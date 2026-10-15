Cine este femeia agreată de Nicușor Dan la Ministerul Culturii: Ioana Ciocan a atras un milion de vizitatori la Art Safari, dar a fost acuzată de ocuparea abuzivă a unei clădiri istorice / Facebook @Ioana Ciocan

Negocierile pentru Guvernul Luca Niculescu aduc o propunere neașteptată la Ministerul Culturii: Ioana Ciocan, fondatoarea Art Safari și comisarul României la Bienala de la Veneția, este varianta susținută puternic de președintele Nicușor Dan.

Ioana Ciocan, fondatoarea pavilionului expozițional Art Safari, este opțiunea agreată de președintele Nicușor Dan pentru fotoliul de ministru al Culturii. Ioana Ciocan vine din zona tehnocrată a industriilor creative și are o carieră solidă de curator, istoric de artă, cadru didactic universitar și comisar al României pentru celebra Bienală de la Veneția.

Absolventă a Liceului „Nicolae Tonitza” și doctor în Arte Vizuale la Universitatea Națională de Arte din București, Ioana Ciocan și-a completat formarea în Marea Britanie și Danemarca, cu studii postuniversitare la prestigiosul Ravensbourne College. Intrarea în atenția publicului a avut loc în anul 2010 prin intermediul „Proiectului 1990”. Atunci, artista a transformat fostul soclu pustiu al statuii lui Lenin din Piața Presei Libere într-un spațiu de manifestare artistică neconvențională, unde sculptori contemporani au readus în dezbatere memoria traumei comuniste.

Consacrarea pe scena culturală a venit odată cu lansarea Art Safari, proiect demarat în toamna anului 2014. În decurs de 17 ediții, expoziția a devenit un magnet uriaș pentru publicul tânăr și consumatorii de artă din România și a reușit să depășească un milion de bilete vândute. Pavilionul a adus laolaltă capodopere ale marilor maeștri români, colecții internaționale rare și retrospective spectaculoase. Astfel, Ioana Ciocan este în postura de cel mai vizibil manager cultural din Europa de Est.

Activitatea sa a fost recunoscută oficial prin acordarea Medaliei „Meritul Cultural” în 2021 și selectarea în cadrul programului de burse Eisenhower Fellowship în 2023. În plus, pe plan personal, legăturile cu universul pieței de artă sunt la fel de puternice: Ioana Ciocan este căsătorită cu Dragoș Vărșăndan, fost om de presă și actual director de marketing la Artmark Holding.

Cărțile semnate de Ioana Ciocan

Ioana Ciocan are o prezență constantă în mediul academic și în cercetarea de specialitate. În prezent este lector universitar doctor la Facultatea de Istorie din cadrul Universității din București, unde predă cursuri axate pe arta contemporană și patrimoniu, după ce a activat ani la rând ca formatoare la Universitatea Națională de Arte (UNArte).

Pregătirea sa teoretică a atins punctul culminant odată cu obținerea titlului de Doctor în Arte Vizuale, cu teza: „Artele grafice și propaganda în istoria modernă a artelor”, sub îndrumarea profesorului universitar dr. Mihai Mănescu.

Activitatea sa de cercetare include numeroase titluri de referință și cataloage de artă. În anul 2022 a publicat la editura Humanitas volumul bilingv „Sculpturi din întâmplare / Sculpture happens”, o incursiune critică în formele neconvenționale ale plasticii urbane. În același an a contribuit ca autor la volumul colectiv „Monumente dispărute, strămutate, salvate”, tipărit sub egida Muzeului Național Cotroceni (instituție unde a făcut parte din consiliul științific).

A coordonat și semnat cataloage fundamentale pentru arta românească recentă, printre care „Proiect 1990: Art in Public Spaces” (Editura Vellant) și volumul retrospectiv „Transformation. Romanian Sculpture 25 Years After the Revolution”, lansat la Muzeul Beelden aan Zee din Haga.

A semnat numeroase studii și cronici de artă în publicații de profil precum Revista Arta (unde a activat ca redactor asociat) unde a abordat de la arta chineză contemporană și creațiile lui Ai Weiwei, până la soarta simbolurilor comuniste din spațiul public.

Punctul de sprijin: administrația din Capitală

Ascensiunea culturală a Ioanei Ciocan s-a intersectat în mod repetat cu parcursul administrativ al lui Nicușor Dan. În perioada în care actualul șef al statului conducea Primăria Generală, Art Safari a beneficiat de sprijin logistic și financiar constant din partea instituțiilor municipale, în special prin finanțările ARCUB și parteneriatele strategice pentru promovarea orașului.

Apropierea a căpătat o greutate simbolică deosebită în primăvara anului 2026. La inaugurarea noului spațiu expozițional din Piața Amzei, o suprafață generoasă de 4.500 de metri pătrați pusă la dispoziție printr-un acord pe termen lung cu Primăria Sectorului 1, Art Safari a anunțat oficial că noul său sezon se derulează sub Înaltul Patronaj al președintelui Nicușor Dan.

Legătura cu decidenții din București a rămas vizibilă până în ziua vehiculării numelui său pe lista Cabinetului: pe 13 octombrie, ea a stat la masa dezbaterilor alături de Ciprian Ciucu, viceprimarul Stelian Bujduveanu și ministrul Economiei, Irineu Darău și au pus bazele noii Organizații de Management al Destinației turistice a Capitalei.

Scandalul patrimonial care a umbrit succesul: bătălia pentru Palatul Dacia-România

Traseul Ioanei Ciocan nu a fost ferit de dispute administrative dure. Cel mai aprins conflict a izbucnit în anul 2025, când conducerea Muzeului Municipiului București a acuzat public organizatorii Art Safari că ocupă fără drept Palatul Dacia-România de pe strada Lipscani, clădire de patrimoniu administrată de municipalitate.

Oficialii muzeului au reclamat la acea dată utilizarea abuzivă a imobilului istoric după expirarea înțelegerilor inițiale. În replică, Ioana Ciocan a respins categoric acuzațiile și a spus că prezența expoziției s-a bazat pe contracte perfect valabile semnate cu instituția.