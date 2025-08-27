Soția lui Bruce Willis, dezvăluiri în lacrimi despre boala actorului: „Creierul lui cedează”

Deși „creierul îi cedează”, actorul american Bruce Willis, care a fost diagnosticat cu demență frontotemporală în 2023, este în continuare „foarte activ" și se bucură de „o sănătate bună”. Asta a declarat într-un interviu soția sa, modelul Emma Heming Willis, transmite agenția EFE.

Soția lui Bruce Willis, despre lupta actorului cu boala

„El (Willis) este încă foarte activ și se bucură de o sănătate foarte bună, în ciuda tuturor problemelor. Doar creierul îi cedează”, a declarat Hemming Willis într-un fragment dintr-un interviu publicat marți, realizat de jurnalista americană Diane Sawyer.

Soția lui Willis a precizat că deși el „își pierde limbajul”, ea și familia sa au găsit noi modalități de a comunica cu actorul din „Die Hard”.

„A trebuit să ne adaptăm și avem o modalitate de a comunica cu el care este pur și simplu diferită”, a adăugat ea.

Modelul a dezvăluit că, uneori, Willis încă mai arată „sclipiri ale personalității sale”.

„Încă mai avem acele zile, bine, nu zile, momente în care îi vedem zâmbetul. Are un zâmbet atât de sincer, iar uneori acea strălucire din ochii lui sau acel zâmbet mă transportă. Dar sunt greu de surprins, deoarece acele momente apar și dispar atât de repede”, a povestit ea.

Diagnosticat cu demență frontotemporală

În martie 2022, familia actorului în vârstă de 70 de ani a anunțat că Willis a fost diagnosticat cu afazie, însă un an mai târziu Heming a dezvăluit că actorul suferă de demență frontotemporală, un grup de tulburări care afectează progresiv lobii frontali și temporali ai creierului, provocând schimbări de comportament și de limbaj și pierderea abilităților de a executa anumite mișcări.

Heming, care s-a căsătorit cu Willis în 2009, promovează în prezent cartea „The Unexpected Journey”, un ghid despre îngrijirea persoanelor în vârstă, care „născută din durerea” provocată de diagnosticul primit de soțul său, după cum a explicat ea revistei People.

Cartea va fi lansată la 9 septembrie, potrivit Agerpres.

