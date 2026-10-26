„Femei umăr la umăr– Interviuri. Puterea din spatele acțiunii”-lansare de cartte la Palatul Parlamentului

Luiza Stănescu și Valeria Arnăutu lansează un volum despre oamenii care inspiră, construiesc și fac diferența. Evenimentul va avea loc miercuri, 4 noiembrie 2026, de la ora 16:00, la Palatul Parlamentului– Senat, București.

Există povești care ne inspiră, întâlniri care ne dau curaj și oameni care ne demonstrează că schimbarea începe cu o idee și cu dorința de a face bine. Din această convingere s-a născut volumul „Femei umăr la umărInterviuri. Puterea din spatele acțiunii”, semnat de Luiza Stănescu și Valeria Arnăutu, o continuare a dialogurilor autentice realizate de cele două autoare în cadrul emisiunii de la București FM, difuzată în fiecare duminică, de la ora 18:00.

Cartea reunește 29 de interviuri și aduce în prim-plan experiențele unor oameni din domenii diverse, povești despre profesionalism, antreprenoriat, cultură, implicare socială și perseverență. Dincolo de realizări și titluri, volumul dezvăluie motivațiile, provocările și curajul din spatele fiecărui drum.

O filozofie a solidarității, „Femei umăr la umăr” este mai mult decât un titlu: este un mesaj despre încredere, colaborare și puterea oamenilor de a construi împreună. Iar „Puterea din spatele acțiunii” vorbește despre munca, determinarea și alegerile care transformă ideile în rezultate.

Printre personalitățile prezente în volum se numără Mihaela Tatu, Monica Davidescu, Pepe, Ioana Brusten, Cerasela Rogen, Cristina Chiriac, Flavia Voinea, Cristiana Mateoiu, Alina Donici, Viorica Dăncilă, Clementina Anghelache, Denisa Tache, Dr. Asadi Mahmud, Univ. Dr. Sorin Bejan, Clara Ilie, Simona Lupu, Simona Strungaru, Octavian Finaru, Valentina Fătu, Dr. Farm. Speranța Prada, Mihaela Stroe, Irina Zamfir, Gabriel Ion, Alina Bujor, Diana Denisa Miclaus, Petronela Dobrin, Dan Mirea, Pr. Andrei Mocanu, Mihaela Lazăr.

„Femei umăr la umăr– Interviuri. Puterea din spatele acțiunii” este o invitație la dialog, inspirație și solidaritate. Pentru că în spatele fiecărei reușite există o poveste, iar o poveste împărtășită poate deveni începutul unei schimbări. Unele povești merită ascultate. Altele merită păstrate. Iar cele care ne inspiră merită duse mai departe, împreună.