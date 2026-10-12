Conferința Internațională „Filosofia Formei”, sub Patronajul UNESCO și Expoziția „Brâncuși. Fotografia: Atelierul Invizibil”, la Târgu Jiu

Târgu Jiu devine, între 22 și 26 octombrie, scena unui dialog internațional despre Constantin Brâncuși: Conferința Internațională „Filosofia Formei”, sub Patronajul UNESCO și Expoziția „Brâncuși. Fotografia: Atelierul Invizibil”, cu fotografii originale Brâncuși din Colecția David Grob, Londra.

„Cercetători, istorici de artă, artiști, curatori, specialiști în patrimoniu, diplomați și reprezentanți ai instituțiilor culturale internaționale se vor reuni în cadrul Conferinței Internaționale „Filosofia Formei”, dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși.

Desfășurat sub Patronajul UNESCO, evenimentul propune o perspectivă amplă și interdisciplinară asupra operei și moștenirii lui Constantin Brâncuși, reunind cercetarea academică, patrimoniul, diplomația culturală, artele vizuale și noile forme de interpretare a operei marelui sculptor român.

Un moment de referinţă în perioada conferinţei îl constituie deschiderea expoziției „Brâncuși. Fotografia: Atelierul Invizibil”, care va avea loc joi, 22 octombrie, orele 14.00 la Art 360 Pavilion, din Târgu Jiu.

Expoziția prezintă 33 de fotografii originale realizate de Constantin Brâncuşi, inclusiv primele fotografii făcute Coloanei fără Sfârşit, Porţii Sărutului și Mesei Tăcerii. Acestea provin din Colecția David Grob, Londra, oferind publicului acces la una dintre dimensiunile esențiale, dar încă insuficient explorate, ale creației lui Brâncuși: relația dintre sculptură, fotografie, spațiu și privirea artistului asupra propriei opere.

Curatoriată de Eduard Enache, cu dr. Doina Lemny în calitate de consultant științific, expoziția propune o revizitare a atelierului brâncușian nu doar ca loc fizic al creației, ci ca un adevărat laborator de idei, în care sculptura, fotografia, lumina și spațiul participă împreună la construirea operei.

Din atelierul parizian la Ansamblul târgujian

Deschiderea Conferinţei Internaţionale Filosofia Formei va avea loc joi 22 octombrie 2026, orele 10.00 în Amfiteatrul Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu. Programul conferinței este construit în jurul unor teme care urmăresc atât universul artistic al lui Brâncuși, cât și impactul internațional al operei sale.

În prima zi a conferinţei în paralel cu panelul dedicat Ansamblului Monumental de la Târgu Jiu, va avea loc o dezbatere privind diplomația culturală. Printre invitații de onoare se numără E.S. doamna Simona-Mirela Miculescu, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, Delegat Permanent al României la UNESCO, E.S. domnul Cristian Bădescu, Ambasador al României în Norvegia și Janina Sitaru, fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și șefă de cabinet a vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu.

Discuția dedicată diplomației culturale va fi moderată de doamna Aura Woodward, Director al Institutului Cultural Român Londra.

Un moment de referință al zilei îl reprezintă sesiunea „Brâncuși – The Photography”, cu participarea dr. Doina Lemny, Friedrich Teja Bach și David Grob, moderată de Eduard Enache.

Dr. Doina Lemny este recunoscută la nivel mondial ca fiind una dintre cele mai importante specialiste în opera şi viaţa lui Constantin Brâncuşi.

Friederich Teja Bach este profesor emerit, reputat istoric de artă german, unul dintre cei mai importanţi experţi internaţionali în opera brâncuşiană.

Filosofia Formei: corp, spirit și esență

Dimensiunea academică a conferinței va continua prin seria de paneluri reunite sub genericul „The Philosophy of Form”, dedicată relației dintre corp, spirit, materie, geometrie și esență în opera lui Brâncuși.

Cercetători din România și din străinătate vor aborda sculptura brâncușiană din perspective filosofice, istorice, antropologice și estetice, într-un dialog care urmărește să descifreze felul în care Brâncuși a transformat forma într-un limbaj universal.

Programul include, de asemenea, sesiuni dedicate atelierului parizian și rețelelor avangardei, relației lui Brâncuși cu artiștii și intelectualii epocii, precum și rolului fotografiei și desenului în definirea operei sale.

Printre temele abordate se numără relațiile dintre Brâncuși, Tzara și Duchamp, receptarea sa în poezia modernă, influența sa asupra sculpturii europene și modul în care opera artistului a fost reinterpretată în teoria artei de după război.

Brâncuși, dincolo de Europa

O secțiune specială a conferinței este dedicată receptării universale a lui Brâncuși, cu contribuții despre relația artistului cu Japonia, Coreea de Sud, una profundă, centrată pe o mare afinitate estetică şi filosofică, precum şi cea cu America, ţara care l-a consacrat revoluţionând istoria artei moderne.

Aceste sesiuni urmăresc felul în care limbajul sculptural al lui Brâncuși a traversat frontiere culturale și geografice și cum a fost reinterpretat în contexte artistice radical diferite.

