Cazul Țundrea revine la cererea publicului. Totul despre cea mai mare și gravă eroare judiciară

Joi, 15 octombrie, ora 19:30, la Teatrul Apropo sunteți invitați să vedeți „Cazul Țundrea”.

„Cazul Țundrea” este un documentar cu ADN de thriller polițist.

Un spectacol de teatru de tip true crime, construit în stilul unei investigații judiciare, care jonglează cu percepțiile dintre adevăr/minciună și realitate/ficțiune.



Criminalul care a ucis cu sânge rece o fetiță de 14 ani este în libertate. Anchetatorii caută să elucideze misterul din spatele acestui eveniment tragic, interogând tot felul de suspecți. Cine este ucigașul? De ce a comis crima? Care sunt dovezile? Un incident izolat se transformă într-o dramă națională. Poate justiția din România să rezolve cazul?

Șocant, tragic și tulburător, „Cazul Țundrea” este un spectacol ce propune reconstituirea celui mai controversat caz judiciar al României postdecembriste. Folosind imagini de arhivă, stenograme, documente oficiale și dialoguri imaginate pe baza mărturiilor celor implicați, echipa artistică investighează live ancheta petrecută între anii 1992 și 2004.

„În raport cu felul în care justiția din România gestionează tragediile prezentului, considerăm că povestea cazului nostru merită readusă în atenția publică, ca fiind o dovadă clară de corupție și abuz a sistemului juridic românesc. Oamenii simpli sunt ignorați de un sistem în care domină influența și nepăsarea. Am fost îngroziți de realitatea crudă în care trăim și pe care o acceptăm orbește. Această poveste cumplită scoate la iveală o întreagă istorie a decadenței morale, a abuzului în serviciu și a nedreptății.

Am construit un spectacol la fel de crud, la fel de rece ca modul în care s-a desfășurat ancheta cazului. Ce am adăugat este un dram de speranță și o morală clară, pe care autoritățile nu au tras-o în mod public, dar pe care noi, cetățenii, o putem vedea”.

BILETE GĂSIȚI AICI: https://m.iabilet.ro/bilete-cazul-tundrea-131604/

ECHIPĂ ARTISTICĂ:

Dramaturgie: Șerban Melnic și Cosmin Gaspar

Distribuție: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic și Cosmin Gaspar

Regie: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic și Cosmin Gaspar

Sound design: Alexandru Barbu

Proiecții: Irinel Banu

Coordonator: Radu Popescu

Recomandare de vârstă: +12