Visau la podium, au ajuns victime. „Cazul Epstein de România”, povestea reală adusă pe scena Teatrului Apropo. Interviu cu actrița Irina Artenii

Din articol Cazul Epstein de România, true story bazat pe un caz care a stârnit controverse

Spectacolul de teatru „Cazul Epstein de România”, inspirat din dosarul „Sexgate cu politicieni și VIP-uri”, aduce în atenția publicului cazul lui Ion Tămârjan, care, între 2008 și 2010, a exploatat sexual 80 de fete prin intermediul unei agenții de fotomodele. Producția Teatrului Apropo va avea reprezentații la București, pe 28 octombrie și 20 noiembrie.

Actrița Irina Artenii a vorbit, într-un interviu pentru DC News, despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în interpretarea rolului său și despre motivele pentru care victimele tac. Potrivit acesteia, traficanții profită de problemele financiare sau familiale pe care le au victimele și le atrag cu promisiuni false.

Prin acest spectacol, actrița dorește să atragă atenția asupra acestui fenomen și să încurajeze publicul să recunoască situațiile de risc și să știe cum să ajute persoanele vulnerabile.

Ce a fost cel mai greu de dus în acest rol?

„Cred că cel mai greu a fost să ne dăm seama că povestea este reală, că nu este o ficțiune și să încercăm să transpunem cât mai corect, fără să avem o opinie fermă într-o direcție sau alta, și să lăsăm publicul să decidă pentru sine, faptul că e o poveste reală și că personajele au o viață foarte grea - victimele pe care le interpretăm și eu, și colega mea, Monica.

Cumva, cred că asta a fost partea cea mai dificilă, să empatizăm cu ele, dar să nu ne lăsăm pierdute în durerea și suferința lor”, a spus Irina Artenii.

Lucrând la acest spectacol, ce ați înțeles despre motivele pentru care o victimă tace?

„Motivele sunt diverse. În principal, și opresorii, și traficanții își aleg victime sensibile care, din păcate, au ori o situație financiară proastă, ori probleme cu familia. Ele nu știu în ce se bagă și le este vândut un vis frumos care pare inițial că le-ar putea scoate din situația precară în care se află. Evident, mai târziu sunt puse în niște situații din care nu mai au cum să iasă, fiind prea târziu pentru ele.

Acestea ar fi motivele: faptul că le e greu, au nevoie de o situație mai bună, ori pentru familie, ori au persoane bolnave în familie, cărora le trebuie tratament și nu și-l permit. E o nevoie de a-și îmbunătăți statutul, care pare că poate fi făcută într-un mod ușor și plăcut, lucru care se adeverește că nu are nicio legătură cu realitatea, de fapt”, a spus Irina Artenii.

De ce ar trebui să vadă cineva acest spectacol?

„Cred că e foarte important să îl vadă publicul pentru că se întâmplă mult mai des în jurul nostru și nu ne dăm seama. De cele mai multe ori, ne gândim că e o problemă pe care o vedem doar la știri, într-un caz izolat, sau sunt lucruri care nu se întâmplă în cercul apropiat și, de fapt, se întâmplă și, pentru că nu se vorbește despre asta, victimele, odată ce au reușit să scape dintr-un mediu de genul, au o traumă pe care o poartă, se simt rușinate și nu vorbesc despre asta.

Cred că e foarte important să se deschidă un dialog între noi și public și să ne dăm seama că, totuși, sunt lucruri pe care le putem face să ajutăm persoanele în situații de genul sau să semnalăm că există un semn de întrebare cum că ar fi sau nu o problemă”, a spus Irina Artenii.

Ce ați vrea să se discute după spectacol, când oamenii ies din sală?

„Aș vrea să se discute ce ar putea să facă ei în cazul în care suspectează că cineva este mai vulnerabil la genul acesta de situații și că se pot trezi într-un astfel de scenariu foarte sumbru și cum să-și ajute cunoscuții să nu se întâmple așa ceva”, a spus Irina Artenii în exclusivitate pentru DC News.

