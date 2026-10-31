RomâniaFilm intră în faliment după 8 ani de insolvență. Ce arată cifrele ultimului deceniu?

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RomâniaFilm a intrat în faliment după opt ani de insolvență.

Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor RomâniaFilm (RADEF), regia de stat aflată în subordinea Ministerului Culturii, a intrat în faliment după opt ani de insolvență. Potrivit platformei de analiză financiară RisCo.ro, regia a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 4 milioane lei și un profit net de 65.700 lei, după doi ani consecutivi de pierderi, iar datele din ultimul deceniu arată că afacerile nu au mai revenit la nivelul de dinaintea insolvenței.

Statutul regiei și insolvența

RADEF a fost reorganizată ca regie autonomă pe 26 septembrie 1991 și funcționează în subordinea Ministerului Culturii, astfel că nu are acționari privați. Regia activează în domeniul proiecției de filme cinematografice și administrează rețeaua de cinematografe aflată în proprietatea statului.

Potrivit datelor din presă, dosarul de insolvență al regiei a apărut în 2016, iar procedura de insolvență a fost deschisă în 2018. După opt ani de insolvență, instanța a declarat acum falimentul RADEF.

Ultimul an înainte de insolvență

În 2017, ultimul an înainte de deschiderea procedurii de insolvență, RADEF a raportat o cifră de afaceri de 7,1 milioane lei, cu 10% mai mult decât în 2016, cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. Regia a încheiat anul cu un profit net de 613.000 lei, după o pierdere de 2 milioane lei în 2016. Regia avea atunci 122 de salariați, iar vânzările per angajat au fost de aproximativ 58.500 lei.

Situația s-a schimbat radical în 2018, anul intrării în insolvență. Cifra de afaceri a scăzut cu 16%, la 6 milioane lei, iar cheltuielile totale au urcat la 12,6 milioane lei. RADEF a înregistrat atunci o pierdere de 6,6 milioane lei, cea mai mare din ultimii zece ani.

Cifra de afaceri în ultimii trei ani

În ultimii trei ani, cifra de afaceri a rămas mult sub nivelul din 2017. În 2023, regia a raportat afaceri de 3,8 milioane lei, iar în 2024 de 3,5 milioane lei, cel mai scăzut nivel din 2020 încoace. În 2025, cifra de afaceri a urcat la 4 milioane lei, cu 17% peste nivelul anului anterior.

Sursa: Platforma de analiză financiară RisCo.ro

Evoluția profitului în ultimii trei ani

RADEF a fost pe pierdere în 2023 și 2024, după un profit de 2,7 milioane lei în 2022. Regia a raportat o pierdere de 1,8 milioane lei în 2023, care s-a adâncit până la 2,4 milioane lei în 2024.

În 2025, compania a revenit pe profit, cu 65.700 lei. Rezultatul a venit pe fondul scăderii cheltuielilor totale cu 10%, la 5,8 milioane lei, și al creșterii veniturilor totale cu 42%, la 5,9 milioane lei.

Aproape o treime din veniturile anului 2025, respectiv 1,9 milioane lei, au provenit din alte surse decât activitatea curentă. Din 2018 și până în 2025, RADEF a acumulat pierderi nete de 13,8 milioane lei, cu doar trei ani pe profit: 2021, 2022 și 2025.

Sursa: Platforma de analiză financiară RisCo.ro

Angajați și puncte de lucru

Numărul angajaților a scăzut constant în ultimii ani. Regia a avut 49 de salariați în 2023 și 47 în 2024, iar pentru 2025 nu a mai raportat niciun angajat. În 2024, ultimul an cu personal raportat, regia a înregistrat vânzări de aproximativ 73.600 lei per angajat, iar în prezent, deși nu mai are salariați, figurează în continuare cu 51 de puncte de lucru active.



RomâniaFilm încheie astfel 35 de ani ca regie autonomă cu o revenire modestă pe profit în 2025, insuficientă pentru a acoperi pierderile acumulate în anii de insolvență, deși la finalul anului regia raporta un cash de 4,9 milioane lei și figura cu 51 de puncte de lucru active.

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