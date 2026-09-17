'Aurul dacilor. Reîntregirea Tezaurului Istoric' - emisiune de mărci poștale lansată la Muzeul Național de Istorie

Muzeul Național de Istorie a României găzduiește joi, începând cu ora 14:00, lansarea emisiunii de mărci poștale 'Aurul dacilor. Reîntregirea Tezaurului Istoric'.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Romfilatelia și Compania Națională Poșta Română.

În cadrul emisiunii sunt ilustrate coiful de la Coțofenești și două brățări dacice, artefacte de o valoare istorică excepțională care au fost furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Assen, Olanda, recuperate de autoritățile olandeze și redate patrimoniului țării noastre în 2026.

Desenele de pe marca poștală și de pe plicul 'prima zi' sunt realizate de renumitul artist român Mircea Cantor și redau imaginile brățărilor dacice si un detaliu de pe coiful de la Coțofenesti. Aceste desene se regăsesc și în grafica piesei speciale din mapa filatelică, unde culoarea galben, îmbinată cu funia, sugerează o aluzie la aurul coifului și al brățărilor - și unde, pe alocuri se poate identifica, printre module, textul: 'ISTORIA ESTE FUNIE'.

Colița emisiunii redă în timbrul său imaginile reale ale celor trei piese excepționale din colecția Muzeului Național de Istorie a României.

'Mircea Cantor, artistul care a realizat grafica emisiunii de mărci poștale, va fi prezent la eveniment și va oferi autografe participanților, care vor primi cărți poștale, pe care le vor putea completa și trimite gratuit, pe loc, prin Poșta Română, oriunde în țară. O ocazie frumoasă de a transforma vizita la muzeu într-un mesaj care pleacă mai departe către cineva drag', mai transmite instituția muzeală, precizează reprezentanții Muzeului Național de Istorie într-un comunicat.