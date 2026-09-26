Festivalul Național de Teatru 2026. Programul celor 36 de spectacole, în 24 de săli din București

Festivalul Național de Teatru, ediția 36. București, 16-25 octombrie 2026

Cea de-a 36-a ediție a Festivalului Național de Teatru, produs de UNITER – Uniunea Teatrală din România, va avea loc la București între 16 și 25 octombrie 2026.

FNT este un proiect cultural strategic finanțat de Ministerul Culturii, coprodus de Primăria Municipiului București prin ARCUB, având drept partener Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București și partener media oficial, Societatea Română de Televiziune.

Programul spectacolelor FNT36 este disponibil de astăzi, astfel încât publicul să își poată pregăti traseul prin cele 10 zile de festival.

În centrul ediției se află selecția oficială de 36 de spectacole, realizată de echipa curatorială formată din criticii Raluca Cîrciumaru, Alina Epîngeac și Sebastian-vlad Popa. Selectate dintre peste 150 de producții vizionate, spectacolele reunesc perspective, formule scenice și teme diferite ale stagiunii 2025–2026.

Tema ediției, [...]perfect uman, propune o reflecție asupra (im)perfecțiunii, a vulnerabilității și a felului în care ne definim astăzi relațiile cu ceilalți, cu societatea și cu tehnologia. Identitatea vizuală a FNT36 este creată de artista Doriana Mărășoiu.

„Ediția 2026 a Festivalului Național de Teatru ne surprinde în plină reconsiderare de paradigmă a umanității. Ne aflăm într-un moment în care ne repoziționăm și negociem rolurile în relație cu noi înșine, cu ceilalți, cu societatea ca mecanism politic, economic, social și cultural, și, pentru prima oară ca partener cvasi-conștient, cu tehnologia. Realitatea devine un spațiu al interogațiilor până de curând improbabile, care se deschid în cascadă. În lume și pe scenă se naște un dialog viu și polemic între natură – din ce în ce mai antropomorfizată – și tehnologie – cu trăsături tot mai recognoscibil familiare.

Teatrul s-a aflat mereu la punctul de intersecție dintre realul multistratificat, filtrat prin sensibilități creatoare, și ficțiuni credibile. Propunerea pe care echipa curatorială o lansează prin selecția de spectacole pentru FNT36 plasează ca centru de greutate al ediției trăsătura cea mai vulnerabilă a umanității: (im)perfecțiunea drept calitate și defect ale acestui spirit etern uman”, (fragment din argumentul curatorilor).

Selecția celor 36 de spectacole este nucleul programului. Alături de aceasta, FNT36 prezintă spectacole și evenimente reunite în module cu direcții proprii. În total, 88 de reprezentații, prezentate în 24 săli de spectacole din București.

Republica Moldova în FNT aduce la București două producții invitate de la Chișinău: Richard al III-lea, în versiunea scenică și regia lui Petru Hadârcă, produs de Teatrul Național „Mihai Eminescu” și Macbeth, în regia lui Slava Sambriș, produs de Teatrul Republican „Luceafărul”;

FNT Educațional, modul coordonnat de dramaturga Mihaela Michailov, aflat deja la a cincea ediție în FNT propune întâlniri cu teatrul pentru elevi și adolescenți. În programul spectacolelor se regăsesc „Deșteptarea” de Doru Vatavului, regia Bobi Pricop, produs de Teatrul „Regina Maria” Oradea; „Mândrie”, dramaturgia Ioana Toloargă, cu texte ale întregii echipe, în regia Oliviei Grecea, o producție Cont.rar, Cluj-Napoca; „Minunatele călătorii ale lui Anghel și Zuzi prin lumea adicție” de Iulia Mirică, regia Larisa Popa – spectacol parte din proiectul „SoliCultEU” inițiat de UNATC București, alături de Centrul de Teatru Educațional Replika Teatro dos Aloés, Portugalia și Citizen.Kane.Collective (spectacolul se va juca în două licee bucureștene); „Zmeie, Basme și Fantasme”, spectacol de teatru coregrafic creat de Lari Giorgescu, produs de Teatrul pentru copii și tineret „Gulliver” din Galați). Modulul cuprinde și conferințe, ateliere și întâlniri dedicate relației dintre teatru și educație, despre care vom reveni cu detalii;

FNT ● DIALOG AL ARTELOR. Highlights Opera și Opereta în FNT

Producții ale Operei Naționale București: „Carmen” de Georges Bizet, regia artistică și light design Ada Lupu Hausvater și „Lakmé” de Léo Delibes, regia Andrei Șerban.

