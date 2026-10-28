Expoziția 'Monede biblice - Banii în Vechiul și Noul Testament', la Palatul Suțu

Foto: Facebook Muzeul Municipiului Bucureşti - Palatul Suțu

Expoziția internațională 'Monede biblice - Banii în Vechiul și Noul Testament', care propune o întâlnire între istorie, numismatică și textele biblice, se va deschide miercuri seară la Palatul Suțu.

Reunind piese provenite în principal din colecții private, parcursul expozițional urmărește istoria monetară a Orientului Apropiat antic, de la apariția primelor monede în Asia Mică, în secolul al VII-lea î.Hr., până la emisiunile din vremea lui Iisus Hristos și din primele decenii ale creștinismului, potrivit muzeului.

Daricii persani, drahmele grecești, monedele dinastiilor elenistice, ale regilor hasmonei și irodieni, precum și cele ale administrației romane ilustrează transformările economice, politice și culturale ale regiunii.

Un loc central îl ocupă monedele de bronz emise de Irod I și de urmașii săi, emisiunile guvernatorilor romani ai Iudeei, inclusiv Ponțiu Pilat, și tetradrahmele tiriene, care oferă repere pentru explorarea contextului istoric al unor episoade biblice cunoscute: tributul datorat Cezarului, moneda găsită în gura peștelui, obolul văduvei și cei treizeci de arginți ai trădării lui Iuda.

'Dincolo de rolul lor în schimburile cotidiene, monedele dezvăluie felul în care autoritatea politică se afirma prin portrete, inscripții și simboluri. Piesele expuse aduc în atenție relațiile dintre puterea imperială, tradițiile locale și credință, oferind publicului o perspectivă asupra vieții cotidiene și a societăților în care au circulat', precizează sursa citată.

Expoziția marchează prima colaborare dintre Muzeul Municipiului București, Societatea Numismatică Cehă (Cehia) și Asociația Pronumismatica (România) și este realizată în parteneriat cu Ambasada Republicii Cehe, Forumul Cehilor din România și Abalon. Vernisată cu ocazia Zilei Naționale a Cehiei, aceasta contribuie la apropierea culturală dintre România și Cehia prin valorificarea patrimoniului numismatic.

Totodată, expoziția este însoțită de un catalog publicat la Editura Oscar Print, care reunește studii și prezentări detaliate ale pieselor expuse, oferind cititorilor posibilitatea de a aprofunda contextul istoric, numismatic și biblic al acestora.

Publicul va putea vizita expoziția în perioada 28 octombrie - 29 noiembrie, programul de vizitare fiind: miercuri - duminică, 10:00 - 18:00 (17:30 ultima intrare). (Agerpres)