata: 2h 20min
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
14+
Spectacolul conține scene de nuditate parțială și scene de violență.
21:00 Teatrul Mic, Sala Studio (Gabroveni)
Tristețe și bucurie în viața girafelor de Tiago Rodrigues
Regia: Edda Coza și Dan Coza
Decorul: Andreea Tecla
Costumele: Maria Ștefănescu