Spectacol produs de Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” din București: „Romeo și Julieta”, regia KERO și găzduit de acesta: „Elixirul dragostei”, regia Laura Maria Vlădoiu (Teatrul Muzical Ambasadorii);

HOP în FNT – recital al câștigătorilor Galei HOP. Gala Tânărului Actor, ediția 2026

FNT în dialog INTERNAȚIONAL este reprezentat în programul spectacolelor de Migration Diary. New York City Edition, spectacol multimedia de Carmen Lidia Vidu, produs de Teatrul Experimental La MaMa (New York) în parteneriat cu Institutul Cultural Român din New York, cărora li se vor adăuga și alte evenimente realizate în parteneriat cu Institutele Culturale din București.

Însă, dialogul FNT36 cu publicul său înseamnă peste 50 de alte evenimente: spectacole lectură (bazate pe texte rezultate ale concursului de dramaturgie românească și traduceri din dramaturgia contemporană propuse institute culturale) coordonate de dramaturga Mihaela Michailov și regizorul Bobi Pricop, dezbateri, conferințe, expoziții, lansări de carte, instalații performative, întâlniri cu artiști, spectacole de teatru radiofonic și spectacole de teatru TV. 28 de alte spații culturale din București, devenite de tradiție în circuitul festivalier, vor găzdui aceste contexte de expunere și reflecție a artelor spectacolului de teatru. Detaliile acestor evenimente vor fi comunicate în perioada următoare. Ca și în 2024, FNT36 este partener al Bienalei de Scenografie București (BSB).

Biletele pentru spectacolele celei de-a 36-a ediţii a Festivalului Naţional de Teatru se vor pune în vânzare concomitent, pe platformele de vânzare ale fiecărui teatru gazdă, precum și la casele lor de bilete.

Data punerii în vânzare a biletelor va fi anunțată ulterior.

Programul spectacolelor

Vineri, 16 octombrie

17:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictura

Mai e vreun candidat?

Spectacol-concert după I.L. Caragiale

Un concept de: Ada Milea

Scenografia: Maria Constantin

Coregrafia: Florin Fieroiu

Muzica originală: Ada Milea

Cântece de: Ada Milea și Anca Hanu

Light design: Daniel Tiutiuc

Sound design: Victor Panfilov

Producător: Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Spectacol realizat în cadrul Centrului de Cercetare și Creație Teatrală „Ion Sava”

Durata: 1h 15min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio (gradene)

Livada de vișini de A. P. Cehov

Traducerea și adaptarea: Raluca Rădulescu

Regia și ilustrația muzicală: Andrei Măjeri

Scenografia: Oana Micu

Coregrafia: Andrea Gavriliu

Sound design: Claudiu Urse

Light design: Sabina Reus

Producător: Teatrul de Stat Constanța

Durata: 2h 30min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

14+

Spectacolul conține efecte sonore și luminoase puternice.

18:00 Teatrul ACT

O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale

Regia: Alexandru Dabija

Costumele: Maria Miu

Producător: Teatrul ACT, București

Durata: 2h 30min (cu pauză)

14+

19:00 ARCUB, Sala Lahovari (Piața Alexandru Lahovari nr. 7)

Ora zero

Textul și regia: Iulia Grigoriu

Scenografia: Andrei Dinu

Game designer: Levent Crăcea

Sound design: Adrian Piciorea

Lighting design: Andrei Ignat

Producător: Laborator Teatral ARCUB

Durata: 1h 30min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

14+

Spectacolul conține efecte stroboscopice. Nu este recomandat persoanelor cu fotosensibilitate.

21:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”

Neasemuita poveste a lui Abul Hossein Yemenitul și a fugii lui în pustie (după 1001 de nopți)

Scenariul original și regia: Silviu Purcărete

Scenografia și light design: Dragoş Buhagiar

Muzica originală: Vasile Şirli

Producător: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

Durata: 1h 25min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

16+

Spectacolul conține scene de nuditate.

21:00 Teatrul Point (str.General Eremia Grigorescu, nr.10)

Vanya de Simon Stephens

Traducerea: Silvia Năstasie

Adaptarea, regia, universul sonor și interpretarea: Sorin Miron

Scenografia: Ariana Miron-Presan

Light design: Lucian Moga

Producător: Teatrul Point, București

Durata: 1h 40min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

14+

Spectacolul conține limbaj explicit; sunt utilizate efecte de sunet puternice.

