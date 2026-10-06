Kompus, o poveste colectivă despre artă, generații și continuitate

Grupul Kompus își întâmpină din nou publicul cu cea de-a șasea ediție a expoziției sale anuale, Kompus 6. Vernisajul va avea loc pe 7 octombrie, de la ora 18:30, în aceeași casă cu istorie din Cartierul Armenesc care a găzduit și edițiile anterioare. Accesul se va realiza pe bază de invitație sau prin programare prealabilă, prin intermediul paginilor oficiale de Facebook și Instagram ale grupului. Expoziția poate fi vizitată până pe 16 octombrie 2026.

„Născut în 2021 și recompus constant de atunci, Kompus reunește generații succesive de artiști într-un dialog despre creație, identitate și expresie vizuală. Grupul rămâne o platformă deschisă, în care arta este înțeleasă ca un proces de explorare și întâlnire. Continuitatea acestui demers se datorează în mare măsură Cristinei Grigorescu, al cărei sprijin constant a făcut posibilă apariția grupului în spațiul public și dezvoltarea sa de la o ediție la alta. Începând cu această ediție, Asociația Artemisia se alătură proiectului, contribuind la dezvoltarea sa prin atragerea și gestionarea resurselor necesare organizării Kompus 6.

Nucleul grupului este format din foști și actuali studenți ai profesorului George Moscal, din cadrul Universității Naționale de Arte din București. Această structură fluidă, mereu deschisă spre noi participanți, face din Kompus un grup artistic în continuă transformare, care își păstrează legătura cu originile sale.

Valoarea centrală a grupului este diversitatea: fiecare artist vine cu propriile teme, preocupări și limbaje vizuale. Pluralitatea stilistică devine astfel semnul distinctiv al expoziției, iar coeziunea grupului se construiește prin întâlnirea unor practici artistice diferite. Expozițiile Kompus cultivă o atmosferă apropiată, în care publicul este invitat să privească lucrările, să intre în dialog direct cu artiștii și să descopere poveștile din spatele lor.

Dincolo de dimensiunea estetică, Kompus își propune să contribuie la promovarea artei contemporane românești și la consolidarea unei comunități artistice solidare. Este, în esență, o poveste despre continuitate: despre cum o relație pedagogică se transformă, în timp, într-o comunitate creativă în care fiecare artist își dezvoltă propriul discurs.

„Într-un peisaj cultural oarecum dificil și volatil, nu fără certe calități, dar majoritatea efemere, noi am reușit până acum o consecvență, nu îndrăznesc să-i spun încă perenitate, care este în sine o calitate a activității noastre de grup. Combinată cu performanțele artistice individuale, aceasta a reușit să ofere unui public relativ restrâns, dar consistent, în fiecare an, începând cu 2021, un eveniment excepțional”, mărturisește profesorul George Moscal.

Prin fiecare nouă ediție, Kompus reafirmă rolul artei ca spațiu de întâlnire între profesor și studenți, între generații, între artiști și public și continuă să aducă arta contemporană mai aproape de comunitate. ” artă un comunicat al organizatorilor.

Membrii expozanți ai grupului Kompus la cea de-a șasea ediție sunt:

Marilena Brăileanu, Ilie Brănescu, Andreea Ciulei, Irina Cîmpeanu Ștefureac, Andrei Radu Cojocaru, Ioana Cristodorescu, Dana Curculescu, Maria Dițoiu, Raluca Drăghici, Sânziana Georgescu, Roberta Giuglea, Adnana Grecu, Cristina Maria Grigorescu, Nectaria Guraliuc, Ana Guță, Oana Haralam, Sebastian Iacob, Ana Ilie, Valentina Ionescu, George Moscal, Bogdan Negulescu, Cătălina Nistor, Georgiiana Petrulianu, Daniela Popa, Claudiu D. Popescu, Norica Popescu, Daria Radu, Bogdan Sassu, Mirabela Smaranda, Mihai „Mișu” Stanciu, Medeea Stănescu, Miruna-Elena Ștefan, Liviana Tănase, Bianca Tomescu, Andrei Tudoran, Petro Ungureanu, Andreias Welther.