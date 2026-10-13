RJ Mitte, actorul din serialul 'Breaking Bad', a murit la 34 de ani - VIDEO

Actorul RJ Mitte, care a jucat rolul fiului profesorului de chimie Walter White în serialul 'Breaking Bad', a decedat la vârsta de 34 de ani, a anunțat luni unul dintre reprezentanții săi, notează AFP.

'Cu profundă tristețe vă anunțăm decesul tragic al lui RJ Mitte', a transmis agentul său, Sean Reilly, într-un comunicat care nu precizează cauza morții.

În 'Breaking Bad', foileton considerat unul dintre cele mai mari seriale din istoria televiziunii, actorul îl întruchipa pe Flynn, adolescentul familiei suferind de paralizie cerebrală.

Tatăl său, interpretat de Bryan Cranston, îl iubea cu tandrețe, dragoste pe care a trădat-o ascunzându-i implicarea în traficul de droguri.

RJ Mitte suferea el însuși de paralizie cerebrală, o patologie care provoacă o tulburare motorie permanentă din cauza unei leziuni cerebrale timpurii - survenite înainte de naștere sau în timpul copilăriei.

'Inspirându-se din propria sa experiență cu paralizia cerebrală, RJ Mitte a adus autenticitate rolului său și a creat o platformă dedicată conștientizării dizabilității și incluziunii', amintește comunicatul.

Actorul a profitat astfel de cariera sa la Hollywood pentru a apăra persoanele cu dizabilități.

El era ambasador al asociațiilor United Cerebral Palsy și Shriners Children's și își prezida propria fundație caritabilă, Mitte Foundation, care susținea diverse inițiative filantropice și încerca să combată stereotipurile despre persoanele cu dizabilități.

Celelalte vedete din serialul 'Breaking Bad' au început să îi aducă omagii.

Dean Norris, care a jucat rolul agentului DEA (agenția americană anti-drog) și cumnat al lui Walter White, a mărturisit pe Instagram că are 'inima frântă'.

'Chiar dacă RJ nu juca rolul fiului meu pe ecran, am avut mereu grijă de el când era foarte mic pe platourile de filmare', și-a amintit actorul. 'Era un tânăr adorabil și ne va lipsi foarte mult', a adăugat el.

'Este atât de sfâșietor, nu-mi vine să cred. Gândurile mele se îndreaptă spre el și familia lui', a mai spus Norris.

Pe lângă rolul din 'Breaking Bad', RJ Mitte a mai apărut în serialele 'The Guardians of Justice' și 'Switched', precum și în filmele 'The Recall' și 'The Oak Room'.

Era pe cale să lanseze un nou film, 'Talking to Strangers', pe care îl promova în urmă cu câteva zile, potrivit Agerpres.