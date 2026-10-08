Au plătit 120 de lei pe bilet, dar au plecat când Dan Puric a intrat pe scenă. „A fost un gest politic” / video

Dan Puric

Recent, invitația adresată lui Dan Puric de a participa la un eveniment organizat cu prilejul aniversării Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost retrasă ca urmare a unei petiții lansate pe platforma Declic. Dan Puric trebuia să susțină o conferință cu tema „Școala ca salvare a spiritului național”.

Dan Puric are, de obicei, un discurs naționalist, conservator și puternic legat de credința ortodoxă. Vorbește despre identitatea românească, tradiții, demnitate națională și suferințele istorice ale românilor, prezentând adesea aceste valori ca fiind amenințate. În intervențiile politice, critică dur clasa conducătoare și globalizarea. Uneori folosește și explicații mai controversate, cu referiri la „ocultă” și forțe care ar acționa împotriva credinței sau a poporului român. La un moment dat, a fost vehiculat drept candidat la prezidențiale.

Cu toate acestea, nimeni nu-i poate contesta talentul actoricesc.

Jurnalistul Val Vâlcu a povestit, într-un dialog cu Irina Margareta Nistor, că mai mulți spectatori au părăsit sala în timpul spectacolului „Secretul familiei Posket”, după intrarea lui Dan Puric pe scenă. Cei doi au discutat despre semnificația gestului și despre impactul unei asemenea reacții asupra actorului.

Val Vâlcu a relatat că a asistat la întâmplare în Sala „Ion Caramitru”, în timpul unei reprezentații pe care a apreciat-o pentru distribuție și regie.

Un gest interpretat ca protest politic

„Am vorbit despre Sala „Ion Caramitru”. De ce? Pentru că am asistat zilele trecute la o scenă, la „Secretul familiei Posket”, o comedie bulevardieră bună, cu actori perfect potriviți în roluri, cu o regie bună, antrenantă. La un moment dat, după vreo 20 de minute, s-a ridicat un rând întreg și oamenii au plecat din sală, supărați. Nu mi-am dat seama de ce. Tocmai intrase Dan Puric. A fost un gest politic?”, a zis Val Vâlcu. Biletul costa 120 de lei.

Irina Margareta Nistor a vorbit și despre efectul pe care un asemenea gest îl poate avea asupra unui actor aflat pe scenă. În opinia sa, reacțiile publicului sunt observate chiar și atunci când spectacolul continuă. Criticul de film a evocat și comedia „To Be or Not to Be”, regizată de Ernst Lubitsch, în care un actor este tulburat de plecarea repetată a unui spectator în timpul monologului său, fără să cunoască adevăratul motiv.

„Da, a fost un gest politic. Demonstrația de la București era spectaculoasă. Iar unui actor să-i faci așa ceva… Să știi că, pentru un actor… Nu știu dacă ai văzut un film al lui Lubitsch, absolut extraordinar, care se cheamă „To Be or Not to Be”. Este o actriță care are un iubit. În momentul în care bărbatul ei, care îl joacă pe Hamlet, începe monologul „To be or not to be”, care durează destul de mult, iubitul fuge în culise să se întâlnească cu iubita. La fiecare spectacol se ridică unul din sală, iar actorul înnebunește: „De ce se ridică unul din sală?”. Nu se prinde că este iubitul nevestei sale. Nu cred că i-a căzut bine lui Dan Puric, pentru că actorii observă întotdeauna lucrurile astea.

De exemplu, mi-a zis odată Marius Manole: „Știu sigur că ai fost în sală, pentru că ți-am auzit râsul”. Eu zic că nu am un râs chiar atât de strident, dar urechea lui l-a recunoscut imediat. Eram odată la o altă piesă, împreună cu Alice Barb, și ea a zis: „La pauză plecăm”. I-am spus: „Alice, ne știu jumătate dintre actorii de pe scenă. Nu poți să faci așa ceva! Te uitai înainte, vedeai despre ce este vorba și nu mergeam. Acum stai aici. Nu poți să-i faci chestia asta unui actor. Dar aici era o formă de protest clară, dincolo de cei 120 de lei sau cât a fost biletul. M-am gândit că poate nu au citit cine joacă, pentru că altfel nu ar fi venit. Nu cred că dădeau 120 de lei doar ca să-i facă figura asta. Sau poate că da”, a zis Irina Margareta Nistor într-un interviu la DC News.

Apreciere pentru prestația lui Dan Puric pe scenă

„Am crezut că oamenii așteptau „Electra” și nimeriseră în altă sală. Dar să faci treaba asta… Iar Puric a jucat fenomenal. Joacă foarte bine”, a zis Val Vâlcu.

„Joacă foarte bine. Dacă s-ar concentra doar pe jucat... În plus, era un extraordinar dansator, iar spectacolele pe care le-a făcut…”, a continuat Irina Margareta Nistor.

„Mă gândesc că ei au pierdut. Restul sălii s-a amuzat, pentru asta veniseră. Era, totuși, o comedie”, a spus Val Vâlcu.

„Repet, el cu siguranță a observat și nu cred că i-a căzut bine. Oricât de mare ar fi orgoliul, nu cred că i-a picat bine. Dar, mă rog, asta e”, a conchis Irina Margareta Nistor.

În interviul de la DC News, Irina Margareta Nistor a venit cu idei pentru weekend. Nu știi ce să faci în zilele care vin în București? Iată aici câteva idei, printre care trilogia „Moromeții”.