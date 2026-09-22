Începe Festivalul Strada de C’Arte. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile

Strada de C’Arte revine în perioada 23–27 septembrie 2026 la Biblioteca Centrală Universitară (BCU) „Carol I” cu o ediție aniversară, organizată în parteneriat cu Fundația Universitară „Carol I”, care poziționează cartea, artele și patrimoniul în dialog direct cu publicul. De la dezbateri despre dezinformare și inteligența artificială la teatru, film, concerte, poezie, expoziții, ateliere, lansări de carte și tururi ghidate, ediția a XV-a a Festivalului transformă spațiile BCU și zona din jurul statuii Regelui Carol I din București într-un amplu spațiu cultural urban.

Opt spații culturale vor fi activate simultan în cadrul Festivalului: Aula, Salonul Carol I, Boema, Sala de Consiliu, Rampa de creație, Galateca, Foaierul de lectură și esplanada Statuii Regelui Carol I, cu un program care propune un punct vibrant de întâlnire între public, artiști, autori și oameni de cultură.

Dimensiunea festivalului se înscrie în misiunea extinsă a BCU „Carol I”: biblioteca oferă în prezent acces la peste 2,37 milioane de volume tipărite și la milioane de articole în format PDF și full text din bazele de date abonate, iar întregul complex dispune de 1.564 de locuri pentru utilizatori. Firul roșu al ediției aniversare este SdC 15 Flashback – o incursiune în memoria celor paisprezece ediții anterioare ale festivalului, prin fotografii și materiale video care readuc în atenție oameni și momente din istoria Străzii de C'Arte.

„Ediția aniversară SdC 15 Flashback privește cu bucurie spre istoria Festivalului, dar și spre viitor, continuând să aducă în bibliotecă idei, artiști, forme de expresie și întrebări noi. Strada de C’Arte arată că biblioteca poate fi, în același timp, spațiu al memoriei și al inovației, al cărții și al celorlalte arte, al patrimoniului și al reinventării. Faptul că, după cincisprezece ani, comunitatea Festivalului continuă să crească este cea mai frumoasă confirmare că merită să investim efort și imaginație pentru a apropia oamenii de cultură și de valorile autentice”, a declarat conf. univ. dr. Mireille Rădoi, directorul general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, inițiatorul și promotorul Festivalului Strada de C’Arte.

Festivalul ridică o întrebare critică despre adevăr în era informației. Liceenii sunt invitați la dezbatere.

Festivalul debutează cu dezbaterea „Cum recunoști o știre falsă?”, deschisă elevilor de liceu din București, sub egida revistei De Spiritu et Anima a BCU „Carol I”. Moderată de Mireille Rădoi, Directorul General BCU „Carol I” și de scriitorul și jurnalistul Flaviu Predescu, dezbaterea îi reunește pe Alina Bârgăoanu, expert european în dezinformare, Carmen Ion, fondatoarea Festivalului Boovie și Cristina Tatu, Director General Adjunct AGERPRES. Elevii vor aduce exemple de conținut media înșelător pentru a fi deconstruite în timp real.

Tema este cu atât mai relevantă într-un ecosistem media în care informarea se desfășoară tot mai mult online. În 2025, 65% dintre tinerii europeni cu vârste între 16 și 29 de ani au citit știri online, potrivit Eurostat, iar 89% au folosit rețelele sociale[i].



[i] https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20260409-1

Muzică, poezie și performance la statuia Regelui Carol I

Esplanada din jurul statuii ecvestre din centrul Bucureștiului devine scenă în aer liber a festivalului. UFe – un artist al cărui stil traversează genurile afro-latin, dub, funk, blues și rock'n'roll – transformă spațiul urban într-o experiență sonoră de neratat. Proiectul Marfă cu diamante aduce un show multimedia de poezie și blues care îi reunește pe grupul poetic MARFĂ (Dan Mircea Cipariu, Florin Dumitrescu, Sorin Gherghuț, Dan Pleșa, Bogdan O. Popescu) cu Mike Godoroja & Blue Spirit, urmat de atelierul Roata de foc, semnat de Vlad Codescu și Roxana Iancu.

Dacă zona statuii lui Carol I va fi dedicată muzicii, aula bibliotecii va găzdui unele dintre cele mai așteptate momente de teatru și film. „Bună ziua, Diana! Bună ziua, Cella!” – spectacolul semnat de Aida Economu, cu Natalia Cebanu, va transforma aula într-o scenă de teatru în care literatura deschide o conversație fascinantă între autor și personaj peste timp. Marcel Iureș prezintă două episoade din seria „Enigmele României” – Misterul Yachtului Ostara și Minunea de la Maglavit –, urmate de documentarul „Jockey Club Român – Tradiția continuă”, producții Chainsaw Film. Din holul Aulei vor porni tururi ghidate prin care publicul va descoperi istoria și patrimoniul arhitectural al BCU „Carol I”.

