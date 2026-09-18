A început FITT 2026 la Cluj, patru zile când arta întâlnește neuroștiința. Prof. Dafin Mureșanu: „Arta este un demers vindecător”

A început FITT 2026 la Cluj / FOTO - Actrița Elena Ivanca și Prof. univ. dr. Dafin F. Mureșanu

Arta, în special teatrul, are un rol important în menținerea stării de bine și poate avea un efect vindecător asupra omului, a declarat prof. univ. dr. Dafin F. Mureșanu, neurolog și președinte al Institutului RoNeuro din Cluj-Napoca, în cadrul deschiderii Festivalului Internațional de Teatru Transilvania (FITT).

Prof. univ. dr. Dafin F. Mureșanu, președintele European Federation of NeuroRehabilitation Societies (EFNR), Președinte al Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității (SSNN) și Președinte al Institutului RoNeuro din Cluj-Napoca, a vorbit, în cadrul FITT 2026, despre asocierea dintre artă și neuroștiințe, punctând câteva beneficii ale artei pentru un parcurs normal al al ființei umane.

“Această asociere între artă și neuroștiințe este una fără de care ființa omenească nu poate exista în deplinătatea sănătății, fiindcă a fi sănătos nu înseamnă doar să nu fii bolnav. A fi sănătos înseamnă să fii un om complet, cu trăiri profunde, cu un univers emoțional așezat, cu un control avansat a ceea ce înseamnă nefericire și frustrări. Asta nu se poate face decât prin bucurie. Astfel încât, putem avea foarte multe sfaturi cu privire la ce înseamnă o viață sănătoasă. Sigur că putem să spunem - și e foarte important să menționăm somnul, mișcarea, alimentația, nevoia de a nu ne apleca peste toxice ca substanțe sau elemente comportamentale - dar, cel mai important lucru care trebuie menționat pentru o ființă sănătoasă este interacțiunea umană și o bună stare a emoționalului“, a declarat Dafin Mureșanu.

Câteva beneficii ale artei pentru un parcurs normal al al ființei umane

“Arta este locul în care emoționalul se poate manifesta, se poate desfășura, care ne vindecă. Este un demers taumaturgic orice element artistic. Atunci când citim o carte, ne liniștim, ne activăm forme de percepție superioară. Atunci când privim semenii noștri într-o performanță dramatică, aceste lucruri se amplifică și mai mult, pentru că auzim și vedem. Prin urmare, nu există un parcurs normal al ființei umane fără această îngemănare și mai ales pentru creierul și inima noastră e foarte important să avem această arenă a manifestărilor artistice, și teatrul o legitimează cel mai bine. Arta este un demers vindecător“, a subliniat neurologul Dafin Mureșanu, potrivit Agerpres.

Scopul principal al FITT 2026

În context, acesta a mai spus că tocmai aceasta este și ideea principală a ediției din acest an a Festivalului Internațional de Teatru Transilvania (FITT), care se desfășoară la Cluj, în perioada 17-20 septembrie.

Cluj-Napoca devine, în perioada 17-20 septembrie 2026, scena celei de-a treia ediții a Festivalului Internațional de Teatru Transilvania (FITT), un eveniment care reunește artiști din șapte țări și publicul într-o celebrare a teatrului, comediei, muzicii, dansului, poeziei și artelor vizuale. Alături de organizatorul Elena Ivanca Studio, Institutul RoNeuro, co-organizator al festivalului, aduce o dimensiune aparte acestei ediții: întâlnirea dintre neuroștiințe și artă, dintre medicină și cultură, dintre ceea ce vindecă trupul și ceea ce hrănește sufletul.

În fiecare zi, medicina descifrează mecanismele creierului, iar arta le pune în mișcare. Emoția, memoria, empatia și imaginația - procese studiate de neuroștiințe - își găsesc expresia firească pe scenă, acolo unde spectatorul nu privește doar un spectacol, ci trăiește o experiență care lasă urme în memorie și în sensibilitate. În această întâlnire dintre cercetare și creație, cultura devine o formă esențială de hrană spiritual, transmit organizatorii.