Poliția Română, acțiuni în școli pentru combaterea violenței și a drogurilor. Peste 2.300 de activități într-o săptămână

Sursa foto: Facebook Poliția Română

Poliția Română a desfășurat peste 2.300 de activități de prevenire și informare în școli, într-o singură săptămână.

Poliţia Română a derulat, în perioada 2 - 8 octombrie, 2.372 de activităţi de prevenire şi informare, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a cadrelor didactice

Potrivit unui comunicat al IGPR, dintre acestea, la 1.051 de activităţi au fost abordate tematici pentru prevenirea infracţiunilor comise cu violenţă, având ca scop creşterea gradului de conştientizare a efectelor negative ale fenomenului de tip bullying şi a celui de violenţă şcolară.

A fost fost asigurată intervenţia la 25 de evenimente sesizate în incinta sau în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Conştientizarea riscurilor în ceea ce priveşte consumul şi traficul de droguri

În acelaşi timp, pentru conştientizarea riscurilor în ceea ce priveşte consumul şi traficul ilicit de droguri/substanţe interzise, au fost derulate 218 de activităţi, precum şi 265 de activităţi pentru instruirea personalului de pază cu privire la modul de intervenţie în diferite situaţii. Au fost controlate 232 de unităţi de învăţământ preuniversitar pentru verificarea modului de asigurare cu pază.

De asemenea, au fost realizate 105 întâlniri ale Grupului de acţiune, constituit la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru facilitarea comunicării în vederea adaptării măsurilor necesare pentru creşterea gradului de siguranţă în mediul şcolar, la care au participat şi poliţişti.

Pe parcursul anului şcolar 2026 - 2027, la nivelul Poliţiei Române, se desfăşoară proiectul "Doar pentru că nu se plânge, nu înseamnă că nu mai are nevoie de tine", realizat în cadrul campaniei "Tăcerea e tot violenţă. Vocea ta e soluţia". Iniţiativa are ca scop crearea unui mediu de siguranţă pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor prin conştientizarea şi implicarea părinţilor în prevenirea şi identificarea situaţiilor de risc din mediul şcolar.

Totodată, la nivelul Poliţiei Române, a fost iniţiat Planul de măsuri pentru creşterea gradului de siguranţă şcolară, care presupune organizarea de activităţi în sistem integrat pe tot parcursul anului şcolar, atât de către structurile de poliţie de la nivelul Poliţiei Române, cât şi din cadrul Jandarmeriei Române, pentru prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, a traficului de droguri şi a infracţionalităţii din mediul şcolar, conform Agerpres.

Aproape 60% dintre infracțiunile din școli sunt loviri sau alte violențe. Poliția verifică siguranța elevilor

Aproximativ 60% din totalul infracţiunilor din mediul şcolar sunt loviri sau alte violenţe, urmate de furturi şi ameninţări, relevă o situaţie întocmită de Poliţie, context în care oamenii legii au demarat verificări pentru a vedea dacă unităţile de învăţământ deţin sisteme de supraveghere şi securitate, dar şi campanii de prevenire a violenţei şi bullying-ului în rândul elevilor.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, în anul şcolar precedent au funcţionat, în mediul public şi în mediul privat, 457 de unităţi de învăţământ preuniversitar, dintre care 110 în mediul urban şi 347 în mediul rural.

"Dintre cele 457 de unităţi de învăţământ, 379 au implementat măsurile de securitate prevăzute în analizele de risc la securitatea fizică, deţinând sisteme de securitate (pază umană şi sisteme tehnice de alarmare împotriva efracţiei). 76 dintre ele dispuneau concomitent de pază umană şi de sisteme tehnice de alarmare împotriva efracţiei, o singură unitate de învăţământ fiind asigurată exclusiv cu pază umană. 57 unităţi de învăţământ nu dispun de sisteme de securitate (pază umană şi sisteme tehnice de alarmare împotriva efracţiei)", a transmis IPJ Buzău.

IPJ atrage atenţia că, potrivit legii, unităţile şi instituţiile nu au obligativitatea asigurării pazei fizice la sediul acestora, în schimb la şcolile unde, prin analiza de risc, a fost stabilită de către evaluator şi măsura asigurării cu pază fizică, conducerea unităţii a încheiat contracte de prestări servicii de pază cu poliţia locală, firme de pază sau prin personalul propriu.

În prezent, la nivelul judeţului Buzău sunt efectuate verificări privind respectarea prevederilor privind respectarea măsurilor de siguranţă în şcoli.

Totodată, poliţiştii continuă campaniile de prevenire a accidentelor de circulaţie în rândul elevilor şi a infracţiunilor în mediul şcolar.

"În cursul anului şcolar 2025-2026, în zona unităţilor de învăţământ din Buzău s-au înregistrat două evenimente rutiere cu implicarea elevilor, în ambele situaţii aceştia având calitatea de pietoni. (...) În contextul debutului noului an şcolar, poliţiştii vor asigura prezenţa în zona unităţilor de învăţământ pentru fluidizarea şi dirijarea traficului rutier. Poliţiştii Biroului Siguranţa Şcolară vor relaţiona permanent cu directorii unităţilor de învăţământ, cadrele didactice responsabile cu gestionarea fenomenului de violenţă în şcoli şi consilierii educativi, în scopul actualizării evidenţei minorilor aflaţi în situaţii de risc sau vulnerabili, identificaţi la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ şi implicarea acestora în activităţi specifice, urmând a fi solicitată asistenţa psiho-pedagogică a acestora de la instituţia cu atribuţii - Centrul judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău. Din totalul infracţiunilor, din competenţa poliţiei, înregistrate în incinta/zona adiacentă şcolilor, 58% sunt loviri sau alte violenţe, urmate de infracţiuni contra patrimoniului (furturi) cu un procent de aproximativ 8%, restul fiind infracţiuni din alte categorii (ameninţare, portul sau folosirea fară drept de obiecte periculoase etc.)", informează sursa citată.

Peste 800 de activităţi preventive adresate elevilor. Un fenomen pe care poliţiştii îl au în atenţie este comportamentul de tip bullying

Pe parcursul anului precedent, poliţiştii au desfăşurat peste 800 de activităţi preventive adresate elevilor, întâlniri cu părinţii şi şedinţe de consiliere, acţiuni care vor continua în scopul îmbunătăţirii climatului de siguranţă şcolară. Un fenomen pe care poliţiştii îl au în atenţie este comportamentul de tip bullying care poate întruni elementele unor infracţiuni precum lovire sau alte violenţe, vătămare corporală, lipsirea de libertate în mod ilegal, ameninţarea, şantajul, furtul, hărţuirea, tâlhăria, abuzul de încredere, frauda informatică, distrugerea sau violarea vieţii private.

La nivel naţional sunt în desfăşurare o serie de campanii de prevenire în domeniul şcolar, între ele proiectul "Doar pentru că nu se plânge, nu înseamnă că nu mai are nevoie de tine", în scopul implicării părinţilor în prevenirea şi identificarea situaţiilor de risc din mediul şcolar, campania "Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieţi", pentru prevenirea accidentelor produse prin electrocutare în domeniul transporturilor feroviare, şi programul "Traficul de droguri nu e combinaţie", pentru prevenirea traficului de droguri în rândul minorilor şi tinerilor, conform Agerpres.