Sâmbătă, 17 octombrie

17:00 Teatrul Point (str.General Eremia Grigorescu, nr.10)

Vanya de Simon Stephens

Traducerea: Silvia Năstasie

Adaptarea, regia, universul sonor și interpretarea: Sorin Miron

Scenografia: Ariana Miron-Presan

Light design: Lucian Moga

Producător: Teatrul Point, București

Durata: 1h 40min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

14+

Montarea conține limbaj explicit; sunt utilizate efecte de sunet puternice.

17:00 Teatrul Masca, Sala Mare

Mein Kampf de George Tabori

Regia: Marcel Bélai

Scenografia: Zsuzsi Szőke

Costumele: Kata Mihály

Light design: Marcel Bélai, Zoltan Bako

Compoziția muzicală: László Bakk-Dávid

Coproducători: Teatrul Masca și Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe

Durata: 2h

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

17:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictura

Mai e vreun candidat?

Spectacol-concert după I.L. Caragiale

Un concept de: Ada Milea

Scenografia: Maria Constantin

Coregrafia: Florin Fieroiu

Muzica originală: Ada Milea

Cântece de: Ada Milea și Anca Hanu

Light design: Daniel Tiutiuc

Sound design: Victor Panfilov

Producător: Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Spectacol realizat în cadrul Centrului de Cercetare și Creație Teatrală „Ion Sava”

Durata: 1h 15min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

19:00 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”

Familia Tót de István Örkény

Dramaturgia: Enikő Orbán, Hunor Horváth

Regia: Hunor Horváth

Decorul: Előd Golicza

Costumele: Andreea Săndulescu

Coregrafia: Matilde J. Ciria, Tünde Baczó

Muzica originală: Tibor Cári, Tamás Kolozsi

Light design: Nichita Teodorescu

Sound design: Zsolt Kupán

Video design, mapping: Dan Basu, Ilinca Popescu

Mișcarea scenică: Endre Melles, Julcsi Ádám

Regie film: Laura Brumă

Soundscapes: DJ K-Lu

Producător: Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara

Durata: 4h (cu o pauză)

14+

Spectacol în limbile maghiară și română cu traducere în limbile română și engleză

19:00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”

Cântăreața cheală de Eugène Ionesco

Traducerea: Vlad Russo și Vlad Zografi

Regia: Mihai Măniuțiu

Decorul: Adrian Damian

Costumele: Luiza Enescu

Muzica originală: Mihai Dobre

Producător: Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara

Durata: 1h 20min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

20:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio (gradene)

Livada de vișini de A. P. Cehov

Traducerea și adaptarea: Raluca Rădulescu

Regia și ilustrația muzicală: Andrei Măjeri

Scenografia: Oana Micu

Coregrafia: Andrea Gavriliu

Sound design: Claudiu Urse

Light design: Sabina Reus

Producător: Teatrul de Stat Constanța

Durata: 2h 30min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

14+

Spectacolul conține efecte sonore și luminoase puternice.

21:00 ARCUB, Sala Lahovari (Piața Alexandru Lahovari nr. 7)

Ora zero

Textul și regia: Iulia Grigoriu

Scenografia: Andrei Dinu

Game designer: Levent Crăcea

Sound design: Adrian Piciorea

Lighting design: Andrei Ignat

Producător: Laborator Teatral ARCUB

Durata: 1h 30min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

14+

Spectacolul conține efecte stroboscopice. Nu este recomandat persoanelor cu fotosensibilitate.

Duminică, 18 octombrie

17:00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”

Cântăreața cheală de Eugène Ionesco

Traducerea: Vlad Russo și Vlad Zografi

Regia: Mihai Măniuțiu

Decorul: Adrian Damian

Costumele: Luiza Enescu

Muzica originală: Mihai Dobre

Producător: Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara

Durata: 1h 20min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

17:00 Teatrul Grivița 53, Sala Mare

Funny Games, după filmul lui Michael Haneke

Adaptarea scenică și textul original: Diana Nechit și Andrei C. Șerban

Regia: Botond Nagy

Scenografia: Theodor Cristian Niculae

Muzica originală și sound design: Claudiu Urse

Light design: Ruxandra Ilie și Botond Nagy

Video design: Ruxandra Ilie

Producător: Teatrul Grivița 53, București

Durata: 1h 40min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

16+

Spectacolul conține efecte speciale: efecte de lumină (inclusiv stroboscopice), sunet puternic, imagini sensibile, fum.

18:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”

Zborul de la cuib, după patru nuvele de Pavel Dan

Dramatizarea, regia și universul sonor: Radu Afrim

Scenografia: Irina Moscu

Light design: Trucza Samu

Video design: Andrei Botnaru

Producător: Teatrul Național Târgu Mureș – Compania „Liviu Rebreanu”

Durata: 4h (cu pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

FNT ● DIALOG AL ARTELOR

Highlights Opera în FNT

18:30 Opera Națională București

Lakmé de Léo Delibes

Libretul de Edmond Gondinet și Philippe Gille

Regia: Andrei Șerban

Regizor asociat: Daniela Dima

Coregrafia: Valentin Stoica

Ligh designer: Costi Baciu

Dirijori Cor: Adrian Ionescu, Ethan Schmeisser

Dirijor: Tiberiu Soare

Producător: Opera Națională București

Cu participarea Orchestrei și Corului Operei Naționale București

Durata: 3h 15min (cu două pauze)

6+

Spectacol în limba franceză cu traducere în limba română

19:00 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”

Familia Tót de István Örkény

Dramaturgia: Enikő Orbán, Hunor Horváth

Regia: Hunor Horváth

Decorul: Előd Golicza

Costumele: Andreea Săndulescu

Coregrafia: Matilde J. Ciria, Tünde Baczó

Muzica originală: Tibor Cári, Tamás Kolozsi

Light design: Nichita Teodorescu

Sound design: Zsolt Kupán

Video design, mapping: Dan Basu, Ilinca Popescu

Mișcarea scenică: Endre Melles, Julcsi Ádám

Regie film: Laura Brumă

Soundscapes: DJ K-Lu

Producător: Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara

Durata: 4h (cu o pauză)

14+

Spectacol în limbile maghiară și română cu traducere în limbile română și engleză

19:00 Teatrul de Comedie, Sala „Radu Beligan”

Lirda

Textul și regia: Leta Popescu

Scenografia: Bogdan Spătaru

Muzica: Csaba Boros

Producător: Teatrul de Comedie, București

Durata: 1h 20min

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

19:30 Teatrul Mic, Sala Studio (Gabroveni)

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat

Textul și regia: Radu Iacoban

Scenografia: Tudor Prodan

Muzica originală: Aida Šošić

Producător: Teatrul Mic, București

Durata: 2h 45min (cu pauză)

Spectacol itinerant

16+

Spectacolul conține limbaj licențios și seminuditate.

21:00 Teatrul Masca, Sala Mare

Mein Kampf de George Tabori

Regia: Marcel Bélai

Scenografia: Zsuzsi Szőke

Costumele: Kata Mihály

Light design: Marcel Bélai, Zoltan Bako

Compoziția muzicală: László Bakk-Dávid

Coproducători: Teatrul Masca și Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe

Durata: 2h

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Luni, 19 octombrie

FNT Educațional

17:00 Centrul de Teatru Educațional Replika

Mândrie

Dramaturgia, cu textele întregii echipe: Ioana Toloargă

Regia: Olivia Grecea

Scenografia: Dragoș Moldovan

Muzica originală și sound design: Mara Solomon

Light design: Alex Maftei

Producător: cont.rar, Cluj (ASOCIAȚIA CONT.RAR.)

Durata: 1h 50min

Eveniment în FNT

19:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier

HOP în FNT

Recital al câștigătorilor Galei HOP. Gala Tânărului Actor, ediția 2026

Direcția artistică: Silviu Purcărete

Producător: UNITER și Gala HOP 2026

Durata: 1h 40min

14+

19:00 Teatrul de Comedie, Sala „Radu Beligan”

Lirda

Textul și regia: Leta Popescu

Scenografia: Bogdan Spătaru

Muzica: Csaba Boros

Producător: Teatrul de Comedie, București

Durata: 1h 20min

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

19:00 Teatrul Mic, Sala Studio (Gabroveni)

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat

Textul și regia: Radu Iacoban

Scenografia: Tudor Prodan

Muzica originală: Aida Šošić

Producător: Teatrul Mic, București

Durata: 2h 45min (cu pauză)

Spectacol itinerant

16+

Spectacolul conține limbaj licențios și seminuditate.

