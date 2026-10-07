Festivalul Vrăjitoarelor are loc între 9 octombrie și 1 noiembrie la Opera Comică pentru Copii

Opera Comică pentru Copii (OCC) organizează în perioada 9 octombrie - 1 noiembrie 2026 Festivalul Vrăjitoarelor, eveniment care aduce în lumina reflectoarelor personajele fantastice din povești, atât în sălile de spectacol, cât și în curtea OCC.

În fiecare weekend de festival – vinerea între orele 16:00 și 20:00, sâmbăta și duminica între 10:00 și 20:00 – instituția de pe Calea Giulești nr. 16 se transformă în Academia Secretă a Magiei, un loc în care copiii sunt primiți ca ucenici vrăjitori și descoperă cum se face „magia” prin joc, misiuni și ateliere.

Accesul în festival este gratuit, iar activitățile cu plată funcționează pe bază de tichete OCC, încărcate pe Cardul OCC, disponibil la punctele de vânzare din festival. Cardul costă 3 lei, la fel ca un tichet, este reîncărcabil și poate fi folosit în continuare de către cei care îl au deja. Numărul de tichete necesare este afișat lângă fiecare activitate. Programul complet, actualizat constant, este disponibil pe operacomica.ro.

„În fiecare toamnă, personajele din poveștile noastre ies din culise și își găsesc loc în curtea Operei Comice. Anul acesta le-am construit o Academie întreagă, în care copiii sunt ucenici și au misiuni de îndeplinit, iar părinții se bucură de timpul petrecut alături de ei. Îi așteptăm în fiecare weekend, cu pașaportul în mână și cu mult curaj, pentru că aici curajul contează mai mult decât experiența”, declară Felicia Filip, managerul Operei Comice pentru Copii.

Tematica și atracțiile ediției

Povestea ediției din acest an pornește de la o întâmplare neobișnuită: o dată la o sută de ani, Academia Secretă a Magiei își deschide porțile pentru copiii din lumea oamenilor și chiar înainte de sosirea noilor ucenici Cartea Vrăjilor dispare, iar simbolurile ei magice se risipesc prin Academie. La standul de înrolare, copiii primesc Pașaportul de Ucenic Vrăjitor, harta Academiei și prima misiune. Pentru fiecare probă îndeplinită, în pașaport se adaugă o ștampilă, iar fiecare ștampilă aduce înapoi o pagină din Cartea Vrăjilor. Cei care adună toate ștampilele primesc Diploma și titlul de Vrăjitor OCC, iar cei care mai au locuri goale pot reveni în următoarele weekenduri din festival.

Atracțiile din curte sunt organizate în mai multe zone tematice. Casa Vrăjitoarelor găzduiește pregătirea ucenicilor, cu Școala de Vrăji, unde se învață formule magice și poziții de baghetă. În Academia Măturilor Zburătoare, copiii își personalizează propria mătură și o încearcă la școala de zbor, iar în Laboratorul Poțiunilor amestecă, toarnă și urmăresc cum poțiunea își schimbă culoarea. Sâmbăta și duminica, Laboratorul prezintă Experimentul Interzis, cinci minute de chimie care arată a magie. Atelierul de Pălării și Tărâmul Dovlecilor, cu decorarea și sculptarea dovlecilor și pictura pe tărtăcuțe, completează traseul creativ. Camera Oglinzilor Fermecate, Pădurea Creaturilor Fantastice, Hallo Sounds Laboratory, unde copiii creează efecte sonore la consolele laboratorului, și Casa Descoperirilor, cu jocuri tactile, Muzeul Mirosurilor și Planetariu, propun misiuni de căutare și de explorare.

Piața Vrăjitoarelor reunește Roata Magică, Caruselul OCC, Trenulețul OCC, Avionul, Simulatorul de zbor, gonflabilele, cursele de carturi și Aventura Parc, cu tiroliană, trasee de dificultate diferită și escaladă. Satul Bebelușilor este gândit pentru cei mai mici ucenici, iar părinții se pot așeza liniștiți lângă ei. Șase căsuțe creative, cu pictură, accesorii festive, figurine, nisip colorat, slime și păpuși, îi invită pe copii să plece acasă cu obiecte realizate de ei. Între școli, vizitatorii pot face poze cu Sperietoarea și în Caleașca-Dovleac, iar în fiecare seară, la Balul Monștrilor Prietenoși, mica scenă din cort devine ring de dans pentru cei veniți costumați. Food Court-ul completează traseul.

În cadrul festivalului se desfășoară, între 9 și 31 octombrie, și un program de workshop-uri practice în Sala Arts&Crafts, pentru copii cu vârste între 2 și 14 ani. Atelierele propun arhitectură, modelare și printare 3D, inginerie, educație financiară, astronomie, paleontologie, robotică, grădinărit și crearea de accesorii. Fiecare are un număr limitat de locuri, iar copiii pleacă acasă cu ceea ce au realizat. Biletele, de la 70 la 150 de lei, includ materialele și se cumpără online, pe operacomica.ro.