În aceeași logică, o sesiune dedicată lui Brâncuși și Marii Britanii va analiza influența sculptorului asupra artei britanice a anilor 1960 și circulația operei sale în importante instituții și colecții britanice.

UNESCO, patrimoniu și responsabilitatea față de viitor

Una dintre cele mai importante componente ale programului este dedicată patrimoniului mondial și provocărilor actuale privind conservarea acestuia.

Reprezentanți ai Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, ai Institutului Național al Patrimoniului și specialiști în conservare vor participa la sesiunea „World Heritage from the UNESCO Perspective: Current Challenges for Heritage Sites in Romania and the Region”.

Una dintre cele mai importante componente ale programului este dedicată patrimoniului mondial și provocărilor actuale privind conservarea acestuia.

Reprezentanți ai Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, ai Institutului Național al Patrimoniului și specialiști în conservare vor participa la sesiunea „World Heritage from the UNESCO Perspective: Current Challenges for Heritage Sites in Romania and the Region”.

Ligia Deca este Secretar general al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO.

Dr. Arh. Irina Diamandescu deţine funcţia de National Focal Point al României pentru Convenţia Patrimoniului Mondial UNESCO.

Această sesiune va fi urmată de o amplă dezbatere despre autenticitate, conservare și expertiză științifică, cu participarea unor specialiști în diagnosticarea și conservarea patrimoniului.

O temă de interes major o constituie și cercetarea privind autenticitatea unor opere atribuite lui Brâncuși, prezentată de Eduard Andrei și dr. Doina Lemny, alături de contribuții dedicate conservării metalului, lemnului și picturii murale.

Prin aceste sesiuni, conferința propune o abordare în care admirația pentru Brâncuși este dublată de o întrebare esențială: cum poate fi transmisă autentic moștenirea sa către generațiile viitoare?

Arhive, memorie și mitul Brâncuși

Programul include și o importantă dimensiune istorică. Panelul „Archives, Historiography and Mythology. Reconstructing the Brâncușian Biography” va examina modul în care biografia lui Brâncuși a fost construită, documentată și reinterpretată de-a lungul timpului.

Vor fi abordate documente de arhivă, episoade mai puțin cunoscute din viața artistului, relația sa cu România și controversata perioadă de după 1951.

Sesiunea va fi completată de prezentări dedicate unor arhive românești și documentelor din fostele structuri ale statului, contribuind la recuperarea unor fragmente mai puțin cunoscute din istoria lui Brâncuși.

Brâncuși și generațiile viitoare

Conferința nu privește însă doar trecutul.

Panelul „Brâncuși’s Work, a Legacy for the Future. Echoes and Resonances” va explora felul în care opera artistului continuă să genereze noi forme de creație, cercetare și interpretare.

Noile tehnologii, designul expozițional, experiențele imersive și proiectele inspirate de Coloana fără Sfârșit vor deschide o discuție despre felul în care Brâncuși poate fi înțeles și reinterpretat de generațiile contemporane.

Un moment aparte al programului îl va constitui proiecția filmului „In Search of the Lost Father”, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu regizorul filmului Ionuț Teianu.

Târgu Jiu – locul în care Brâncuși poate fi întâlnit acasă

Programul conferinței depășește spațiul sălilor academice și îi conduce pe participanți către locurile legate direct de viața și opera lui Brâncuși.

O vizită la Hobița, satul natal al sculptorului, și o vizită dedicată Ansamblului Monumental de la Târgu Jiu vor completa dezbaterile academice cu experiența directă a patrimoniului.

Participanții vor avea, de asemenea, ocazia de a descoperi patrimoniul cultural al Olteniei printr-o deplasare la Craiova, care va include vizite la instituții muzeale și expoziții dedicate lui Constantin Brâncuși.

O întâlnire internațională, un reper pentru Târgu Jiu

Prin amploarea programului și diversitatea participanților, „Filosofia Formei” își propune să transforme aniversarea celor 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși într-un moment de referință pentru cercetarea, promovarea și protejarea moștenirii sale.

De la fotografiile originale din Colecția David Grob și atelierul parizian până la Ansamblul Monumental de la Târgu Jiu, de la diplomația culturală și patrimoniul UNESCO până la noile tehnologii și forme de interpretare artistică, conferința urmărește un singur fir comun: actualitatea unei opere care continuă să depășească granițele timpului, ale geografiei și ale disciplinelor.

In cadrul conferintei va avea loc, duminică 25 octombrie, orele 11,00 premierea școlilor UNESCO în anul în care aniversăm 70 de ani de prezență a României în UNESCO.

Pentru Târgu Jiu, evenimentul reprezintă și o reafirmare a statutului orașului ca spațiu deschis către dialogul cultural internațional, loc fundamental pentru înțelegerea operei lui Constantin Brâncuși.

„Filosofia Formei” nu este doar o conferință despre trecut. Este o invitație de a privi din nou opera lui Brâncuși și de a ne întreba ce sensuri noi pot genera astăzi relaţia dintre idee, formă, spațiu şi materie” arată un comunicat al Biroului de Presă al Centrului Brâncuși din Târgu Jiu