21:00 MNAR (Muzeul Național de Artă al României), Sala Oglinzilor

De profundis, după Oscar Wilde și Lord Alfred Douglas

Traducerea: Magda Teodorescu și Anca Irina Ionescu

Dramatizarea, regia, costumele și coregrafia: Răzvan Mazilu

Decorul: Oana Micu

Light desing: Costi Baciu

Sound design: Vlad Vedeș

Producător: Teatrul „Stela Popescu”, București

Durata: 1h 20min

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

FNT în dialog internațional

21:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictura

Migration Diary. New York City Edition

Spectacol multimedia

Conceptul, documentarea, scenariul și regia: Carmen Lidia Vidu

Artist multimedia: Sabina Costinel

Media designer: Constantin Șimon

Producător: Teatrul Experimental La MaMa, în parteneriat cu Institutul Cultural Român din New York

Durata: 1h 15min

16+

Spectacol în limba engleză cu traducere în limba română

21:30 Teatrul Grivița 53, Sala Mare

Funny Games, după filmul lui Michael Haneke

Adaptarea scenică și textul original: Diana Nechit și Andrei C. Șerban

Regia: Botond Nagy

Scenografia: Theodor Cristian Niculae

Muzica originală și sound design: Claudiu Urse

Light design: Ruxandra Ilie și Botond Nagy

Video design: Ruxandra Ilie

Producător: Teatrul Grivița 53, București

Durata: 1h 40min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

16+

Spectacolul conține efecte speciale: efecte de lumină (inclusiv stroboscopice), sunet puternic, imagini sensibile, fum.

Marți, 20 octombrie

FNT Educațional

16:00 și 19:00 Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”

Deșteptarea de Doru Vatavului

Regia: Bobi Pricop

Muzică & videoart: iRonic Distors

Asistent regie: Mihai Gligan

Motion Graphic: Bogdan Țolea

Programare video: Constantin Șimon

Operare video: Sergiu Domide

Coordonator actori-liceeni: Cosmin Petruț

Psiholog consultant: dr. Ioana Drugaș

Producător: Teatrul „Regina Maria” Oradea

Durata: 2h

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

17:00 MNAR (Muzeul Național de Artă al României), Sala Oglinzilor

De profundis, după Oscar Wilde și Lord Alfred Douglas

Traducerea: Magda Teodorescu și Anca Irina Ionescu

Dramatizarea, regia, costumele și coregrafia: Răzvan Mazilu

Decorul: Oana Micu

Light desing: Costi Baciu

Sound design: Vlad Vedeș

Producător: Teatrul „Stela Popescu”, București

Durata: 1h 20min

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

17:00 Teatrul Mic, Sala Atelier

Orlando de Sarah Ruhl după Virginia Woolf

Regia și universul sonor: Florin Caracala

Scenografia: Ana Ienașcu

Coregrafia: George Pleșca

Dramaturg la scenă: Daria Ancuța

Light design: Lucian Prasti

Video design: Silviu Luda

Producător: Teatrul de Stat Constanța

Durata: 2h 45min (cu pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

FNT în dialog internațional

18:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictura

Migration Diary. New York City Edition

Spectacol multimedia

Conceptul, documentarea, scenariul și regia: Carmen Lidia Vidu

Artist multimedia: Sabina Costinel

Media designer: Constantin Șimon

Producător: Teatrul Experimental La MaMa, în parteneriat cu Institutul Cultural Român din New York

Durata: 1h 15min

16+

Spectacol în limba engleză cu traducere în limba română

18:00 și 21:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru” (gradene)

Nora de Sivan Ben Yishai

Traducerea: Ciprian Marinescu

Regia: Bobi Pricop

Decorul: Raul Cioabă

Ilustrația muzicală: Eduard Gabia

Coregrafia și mișcarea scenică: Filip Stoica

Producător: Teatrul Național Târgu Mureș – Compania „Liviu Rebreanu”

Durata: 1h 45min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

16+

În acest spectacol se folosește fum de scenă inodor. Nu este recomandat persoanelor cu epilepsie, pacemaker, femeilor însărcinate și persoanelor cu dificultăți respiratorii.

