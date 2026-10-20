Mona Lisa cu cicatrici de mastectomie. Pictura murală realizată de aleXsandro Palombo, în fața Institutului Național al Cancerului din Milano

Din articol Mesaj despre acceptarea propriului corp

Pentru a marca Ziua de conștientizare a cancerului de sân, artistul transformă imaginea Mona Lisei într-o pictură murală care atrage atenția asupra prevenirii cancerului de sân.

O Mona Lisa purtând cicatricile unei duble mastectomii a apărut în fața Institutului Național al Tumorilor din Milano (Istituto Nazionale dei Tumori - INT), într-o nouă pictură murală realizată de aleXsandro Palombo cu ocazia Zilei de conștientizare a cancerului de sân.

Înființat în 1928, institutul este un centru oncologic complex și o instituție de referință în cercetarea și tratamentul cancerului.

Lucrarea o reinterpretează pe celebra Mona Lisa ca pe o supraviețuitoare a cancerului, înfățișând-o ridicându-și rochia roz pentru a dezvălui cicatricile mastectomiei de pe piept.

Prin intermediul uneia dintre cele mai recognoscibile figuri feminine din lume, Palombo aduce în spațiul public urmele lăsate de intervențiile chirurgicale, încă rareori reprezentate în locuri accesibile publicului, punând în legătură boala, identitatea și transformările fizice.

Mesaj despre acceptarea propriului corp

Artistul atrage atenția asupra importanței prevenției, a screeningului și a diagnosticării precoce. Pictura murală abordează, de asemenea, impactul pe care boala îl poate avea asupra percepției de sine.

Într-o societate în care corpurile femeilor sunt expuse constant privirii publice, lucrarea aduce în imaginarul colectiv semnele fizice care rămân adesea ascunse în spațiul privat.

Astfel, cicatricile devin parte integrantă a imaginii, reflectând o realitate trăită de numeroase femei după mastectomie. În același timp, lucrarea contribuie la combaterea stigmatizării cicatricilor chirurgicale și încurajează o discuție mai amplă despre acceptarea propriului corp și despre schimbările pe care acesta le suferă.

aleXsandro Palombo, un artist contemporan discret, este recunoscut la nivel internațional pentru lucrările sale provocatoare și ireverențioase, care abordează cultura populară, societatea, inegalitatea, incluziunea, diversitatea, etica și drepturile omului.