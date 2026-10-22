A fugit de acasă la 14 ani. A ajuns medic, profesor și general-maior al Armatei române: Povestea incredibilă a lui Ioan Sîrbu

Dintr-un sat sărac din Gorj, de la strungărie și asistent în Spitalul Militar Central până la Medicina absolvită cu media zece, apoi la New York și în vârful carierei militare și universitare. Viața generalului-maior medic Ioan Sîrbu este spusă de Bogdan-Ion Jelea într-o carte lansată la Biblioteca Academiei Române, în cadrul unui eveniment organizat de Oscar Print.

La 14 ani, a plecat de acasă

Unele vieți par scrise pentru un roman. A lui Ioan Sîrbu este una dintre ele. S-a născut în satul Piscuri, comuna Plopșoru, Gorj, într-o familie de oameni simpli. România copilăriei sale era o lume a sărăciei lucii, a colectivizării forțate, a foametei și a lipsei perspectivelor.

Pentru un copil dintr-un asemenea loc, drumul spre o carieră universitară și militară de excepție părea aproape imposibil. La 14 ani, Ioan Sîrbu a fugit de acasă. Nu avea un plan de carieră. Avea însă ceea ce avea să-i definească întreaga viață: curaj, ambiție, perseverență și refuzul de a accepta că împrejurările îi pot decide viitorul.

Strungar, subofițer sanitar, student la 33 de ani

A urmat o școală profesională și a devenit strungar. Mai târziu a ajuns subofițer sanitar la Spitalul Militar Central. Apoi a făcut liceul la seral și a încercat să intre la Medicină. A fost admis din a treia încercare, dar desființarea Institutului Medico-Militar a făcut ca drumul său să fie din nou amânat. Abia la 33 de ani a început, în cele din urmă, facultatea. A absolvit-o cu media zece.

O bursă în Statele Unite i-a dat șansa care avea să-i schimbe definitiv cariera. A lucrat cu profesorul Linkow, fondatorul implantologiei și a revenit în România cu o specializare pe care avea să o dezvolte în regim de pionierat. A devenit profesor universitar, specialist recunoscut internațional și general-maior.

De la Piscuri la New York și înapoi

Această poveste este spusă în volumul De la Piscuri la New York și înapoi: Anatomia unui destin. Mărturia generalului-maior medic dr. Ioan Sîrbu în dialog cu Bogdan-Ion Jelea.

Bogdan-Ion Jelea

Cartea este cea de-a treia reușită editorială a lui Bogdan-Ion Jelea, după Aristocratul – Confesiunile lui Constantin Bălăceanu-Stolnici în dialog cu Bogdan-Ion Jelea și Avatarurile populismului național românesc în primii 100 de ani. De la Mișcarea pașoptistă la Mișcarea Legionară, lucrare bazată pe teza sa de doctorat.

Jelea este cunoscut ca analist politic și editorialist, dar parcursul său intelectual este mult mai larg. A absolvit Managementul la ASE, două masterate la SNSPA, Institutul Diplomatic Român și Colegiul Național de Apărare, precum și un program de Științe Militare și Informații. A urmat Facultatea de Istorie a Universității din București și a devenit doctor în Științe politice la SNSPA. A fost și cadru didactic asociat la ASE, iar în prezent susține cursuri la Facultatea de Management a USAMV.

Cartea despre omul din spatele uniformei

Pentru Bogdan-Ion Jelea, povestea lui Sîrbu nu este doar o înșiruire de funcții și performanțe. În documentul care însoțește volumul, autorul spune că, pe parcursul zecilor de întâlniri și al sutelor de zile de lucru, Ioan Sîrbu i-a devenit exemplu de „onoare, decență și forță interioară”.

Protagonistul însuși afirmă că miza mărturiei sale nu este să enumere demnitățile și superlativele pe care le-a primit, ci să răspundă la o întrebare mai profundă: ce rămâne după ce sunt date la o parte toate aceste titluri?

Silviu Predoiu: „Nimic important nu a venit de la sine”

Silviu Predoiu, care a parcurs manuscrisul, vede în această viață o construcție în care fiecare etapă are rostul ei. „Este romanul copilului plecat dintr-o familie modestă de țărani gorjeni, devenit elev al unei școli profesionale și strungar fruntaș, care, prin muncă, învățătură și o voință ieșită din comun, a ajuns subofițer sanitar, apoi medic de excepție, recunoscut internațional, reputat profesor și înalt ofițer al Armatei.”

Predoiu observă și faptul că Sîrbu nu și-a abandonat niciodată originile. Dimpotrivă, vorbește despre părinții săi ca despre niște „icoane” și despre locurile natale cu atașament și recunoștință.

Teodor Atanasiu și povestea reformei de la Spitalul Militar

Teodor Atanasiu l-a cunoscut în 2005, când era ministrul Apărării, iar Sîrbu conducea Spitalul Militar Central. La scurt timp după prima întâlnire, ministrul a primit plângeri împotriva noului comandant, prezentat de contestatari drept un om fără pregătirea necesară pentru poziția pe care o ocupa.

Atanasiu a verificat situația și a descoperit o realitate diferită. Sîrbu încerca să creeze funcții pentru medicii militari tineri, astfel încât aceștia să poată rămâne în sistem și să permită accesul noilor generații de absolvenți. Reforma a fost implementată, iar zeci de medici și-au continuat cariera militară.

Ani mai târziu, Atanasiu avea să spună despre Sîrbu: „Mai mult decât un general destoinic, un medic recunoscut internațional și un renumit profesor universitar, Ioan Sîrbu mai are o calitate incontestabilă. Este Om, cu «O» mare.”

Teodor Atanasiu

Profesorul Andrei Țăranu, prezent în panelul dezbaterii organizate în cadrul evenimentului a subliniat, la rândul său, relevanța unei biografii care nu doar parcurge transversal mai multe lumi, ci și ilustrează sisteme politice diferite, prin care a trecut România în ultimele 7 decenii. Astfel, destinul generalului Sîrbu nu reprezintă doar o biografie tumultuoasă, ci și o frescă a prefacerilor sociale și economice ale epocilor recente.

Un eveniment rar în România

Povestea lui Ioan Sîrbu a fost lansată la 22 octombrie, la Biblioteca Academiei Române, în Amfiteatrul „I.H. Rădulescu”. Evenimentul a fost organizat de Oscar Print, editură specializată în volume de artă, cultură și cercetare intelectuală în domeniul științelor umaniste și partener editorial al lui Jelea și pentru primele sale două cărți.

Sala s-a dovedit neîncăpătoare. Au venit actuali și foști demnitari, oameni politici, universitari, medici, militari, jurnaliști, precum și prieteni ai autorului și ai eroului.

Este o imagine potrivită pentru povestea lui Sîrbu: un om care, de-a lungul vieții, a traversat lumi care rareori se întâlnesc — satul și marile instituții, strungăria și medicina, Armata și universitatea, România și Statele Unite.

O viață cât un roman

Cartea lui Bogdan-Ion Jelea poate fi citită ca biografie, mărturie, frescă socio-politică sau chiar roman de aventuri.

Dar poate fi citită și mai simplu: ca povestea unui copil care a plecat de acasă la 14 ani și care, prin muncă și voință, a ajuns medic, profesor și general.

De la Piscuri la New York și înapoi este, în cele din urmă, povestea unui om care a refuzat să creadă că destinul este stabilit de locul în care te-ai născut.