Cazul Epstein de România, true story bazat pe un caz care a stârnit controverse





Cazul Epstein de România, un spectacol de teatru documentar bazat pe dosarul „Sexgate cu politicieni și V.I.P.-uri”, va avea premiera la București, la Teatrul Apropo, pe 28 octombrie și 20 noiembrie, orele 19:30. Reprezentațiile vor fi urmate de discuții ale echipei cu spectatorii.

Spectacol de tip true story, viu și dinamic, Cazul Epstein de România documentează un caz care a stârnit controverse și aduce pe scenă o lume pe care nu o vedem, deși se află sub ochii noștri.



Povestea

Sonia și Georgiana, două adolescente de 17 ani, se înscriu la concursurile miss organizate în micul lor oraș, încântate de perspectivele pe care titlul de miss le poate deschide: evadare din închisul orășel de provincie, o carieră în modelling, un statut social înalt, strălucire, bani, devenire. La 17 ani, visurile nu se opresc aici. Fetele vor să vadă lumea și chiar să ajute cât mai mulți oameni, după ce vor ajunge Miss Univers.

Dar cei cărora le încredințează visurile au alte planuri.

Sonia și Georgiana sunt nume fictive. Povestea lor și a zeci și sute de fete minore, însă, nu este fictivă.

Fapt

În 2008 - 2010, Ion Tămârjan din Slobozia plasa în prostituție de lux 80 de fete, sub paravanul unei agenții de fotomodele. În dosarul cazului, deschis de DIICOT Ialomița, apăreau numele mai multor politicieni importanți, dar şi ale unor oameni de afaceri.

Astăzi, Ion „Terra” Tămârjan este liber, reabilitat.

Realitatea din România nu se oprește, însă, la Tămârjan. Statisticile Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane arată că traficul de persoane este în creștere (cu 35% mai mare în 2024, față de 2023). 75% dintre victime sunt exploatate sexual, iar jumătate dintre ele sunt fete minore (12 -18 ani), recrutate online.

„În multe localități din România există „un “Epstein” la fiecare trei case”, mărturisea un specialist participant la documentare.

Nota echipei de creatori:

„Multe dintre aceste cazuri dispar odată cu trecerea timpului, rămân în arhive sau sunt uitate. Nu putem schimba ceea ce s-a întâmplat, dar putem readuce aceste povești în atenția publicului și putem arăta că ele fac parte din realitatea noastră. Prin teatrul documentar încercăm să aducem în spațiul public povești care merită să fie cunoscute și discutate, în speranța că ele pot contribui la o societate mai conștientă și mai atentă la propriile vulnerabilități.”

Spectacolul a fost invitat și s-a jucat, la începutul lunii octombrie, la Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr de la Iași și a avut ecouri emoționante:

„Un spectacol zguduitor, care ar trebui să ajungă la cât mai mulți spectatori. Felicitări echipei Teatrului Apropo! Un construct coerent, modern, cu o osatură foarte puternică, cu un joc actoricesc bun, în care documentul și instrumentele spectacolului teatral coexistă.” - Nicoleta Munteanu, profesoară Merito, Colegiul Național Iași, co-fondatoarea proiectului și revistei culturale ALECART.

„Ne-a scos total din confortul nostru.” – Mariana Ciobănică



Cazul Epstein de România

Documentare și regie: Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

Text: Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

Distribuție: Ana Monica Vîlcu, Irina Artenii, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar

Video design: Andrei Cozlac, Radu Marțin

Scenografie: Ada-Maria Zaharia

Sound Design: Valeriu Șerban

Light Design: Ștefan Săcuiu

Fotografie și video: Andrei Văleanu

Graphic Design: Romulus Boicu

Producătoare, manager proiect, promovare: Costinela Caraene

Invitată: psiholog Iana Matei, fondatoarea Reaching Out Romania

O producție a Teatrului Apropo, 2026

Pe lângă reprezentațiile de la București, din 28 octombrie și 20 noiembrie, spectacolul va fi prezentat în turneu:

- 3 noiembrie, Bacău – Teatrul Municipal Bacovia,

- 12 noiembrie, Mioveni – Centrul Cultural Mioveni,

- 25 noiembrie, Slobozia – Casa Municipală de Cultură „Nicolae Rotaru”.

BILETE la premiera din 28 octombrie, de la Teatrul Apropo, se găsesc pe IaBilet.ro.