Weekend special cu Fundația Conservation Carpathia

În weekendul 17–18 octombrie, Academia Secretă a Magiei primește vizita echipei Fundației Conservation Carpathia, care vine cu vești din Munții Făgăraș: castorii și zimbrii s-au întors acasă. Programul este același sâmbătă și duminică. În curte se desfășoară între 10:00 și 13:00, și din nou între 16:00 și 18:00, un treasure hunt dedicat naturii, cu cinci puncte de descoperit. La 11:00, copiii de 3–6 ani descoperă la atelierul „Pe urmele animalelor din Munții Făgăraș” cine trăiește în această zonă și ce rol are fiecare animal în natură, iar la 12:00 cei de 7–12 ani află la atelierul „Ce înseamnă să fii ranger” cum arată o zi de lucru în munți. La 17:00, atelierul „Cea mai bună soluție pentru natură” propune copiilor de 9–12 ani un joc de rol despre probleme reale ale animalelor și ale comunităților, iar la 18:00, în „Parcul meu național”, copiii de 7–12 ani își construiesc propriul parc.

La 13:30 este programată proiecția documentarului „Arhitecții naturii”, despre revenirea castorilor și a zimbrilor în Munții Făgăraș, urmată de o discuție cu Liviu Ungureanu, expert în reintroducerea castorilor. Atelierele au câte 20 de locuri și costă 50 de lei (cel de la 11:00), respectiv 30 de lei (celelalte). Pe tot parcursul celor două zile, publicul poate vedea expoziția de fotografie „Întâlniri memorabile”, poate participa la jocuri interactive inspirate de Munții Făgăraș și poate cumpăra produse locale de la producătorii din comunitatea Roadele Munților Făgăraș.

Spectacolele programate pe durata festivalului

Programul festivalului include și spectacolele desfășurate în sălile OCC. În Sala Mare, baletul „Lacul lebedelor”, în regia și coregrafia Andreei Soare, poate fi vizionat vineri, 9 și 16 octombrie, la 18:30, sâmbăta și duminica, în weekendurile 10–11 și 17–18 octombrie, la 11:00 și 17:00. Din 23 octombrie, în programul Sălii Mari intră opera „Hänsel și Gretel”, în regia lui Cristian Mihăilescu, vinerea la 18:30 și sâmbăta și duminica la 11:00, în weekendurile 23–25 octombrie și 30 octombrie – 1 noiembrie. Spectacolul interactiv „Noaptea Vrăjitoarelor”, în regia lui Emil Pantelimon, are loc în weekendurile 24–25 octombrie și 31 octombrie – 1 noiembrie, sâmbăta la 17:00, 18:30 și 20:00, duminica la 17:00 și 18:30. Spectacolul este recomandat copiilor de peste 5 ani și îi arată pe răufăcătorii din poveștile OCC într-o lumină nouă, pe care publicul nu are ocazia s-o descopere altfel.

În Salonul Mozart, concertul-lecție „Anotimpurile lui Vivaldi (Primăvară – Vară)” este programat sâmbăta și duminica la 10:00 și 12:00, în weekendurile 10–11 și 17–18 octombrie. „Noaptea Magiei”, spectacol de iluzionism pentru copii de peste 3 ani, conceput și prezentat de Bogdan Muntean, are loc vinerea, pe 23 și 30 octombrie, la 17:30 și 19:00, iar sâmbăta și duminica, în weekendurile 24–25 octombrie și 31 octombrie – 1 noiembrie, la 10:00, 12:00, 15:00, 17:30 și 19:00. În Sala UnderGrant, cei mai mici spectatori, cu vârste între 0 și 3 ani, pot urmări spectacolele din seria Bubu: „Bubu – Simfonie în farfurie” (9–11 octombrie), „Bubu și anotimpurile” (16–18 și 23–25 octombrie) și „Bubu la Zoo” (30 octombrie – 1 noiembrie). Biletele pentru toate spectacolele sunt disponibile pe operacomica.ro.

Festivalul Vrăjitoarelor are loc cu sprijinul partenerilor Fundația Conservation Carpathia, Magic FM și E-Boda.

Opera Comică pentru Copii este o instituție publică de cultură aflată în subordinea Primăriei Capitalei și a Consiliului General al Municipiului București, condusă din anul 2014 de către soprana Felicia Filip. Unică în lume prin segmentul de public căruia i se adresează, Opera Comică pentru Copii îi apropie pe cei mici de artă şi cultură, atât prin spectacole de calitate – operă, balet, musical, concerte-lecție, operetă, teatru muzical – cât şi prin diverse proiecte conexe inovatoare precum festivaluri de vară și de iarnă, Atelierele „Micul Artist”, „Magazinul OCC”, Tururile „În Spatele Cortinei”, „Petreceri de ziua de naștere”, „Aventura Parc” sau „Voluntariat”. Mai multe informații pe operacomica.ro.