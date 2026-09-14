Începe Festivalului Internațional de Poezie București 2026

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, în colaborare cu Muzeul Național al Literaturii Române, organizează luni, 14 septembrie 2026, de la ora 18:00, în aula BCU deschiderea celei de-a XVI-a ediții a Festivalului Internațional de Poezie București (FIPB), unul dintre cele mai importante evenimente dedicate poeziei contemporane din România.

Festivalul reunește, pe parcursul a șapte zile, poeți, scriitori și artiști din România și din alte 18 țări precum Armenia, China, Croația, Grecia, Peru, Suedia sau Turcia, într-un program care cuprinde peste 50 de evenimente. Lecturi publice, dezbateri, conferințe, expoziții, concerte și evenimente dedicate copiilor și adolescenților alcătuiesc un program care propune, timp de o săptămână, întâlnirea poeziei cu muzica, artele vizuale și dialogul cultural sub tema „Slow Gun Poetry”, adică a poeziei cu bătaie lungă.

Printre invitații evenimentului se numără Marius Andruh, președintele Academiei Române, E.S. Lili-Evangelia Grammatika, Ambasadorul Republicii Elene, E.S. Marija Kapitanović, Ambasadorul Republicii Croația, E.S. Gloria Olivares Portocarrero, Ambasadorul Republicii Peru, Ioan Cristescu, directorul general al Muzeului Național al Literaturii Române, conf. univ. dr. Mireille Rădoi, directorul general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, alături de reprezentanți ai Institutului Cervantes, ai Institutului Cultural Român și ai Uniunii Scriitorilor din România.

Programul artistic al serii va debuta cu un concert susținut de Ansamblul cameral ARCO, format din elevi ai Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” și ai Colegiului Național de Muzică „George Enescu”, coordonat de Ștefan Aprodu. Seara va continua cu un recital susținut de Horațiu Mălăele, urmat de lecturi publice ale unor poeți români și străini, într-un moment moderat de poetul Dinu Flămând. Aleš Šteger va oferi un moment special prin reprezentația poetică „Deasupra pământului, sub cer”, în acompaniamentul acordeonistului Jure Tori. Spectacolul aduce în fața publicului poezia și muzica în dialog, într-o colaborare artistică începută în urmă cu mai bine de șapte ani.

„Pentru Biblioteca Centrală Universitară «Carol I», deschiderea Festivalului Internațional de Poezie București este o întâlnire firească între două instituții care împărtășesc misiunea de a aduce cartea, literatura și cultura mai aproape de public. Colaborarea dintre BCU «Carol I» și Muzeul Național al Literaturii Române arată cât de mult putem câștiga atunci când instituțiile își pun împreună resursele, experiența și vocația de a crea spații de dialog. Faptul că, în această seară, în Aula bibliotecii se întâlnesc poeți și artiști din România și din atâtea țări, alături de reprezentanți ai diplomației și ai unor importante instituții culturale, ne amintește că literatura poate construi punți acolo unde limba, distanța sau diferențele culturale ar putea crea bariere. Cultura și diplomația merg, de multe ori, mână în mână, pentru că ambele au puterea de a apropia oameni și de a deschide un dialog care trece dincolo de frontiere. Pentru noi, FIPB se așază firesc alături de Festivalul Strada de C’Arte, ale cărui pregătiri sunt în plină desfășurare și care, de-a lungul celor cincisprezece ediții, a devenit o tradiție bucureșteană a lunii septembrie, cu o deschidere tot mai evidentă către publicul și partenerii internaționali. Sunt două proiecte diferite, dar complementare, care contribuie, fiecare în felul său, la transformarea Bucureștiului într-un spațiu viu al întâlnirii prin cultură. Tema acestei ediții, Poezie cu bătaie lungă, este cu atât mai potrivită în această epocă a vitezei. Poezia ne obligă să încetinim, să privim cu atenție și să redescoperim forța cuvântului. Tâlcul poetic are nevoie de timp pentru a decanta în mintea cititorului experiență la care nu poate ajunge altfel decât meditând. Biblioteca este cel mai bun loc în care acest lucru poate fi înțeles”, a declarat conf. univ. dr. Mireille Rădoi, directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, într-un comunicat.