Lansări de carte și dezbateri critice, alături de autori

Salonul Carol I reunește o serie de evenimente cu profil academic și editorial de referință. Colocviul Național Ioan Bianu: 170, moderat de Ioan Cristescu, Director General MNLR, readuce în atenție personalitatea bibliotecarului și cărturarului care a modelat istoria culturii și a cărții românești, cu participarea directorilor unor instituții academice de prim rang. Tot aici are loc vernisajul expoziției „Bizanț după Bizanț. Imnul Acatist al Maicii Domnului reflectat în vechi tipărituri”, curatoriată de Arhim. Policarp Chițulescu și Andreea Badea.

Lansarea volumului „Human-Led, AI-Enabled: A Practical Guide to Thriving in the AI Era” de Mohammed Benzakour, va fi prezentată cu sprijinul BUCHAREST CENTER FOR ECONOMY & SOCIETY, în cadrul unei dezbateri critice despre impactul inteligenței artificiale asupra leadershipului, muncii și modului în care ne adaptăm unei lumi aflate în plină transformare tehnologică. Excelsa Exarhu va lansa volumul „Gagici miștoace, scorpii celebre & Tipi Fabuloși” și promite una dintre întâlnirile literare cele mai animate și mai rafinate ale ediției.

Sala de Consiliu găzduiește universul Boovie la o masă rotundă dedicată creativității elevilor – de la literatură la film –, alături de Carmen Ion, Octavian Popa și echipa Grow Up Project, dar și conferința omagială „Nouă Decenii de Sociologie Românească”. Pe Rampa de creație, Strada cuvintelor aduce poezia față în față cu publicul, printr-o întâlnire cu Horia Gârbea și Mihaela Stanciu.

Cărțile și orașul: povești despre București, memorie și generații

Foaierul de lectură propune momente de dialog editorial. Flaviu Predescu va susține o lectură publică din volumul Sper că m-ai uitat, în curs de apariție la Editura Școala Ardeleană.

Lansarea volumului ”Hoteluri Bucureștene în cărți poștale de epocă” de Nicolae Lupu, va fi moderată de Silvia Colfescu, directorul editurii Vremea, și va propune o incursiune în istoria capitalei „de pe vremuri”, cu participarea lui Valentin Ștefan, Director General al Companiei Naționale „Poșta Română”, alături de Călin Ile, președintele de onoare al Federației Industriei Hoteliere din România. Petre Crăciun, scriitor și director al Editurii Zorio, va coordona activitățile dedicate copiilor și tinerilor care vor închide programul foaierului.

Galateca, spațiul în care memoria festivalu­lui se întâlnește cu prezentul său, va oferi SDC 15 Flashback – expozița aniversară a celor cincisprezece ediții – cu Live Jazz by Cătălina Beța, într-un cadru dedicat întâlnirii dintre imagine, sunet și nostalgie.

Seria lansărilor de carte continuă cu volumul „Creatori în acțiune: ghid de creativitate”, de Anca Ghinea, într-o conversație despre curajul de a transforma ideile în realitate.

Cinci zile în care biblioteca iese în întâmpinarea publicului

Festivalul se încheie cu atelierul de Artă ecvestră, coordonat de Filimon Iordache și Marilena Hristache, alături de caii Sheik și Ecuador – unul dintre momentele care au definit spiritul Străzii de C'Arte de-a lungul celor cincisprezece ediții și care transformă, an de an, zona statuii Regelui Carol I într-o scenă de eleganță, tradiție și grație.

Pe întreaga durată a festivalului, publicul poate vizita expoziția „Contribuțiile Familiei Regale la fondarea și extinderea Fundațiunii Universitare: 1891–1948” organizată de BCU „Carol I” și Arhivele Naționale ale României, găzduită în inima bibliotecii, Boema.

Într-o perioadă în care datele europene arată că lectura și participarea culturală rămân provocări importante, Strada de C’Arte propune tocmai un astfel de spațiu de întâlnire. Datele nu definesc singure comportamentul cultural al publicului român, însă oferă un context relevant pentru o inițiativă care aduce cartea și celelalte arte într-un spațiu accesibil, central și deschis publicului larg.

“Prin noi, patrimoniul se păstrează, dar se construiește și astăzi, prin ceea ce alegem să creăm, să transmitem și să lăsăm mai departe. De aceea, Strada de C'Arte a fost întotdeauna și un exercițiu de reinventare. O bibliotecă universitară trebuie să rămână fidelă misiunii sale, dar trebuie, în același timp, să își regândească permanent formele prin care ajunge la public – mai ales la generațiile tinere,” subliniază conf. univ. dr. Mireille Rădoi, directorul general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

Strada de C’Arte XV se desfășoară în perioada 23–27 septembrie 2026, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” și în spațiile culturale asociate festivalului din centrul Bucureștiului.

Festivalul este organizat de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, în parteneriat cu Fundația Universitară „Carol I”.

Intrarea este gratuită în limita locurilor disponibile. Detalii despre program pe https://stradadecarte.ro/