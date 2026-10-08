Nu știi ce să faci în weekend? Irina Margareta Nistor: Trei seri de film în aer liber în Piața Matache / video

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Din articol Irina Margareta Nistor laudă cinematografele din Timișoara

În perioada 9-11 octombrie 2026, Piața Matache se transformă într-un cinematograf în aer liber, odată cu prima ediție a festivalului CineMatache, dedicată regizorului Stere Gulea.

Timp de trei seri va fi proiectată trilogia „Moromeții”, publicul îi va putea întâlni pe Victor Rebengiuc, Cuzin Toma și Alex Călin, iar criticul de film Irina Margareta Nistor va participa la discuțiile despre filme și cinematografia românească.

„Apropo de cinematografe, îmi place foarte tare că în weekendul ăsta se mai încearcă ceva.

Weekendul ăsta o să fie un weekend Stere Gulea. Se cheamă CineMatache, pentru că e în Piața Matache, și vineri, sâmbătă și duminică o să fie Moromeții 1, 2, 3, în aer liber.

Dacă cumva plouă, există și o piață acoperită. La ora 18:00 e discuția, iar de la 19:30 începe filmul”, a spus Irina Margareta Nistor.

Proiecțiile încep în fiecare seară la ora 18:00, iar accesul este gratuit.

Irina Margareta Nistor laudă cinematografele din Timișoara

Irina Margareta Nistor a spus că Timișoara are acum patru cinematografe, după ce nu avea niciunul în perioada în care a fost Capitală Culturală Europeană. Potrivit acesteia, în București, renovarea cinematografelor avansează mai greu.

„Am văzut că la Timișoara au făcut patru cinematografe, cu o viteză extraordinară. N-aveau niciunul cât a fost aleasă Capitală Culturală și acum au patru.

Timișul ăla este formidabil. Nu numai că are cinci sute și ceva de locuri, dar la subsol are niște săli unde poți să faci orice vrei - proiecții, întâlniri cu copii, prezentări și absolut orice.

Au încă unul care se cheamă Studio. Există încă un cinematograf, Victoria, care s-a deschis chiar primul și încă unul care se cheamă Johnny, după Johnny Weissmuller. Deci, îți dai seama, patru cinematografe!

Acum, la București, se face, așa, o încercare, până când o să-l refacă pe cel de pe Grivița, Marconi. Acolo durează ceva mai mult”, a spus Irina Margareta Nistor la DC News.