18:30 Teatrul Odeon, Sala Majestic

Soare, amor și întuneric

scenariu original de Ionuț Sociu și Alexandru Mâzgăreanu, după „Jurnal. 1935-1944“ de Mihail Sebastian, cu scene din „Jocul de-a vacanța”

Dramaturgia: Ionuț Sociu și Alexandru Mâzgăreanu

Regia, light design și ilustrația muzicală: Alexandru Mâzgăreanu

Decorul și costumele: Alexandra Boerescu

Producător: Teatrul Tineretului Piatra Neamț

Durata: 1h 50min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Republica Moldova în FNT

19:00 ARCUB, Sala Mare

Macbeth de William Shakespeare

Regia: Slava Sambriș

Scenografia: Adrian Suruceanu

Sound design: Ana Everling, Dumitru Seretinean

Light design: Andrei Chirtoca

Video design: Ludmila Ohrimenco

Producător: Teatrul Republican „Luceafărul”, Chișinău

Durata: 2h 30min

14+

20:00 Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” (gradene)

Rinocerii de Eugène Ionesco

Traducerea: Dezső Mészöly

Dramaturgia: Réka Dálnoky

Regia: László Bocsárdi

Decorul: József Bartha

Costumele: Zsuzsi Szőke

Coregrafia: Zsuzsanna Vass

Muzica originală: Magor Bocsárdi

Light design: Tamás Bányai

Coproducători: Teatrul Figura Stúdió Gheorgheni și Teatrul „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

Durata: 3h (cu pauză)

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză

16+

Spectacolul conține fum intens, precum și efecte sonore și luminoase puternice.

20:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio

Femeia – câmp de luptă de Matei Vișniec

Dramaturgia: Diana Nechit

Regia: Botond Nagy

Decorul: Raul Cioabă

Costumele: Ioana Ungureanu

Coregrafia: Alice Veliche

Light design și video design: Cristian Niculescu

Scenografia muzicală: Claudiu Urse

Producător: Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași

Durata: 1h 50min

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

20:30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”

A douăsprezecea noapte de William Shakespeare

Traducerea: Mihnea Gheorghiu

Versiunea de scenă: Adrian Nicolae

Regia: Andrei Huțuleac

Scenografia: Maria Nicola

Mișcarea scenică: Elena Anghel

Preparator muzical: Maria Niță

Light design: Lucian Moga

Producător: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați

Durata: 2h 15min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Miercuri, 21 octombrie

FNT Educațional

17:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictura

Zmeie, basme și fantasme

După poezia „OuiBaDa” de Gigi Căciuleanu

Regia: Lari Giorgescu

Decorul și costumele: Corina Boboc

Muzica originală: Adrian Nour

Light design: Cristian Petru Șimon

Sound design: Adrian Nour

Producător: Teatrul pentru Copii și Tineret „Gulliver” Galați

Durata: 1h 20min

Spectacol de teatru coregrafic

12+

Versuri în limba română traducere în limba engleză

18:00 Teatrul ACT

O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale

Regia: Alexandru Dabija

Costumele: Maria Miu

Producător: Teatrul ACT, București

Durata: 2h 30min (cu pauză)

14+

18:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier

Răscoala, după romanul lui Liviu Rebreanu

Scenariul: Alexa Băcanu

Regia: Dragoș Alexandru Mușoiu

Decorul și Video design: Mihai Păcurar

Coregrafia: Sergiu Diță

Muzica originală: Boros Csaba (actul 1), Danaga (actul 2) și Radu Dogaru („Cine-aș fi putut să fiu”)

Light design: Alex Maftei și Cătălin Filip

Producător: Reactor de creație și experiment Cluj

Durata: 2h 20min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18+

Spectacolul conține scene de violență fizică și sexuală care pot afecta emoțional.

18:00 Teatrul Mic, Sala Atelier

Orlando de Sarah Ruhl după Virginia Woolf

Regia: Florin Caracala

Scenografia: Ana Ienașcu

Coregrafia: George Pleșca

Dramaturg la scenă: Daria Ancuța

Light design: Lucian Prasti

Video design: Silviu Luda

Producător: Teatrul de Stat Constanța

Durata: 2h 45min (cu pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Republica Moldova în FNT

18:00 ARCUB, Sala Mare

Macbeth de William Shakespeare

Regia: Slava Sambriș

Scenografia: Adrian Suruceanu

Sound design: Ana Everling, Dumitru Seretinean

Light design: Andrei Chirtoca

Video design: Ludmila Ohrimenco

Producător: Teatrul Republican „Luceafărul”, Chișinău

Durata: 2h 30min

14+

19:00 Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” (gradene)

