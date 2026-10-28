A murit Pamela Howard, una dintre cele mai influente scenografe din lume

Pamela Howards a decedat la 87 de ani. Sursa foto: Centrul Român OISTAT

Din articol O carieră de peste 65 de ani dedicată scenografiei și teatrului

Una dintre cele mai influente scenografe din lume, Pamela Howard, a murit la vârsta de 87 de ani.

Centrul Român OISTAT a anunțat trecerea la cele veșnice a Pamelei Howard, scenografă, regizoare, profesoară și autoare.

Născută la 5 ianuarie 1939, Pamela Howard a fost una dintre cele mai influente figuri ale scenografiei mondiale.

În fotografie, Pamela Howard. Sursa foto: Centrul Român OISTAT

„Centrul Român OISTAT anunță cu deosebită tristețe că luni, 26 octombrie 2026, s-a stins din viață Pamela Howard, scenografă, regizoare, profesoară, autoare și activistă de teatru, una dintre cele mai cunoscute și influente scenografe din lume, al cărei impact asupra domeniului a fost de neegalat”, se arată într-un comunicat de presă al Centrului Român OISTAT.

În ultimele zile ale vieții sale, Pamela Howard s-a aflat în România, unde a fost invitată la lansarea ediției în limba română a cărții sale „Ce este scenografia?”, tradusă în limba română, și a participat la evenimentele Bienalei de Scenografie București 2026.

„Prezența ei a fost o onoare pentru comunitatea scenografilor, a profesorilor și a studenților din România. Din păcate, la scurtă vreme după întoarcerea în Marea Britanie, artista a încetat din viață”, precizează comunicatul de presă citat.

Cartea sa, tradusă în opt limbi și publicată acum și în limba română de Centrul Român OISTAT, explorează încercările de definire a scenografiei în diverse culturi, dezvoltarea sa istorică și perspectivele globale asupra domeniului, precum și relația cu spațiul și locul spectacolului, colaborarea artistică și practica creației scenografice.

O carieră de peste 65 de ani dedicată scenografiei și teatrului

Pamela Howard a fost invitată să țină cursuri, masterclassuri și workshopuri și să conducă proiecte la universități prestigioase din întreaga lume, inclusiv la UNARTE, la începutul anilor ’90.

În anul 2024, rectorul Cătălin Bălescu și membrii Senatului Universității Naționale de Arte au susținut în unanimitate inițiativa Bienalei de Scenografie București de a-i acorda titlul de Doctor Honoris Causa. Aceasta a fost profesor emerit la University of the Arts London (Central Saint Martins), profesor asociat la Arts University Bournemouth și, din 2013, International Chair in Drama la Royal Welsh College of Music and Drama din Cardiff. În 2008, Pamela a primit de la regina Elisabeta a II-a titlul de Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic pentru servicii aduse teatrului și a fost membră de onoare a Academiei de Arte ale Spectacolului din Hong Kong.

În 1992, a înființat la Central Saint Martins cursul internațional Master în Scenografia Europeană, în care studenții selectați urmau, prin rotație, cursurile a patru universități din patru țări europene: Republica Cehă, Țările de Jos, Marea Britanie și Spania. A creat Scenofest, eveniment de referință inclus în Cvadrienala de Scenografie de la Praga, care reunește, de la înființare, studenți și profesori de scenografie din întreaga lume, și a fost curator al expozițiilor Regatului Unit la Praga, precum și al multor expoziții internaționale.

Cariera sa, de peste 65 de ani, cuprinde aproape 200 de producții de teatru în instituții naționale și regionale din Marea Britanie, Statele Unite, Brazilia, Republica Cehă, Grecia, Hong Kong, Australia, România, Noua Zeelandă, Japonia și Taiwan, inclusiv la Royal Shakespeare Company și în teatre de operă importante, dar și în teatre independente și spații neconvenționale. Printre lucrările ei recente se numără „Charlotte – a Tri-Coloured Play with Music”, „Out of the Ashes” și „The Ballad of the Cosmo Café”. Pamela Howard a susținut colaborarea dintre artele plastice, arhitectură și tehnologie și a inspirat generații întregi de practicieni ai teatrului.

„Dispariția sa este regretată de comunitatea internațională a scenografilor și a profesorilor de teatru. Pentru Centrul Român OISTAT, Pamela Howard a fost o prietenă apropiată și o sursă de inspirație, iar prezența sa la edițiile din 2024 și 2026 ale Bienalei de Scenografie București a creat momente de întâlnire și dialog de neprețuit pentru comunitatea noastră. La ediția din acest an, am avut onoarea de a o asculta în ceea ce avea să devină ultimul său artist talk — o întâlnire în care și-a împărtășit, cu generozitatea care o caracteriza, experiența, ideile și dragostea pentru teatru. O vom păstra în memorie așa cum a fost la lansarea ediției în limba română a cărții sale: veselă, plină de energie și de bucuria de a fi împreună”, se mai arată în comunicat.