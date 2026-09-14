Artmark: Șapte ani de licitații „Hanul cu Tei 1833”. Arta importantă, accesibilă  colecționarilor: de la numai 100 de Euro

Paul Verona/Canal la Veneția (1925)

Licitațiile Artmark începe cu unul dintre cele mai spectaculoase și mai accesibile evenimente ale pieței de artă: licitația „Hanul cu Tei 1833”. Programat pe 22 septembrie, de la ora 12:00, se desfășoară online.

Conceptul „Hanul cu Tei” evocă celebrul han bucureștean – singurul han comercial al acelor timpuri, construit, în 1833, de negustorii Anastasie Hagi Gheorghe Polizu și Ștefan Popovici, și devenit un reper al comerțului și, mai târziu, al pieței de artă. Locul era cunoscut și drept „Hanul de pe ulița cea mare a marchitanilor” – termenul „marchitan” desemnând negustorul de diverse mărfuri (textile, obiecte de uz ori podoabe). Hanul s-a consacrat însă cu numele dat de teii care îi umbreau odinioară curtea interioară. Locul funcționa ca un veritabil pasaj comercial: lega două străzi importante și cuprindea aproape 30 de prăvălii, construite deasupra unor pivnițe boltite.

În 2026 se împlinesc șapte ani de când Casa de Licitații A10 by Artmark organizează, în paralel cu marile sale licitații, aceste evenimente sub egida „Hanul cu Tei” dedicate lichidării unor patrimonii de galerie, moșteniri ori colecții. Astfel, Artmark duce mai departe tradiția de a păstra accesibilitatea achizițiilor de artă, și, din 2019, deschide fiecare nou an cu licitații extraordinare în care toate prețurile de pornire sunt 100 de Euro, fără rezerve!

Licitațiile „Hanul cu Tei 1833” au devenit, astfel, unele dintre cele mai așteptate oportunități ale anului, atât pentru colecționarii experimentați, cât și pentru cei care își doresc să cumpere prima operă de artă.

Constion Constantin Ionescu/Vedere către stâncile Faraglioni

Accesibilitatea nu înseamnă însă compromis valoric! Selecția reunește lucrări semnate de artiști importanți din generații succesive ale artei românești. Theodor Aman, Nicolae Vermont, Ludovic Bassarab, Theodor Pallady, Dimitrie Berea, Emilian Lăzărescu, Leon Biju, Camil Ressu, Ignat Bednarik, Rudolf Schweitzer-Cumpăna, Marcel Iancu, Lucian Grigorescu, Magdalena Rădulescu, Vasile Grigore, Ștefan Câlția, Marcel Guguianu ori Georges Mazilu sunt doar câțiva dintre artiștii ale căror opere se află în catalogul acestor licitații.

Expoziția dedicată licitației aniversare „Hanul cu Tei 1833 – 7 ani” poate fi vizitată la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală (str. C.A. Rosetti nr. 5). Ca toate expozițiile organizate de Artmark în România, aceasta este deschisă publicului cu intrare liberă, zilnic, de luni până duminică, în generosul interval orar 10.00–20.00. Este o altă particularitate a modelului Artmark: accesul neîntrerupt și gratuit la opere de artă importante, înainte ca acestea să intre în licitație.

Richard Geiger /Arlechini și Colombina

În aceeași zi de 22 septembrie, care marchează și începutul noului an de piață de artă, Artmark organizează și în capitala Croației, unde are filială din 2022, un eveniment remarcabil: Licitația „Visul colecționarului: de la Medović la Murtić” – o incursiune în arta croată de la mijlocul secolului XIX până în contemporaneitate. Astfel, noul an de licitații debutează simultan la București și Zagreb, confirmând dezvoltarea europeană a grupului Artmark.

Pot fi deja depuse și oferte de licitație, pentru fiecare eveniment Artmark. Este necesară doar întocmirea unui cont de colecționar, aici, proces care este, de asemenea, gratuit.