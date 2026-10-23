"Iluzii de colecție" de Petre Crăciun – lectură în avanpremieră la Muzeul Național al Literaturii Române

Muzeul Național al Literaturii Române invită joi, 29 octombrie 2026, de la ora 18.00, la o întâlnire dedicată romanului Iluzii de colecție, semnat de scriitorul Petre Crăciun.

Evenimentul va avea loc la sediul MNLR din strada Nicolae Crețulescu nr. 8 și propune publicului o lectură în avanpremieră dintr-o carte despre memorie, alegeri și poveștile care dau sens obiectelor pe care le păstrăm.

„Alături de autor, vor lua parte la întâlnire prof. univ. dr. Ioan Cristescu, prof. univ. dr. Adrian Cioroianu și scriitorul Ștefan Mitroi, invitați la un dialog despre universul romanului și despre semnificațiile sale.

Subtitlul volumului, „Un roman despre memorie, alegeri și povești care nu mor”, sugerează un teritoriu narativ în care obiectele devin purtătoare de amintiri, martori ai unor destine și puncte de plecare pentru recuperarea unor istorii personale. Colecțiile nu înseamnă doar acumulare și conservare, înseamnă și o formă de raportare la timp, la identitate și la ceea ce alegem să păstrăm din propria existență.

Vor fi expuse instrumente de scris din „Colecția Petre Crăciun”

În cadrul întâlnirii vor fi expuse instrumente de scris din „Colecția Petre Crăciun”, care au aparținut unor mari personalități. Aceste obiecte, purtând urmele unor vieți și ale unor gesturi de creație, vor completa atmosfera unei seri în care literatura și memoria se întâlnesc într-un dialog firesc.

Iluzii de colecție invită la o reflecție asupra legăturii dintre obiecte și poveștile pe care acestea le păstrează, asupra memoriei ca formă de recuperare a trecutului și asupra iluziilor care ne însoțesc, uneori, de-a lungul vieții. Ce alegem să păstrăm? Ce povești se ascund în spatele lucrurilor care ne aparțin? Și cât din ceea ce numim trecut continuă să trăiască în prezent?

Sunt întrebări la care publicul este invitat să caute răspunsuri alături de autor și de invitații săi, într-o întâlnire care aduce împreună literatura, experiența și memoria”, arată un comunicat al organizatorilor.