Rinocerii de Eugène Ionesco

Traducerea: Dezső Mészöly

Dramaturgia: Réka Dálnoky

Regia: László Bocsárdi

Decorul: József Bartha

Costumele: Zsuzsi Szőke

Coregrafia: Zsuzsanna Vass

Muzica originală: Magor Bocsárdi

Light design: Tamás Bányai

Coproducători: Teatrul Figura Stúdió Gheorgheni și Teatrul „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

Durata: 3h (cu pauză)

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză

16+

Spectacolul conține fum intens, precum și efecte sonore și luminoase puternice.

20:30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio

Regele moare de Eugène Ionesco

Traducerea în limba maghiară: György Gera

Regia: Gábor Tompa

Decorul: András Both

Costumele: Angéla Balogh

Mişcarea scenică: Ferenc Sinkó

Muzica originală: Csaba Boros

Light design: Romeo Groza

Sculptor păpuşi: Ilona Varga-Járó

Producător: Teatrul Maghiar de Stat Cluj

Durata: 1h 30min

16+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză

21:00 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”

A douăsprezecea noapte de William Shakespeare

Traducerea: Mihnea Gheorghiu

Versiunea de scenă: Adrian Nicolae

Regia: Andrei Huțuleac

Scenografia: Maria Nicola

Mișcarea scenică: Elena Anghel

Preparator muzical: Maria Niță

Light design: Lucian Moga

Producător: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați

Durata: 2h 15min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

21:00 Teatrul Odeon, Sala Majestic

Soare, amor și întuneric

scenariu original de Ionuț Sociu și Alexandru Mâzgăreanu, după „Jurnal. 1935-1944“ de Mihail Sebastian, cu scene din „Jocul de-a vacanța”

Dramaturgia: Ionuț Sociu și Alexandru Mâzgăreanu

Regia, light design și ilustrația muzicală: Alexandru Mâzgăreanu

Decorul și costumele: Alexandra Boerescu

Producător: Teatrul Tineretului Piatra Neamț

Durata: 1h 50min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Joi, 22 octombrie

18:00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier

Răscoala, după romanul lui Liviu Rebreanu

Scenariul: Alexa Băcanu

Regia: Dragoș Alexandru Mușoiu

Decorul și video design: Mihai Păcurar

Coregrafia: Sergiu Diță

Muzica originală: Boros Csaba (actul 1), Danaga (actul 2) și Radu Dogaru („Cine-aș fi putut să fiu”)

Light design: Alex Maftei și Cătălin Filip

Producător: Reactor de creație și experiment Cluj

Durata: 2h 20min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18+

Spectacolul conține scene de violență fizică și sexuală care pot afecta emoțional.

18:00 Teatrul Nottara, Sala „Horia Lovinescu”

Comedia erorilor de William Shakespeare

Traducerea: George Volceanov

Regia: Sânziana Stoican

Scenografia: Valentin Vârlan

Light design: Cristi Niculescu

Producător: Teatrul „Nottara”, București

Durata: 1h 50min

12+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18:00 ARCUB, Sala Lahovari (Piața Alexandru Lahovari nr. 7)

Supernormali de Esther F. Carrodeguas

Regia: Mara Oprea

Dramaturgia: Alex Gorghe

Scenografia: Gabi Albu

Sound design: Adrian Piciorea

Lighting design: Nichita Teodorescu

Producător: Laborator Teatral ARCUB

În parteneriat cu: Instituto Cervantes din București și Consiliul Național al Dizabilității din România

Durata: 2h

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

16+

Spectacolul conține efecte stroboscopice. Nu este recomandat persoanelor cu fotosensibilitate.

20:30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru” (gradene)

Regele Lear de William Shakespeare

Traducerea: George Volceanov

Versiunea scenică și regia: Silviu Purcărete

Scenografia: Dragoș Buhagiar

Muzica originală: Vasile Șirli

Producător: Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova

Durata: 2h 20min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

14+

Spectacolul conține scene de nuditate parțială și scene de violență.

21:00 Teatrul Mic, Sala Studio (Gabroveni)

Tristețe și bucurie în viața girafelor de Tiago Rodrigues

Regia: Edda Coza și Dan Coza

Decorul: Andreea Tecla

Costumele: Maria Ștefănescu