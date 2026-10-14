Investiție de peste 22,5 milioane de lei pentru salvarea pacienților cu boli grave de inimă la Galați

Foto: Facebook Costel Fotea,

Sală de operații complet echipată pentru montarea stenturi șistimulatoare cardiace, în noua Secție de Cardiologie Intervențională a Spitalului Județean Galați, a anunț Costel Fotea, președintele PSD al C.J.

A fost dată în folosință noua Secție de Cardiologie Intervențională a Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" din Galați. Este o investiție a Consiliului Județean Galați, în valoare de peste 22,5 milioane de lei, care înseamnă aparatură medicală performantă, spații moderne și, mai ales, acces mai rapid la tratamente pentru gălățenii cu afecțiuni cardiace grave.

În cazul unui infarct miocardic, fiecare minut contează! În 2025, la Secția Cardiologie a Spitalului Județean au fost internați aproape 3.000 de pacienți, dintre care peste 1.500 au avut nevoie de servicii de terapie intensivă coronariană.

Prin investițiile într-o secție dedicată exclusiv cardiologiei intervenționale, spitalul va dispune de capacități suplimentare de diagnosticare și tratare a afecțiunilor cardiovasculare grave - inclusiv o sală de operații complet echipată, iar timpul de intervenție în cazurile de urgență va fi considerabil redus.

Ce înseamnă acest lucru pentru pacienți? Medicii vor putea efectua la Galați:

-Coronagrafii, pentru investigarea arterelor inimii;

-Angioplastii și montări de stenturi, pentru restabilirea circulației sângelui către inimă;

-Implanturi de stimulatoare cardiace, pentru tratarea anumitor tulburări de ritm cardiac.

Cererea pentru astfel de intervenții este confirmată de rezultatele echipei medicale. În 2020, în premieră la Spitalul Județean Galați, s-a montat primul stent iar în 2021 s-a realizat primul implant de stimulator cardiac. De atunci și până în prezent, aproape 2.500 de astfel de operații au fost făcute de Galați, ceea ce înseamnă tot atâtea vieți salvate!

Noua secție a fost dotată cu 80 de echipamente medicale de ultimă generație, prin proiectul "Inimi sănătoase - comunități puternice", în valoare de 14,5 milioane de lei, derulat prin Programul Sănătate. Printre acestea se numără aparatul de radiologie C-ARM, sistemul de electgrofiziologie cu cu cardiografiere 3D și stația centrală de monitorizare a funcțiilor vitale pentru 26 de pacienți, alături de defibrilatoare, injectomate și alte echipamente medicale esențiale.

Pentru confortul pacienților, secția a fost amenajată într-un spațiu de peste 700 mp, complet modernizat și recompartimentat, cu 25 de paturi în 12 saloane, fiecare cu grup sanitar propriu. Secția beneficiază de instalații de oxigen, sisteme de ventilație și purificare a aerului, climatizare individualizată, finisaje antibacteriene și sisteme moderne de siguranță.

Investim în spitalele gălățene, în tehnologie modernă și, mai ales, în sănătatea oamenilor!", precizează Costel Fotea.