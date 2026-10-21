Explicațiile din spatele contractelor de peste 1,5 milioane de lei atribuite direct de Muzeul Municipal Iași unor firme și ONG-uri cu sediul în Dâmbovița

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Firme și organizații neguvernamentale, cu sediul în Dâmbovița, asociate soților Cristian și Alexandra Brutaru au primit contracte directe de la Muzeul „Regina Maria” din Iași.

Bugetul Muzeului Municipal „Regina Maria”, aflat sub autoritatea Primăriei Iași, a fost direcționat în ultimii ani către firme și organizații neguvernamentale asociate soților Cristian și Alexandra Brutaru, care sunt apropiați ai directoarei muzeului, Aurica Ichim.

Instituția a oferit acestora contracte în valoare cumulată de peste 1,5 milioane de lei, pentru servicii precum organizarea de evenimente, editarea de volume, dar și tipărirea de materiale promoționale.

Cum motivează directoarea muzeului apropierea față de Cristian și Alexandra Brutaru



În județul Dâmbovița au sediu firmele și ONG-urile din grupul Brutaru. Într-o declarație pentru presa locală, Aurica Ichim a spus că a colaborat cu aceste entități „pentru calitatea pe care o fac”, subliniind totodată o veche prietenie cu soții Brutaru.

„I-am ales pentru calitatea pe care o fac. Brutaru este din Iași, este revoluționar ieșean. A lucrat la Iași la ziar, a fost coleg cu Adi Cristi (fost patron al cotidianului 24 de ore și fost director al Casei de Cultură Mihail Ursachi, aflată de asemenea în subordinea Primăriei Iași – n.red.). Îi cunosc pe amândoi de foarte mulți ani. Au realizat doar lucruri deosebite care au fost admirate de toți”, a spus Aurica Ichim.

Entitățile implicate și ce contracte au primit în 2026



Două ONG-uri conduse de Alexandra Brutaru, respectiv Asociația Patrimoniu, Artă și Cultură pentru Tineret (PACT) și DAR Development Association au obținut în anul 2026 contracte directe în valoare totală de peste 320.000 lei din partea muzeului. Alexandra Brutaru este angajată ca inspector de specialitate la Casa de Cultură Potlogi. Este o instituție aflată în subordinea primăriei din comuna dâmbovițeană.

Firmele acestei familii au avut parte de zeci de contracte. Printre cele mai importante se numără:

Dark Office Solutions SRL: peste 566.000 lei din peste 30 de contracte (2018–2024), pentru volume, albume foto, bilete și steaguri;



Asociația Dar Development Association: aproximativ 415.000 lei din 27 de contracte (perioada 2020-2025), inclusiv pentru editarea unor volume și furnizarea de materiale tipărite.

Activitatea editorială în relație cu Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași



În anul 2019, editura Dark Publishing, parte a grupului Brutaru, a lansat volumul Familia Regală la Iași. Acesta a fost scris de directoarea Aurica Ichim. Cartea reprezintă o reeditare a unui volum din anul 2017, publicat anterior la o altă editură. Tot această editură a publicat și volumul „Alexandru Ioan Cuza, demnitate publică și repere familiale” în anul 2017, semnat de aceeași Aurica Ichim.



În ultimii ani, Muzeul Municipal „Regina Maria” a parafat numeroase contracte directe cu firme și ONG-uri controlate de familia Brutaru. Activitățile și legăturile dintre părți au fost confirmate de declarațiile publice ale directoarei Aurica Ichim.