Restricții de circulație în București, de vineri până duminică

Restricții de circulație în București/ Piața Victoriei

Brigada Rutieră anunţă restricţii de circulaţie în Capitală, de vineri până duminică, pentru desfăşurarea Maratonului Internaţional Bucureşti, a paradei moto „Pink Ride” şi a unei adunări publice.

Brigada Rutieră va dispune restricţii de circulaţie în Capitală de vineri până duminică, pentru desfăşurarea Maratonului Internaţional Bucureşti, a unei adunări publice şi a unei parade a motocicliştilor.

Restricţii de circulaţie în Bucureşti pentru Maratonul Internaţional

Sâmbătă şi duminică va avea loc Maratonul Internaţional Bucureşti, care cuprinde mai multe probe şi va avea startul şi finishul în Piaţa Constituţiei.

Vineri, începând cu ora 08:00 şi până duminică, ora 23:00, vor fi restricţii pentru bulevardul Libertăţii (segmentul de drum cuprins între bretea Piaţa Constituţiei - Parchet General şi bretea Piaţa Constituţiei - ministerul Justiţiei, toate cele trei benzi de pe sensul dinspre Calea 13 Septembrie către bulevardul Naţiunile Unite), pentru amenajare şi finish, iar de vineri, începând cu ora 14:00, până duminică, ora 16:00, restricţiile vor fi instituite pe bulevardul Libertăţii şi pe segmentul de drum dintre bulevardul Naţiunile Unite şi Splaiul Independenţei, ambele sensuri, pentru amenajare şi start.

Intervale de restricţionare a traficului

Sâmbătă vor lua startul participanţii la cursele Fun Run de 2 km şi crosul de 10 km, pe traseul bulevardul Libertăţii - dreapta Splaiul Independenţei - dreapta bulevardul Naţiunile Unite - stânga bulevardul Libertăţii - stânga bretea Piaţa Constituţiei (Parchet General) - dreapta bulevardul Unirii - Piaţa Alba Iulia - dreapta bulevardul Decebal, întoarcere fără a afecta traficul auto la intersecţia cu şoseaua Mihai Bravu - continuare bulevardul Decebal - Piaţa Alba Iulia - dreapta bulevardul Unirii - Piaţa Unirii - stânga strada Halelor - dreapta Splaiul Independenţei (pe contrasens) - Piaţa Naţiunile Unite - bulevardul Naţiunile Unite - stânga bulevardul Libertăţii.

Duminică vor avea loc semimaratonul - 21 km şi maratonul - 42 km, cu start şi finish tot în Piaţa Constituţiei, iar maratonul va ajunge până la Arena Naţională şi retur.

Pentru buna desfăşurare a evenimentului se vor institui restricţii de trafic astfel: sâmbătă, în intervalul orar 07:30-13:00, pe traseul de cros şi duminică, în intervalul orar 07:30-15:30, pe traseul de semimaraton şi maraton.

Parada motocicliştilor sâmbătă, o adunare publică duminică

Sâmbătă se vor desfăşura o adunare publică şi un marş, denumit „Parada Moto - Pink Ride”, începând cu ora 12:00. Participanţii se vor aduna în parcarea Bibliotecii Naţionale a României şi se vor deplasa până în Băneasa, în parcarea de la Enayati Medical City.

Deplasarea participanţilor va avea loc pe banda I de circulaţie, pe traseul bulevardul Mircea Vodă - bulevardul Unirii - Piaţa Unirii - Piaţa Universităţii - Piaţa Romană - Piaţa Victoriei - Piaţa Arcul de Triumf - Pod Băneasa.

Duminică, între orele 16:00 şi 17:00, va avea loc o adunare publică în faţa Guvernului.

Între orele 17:00 şi 18:00, participanţii se vor deplasa pe traseul: Piaţa Victoriei - bulevardul Lascăr Catargiu - bulevardul Gh. Magheru - bulevardul Regina Elisabeta - Splaiul Independenţei - bulevardul Eroilor - strada Doctor Dumitru Bagdasar - şoseaua Panduri - bulevardul Geniului - Drumul Sării - Drumul Taberei - bulevardul Gen. Paul Teodorescu - bulevardul Doina Cornea- şoseaua Grozăveşti - punct final localul Quantic.

„Deplasarea participanţilor pe traseul menţionat se va face pe pista de biciclete şi pe banda I de circulaţie, cu respectarea normelor rutiere în vigoare”, informează Brigada Rutieră a Capitalei.

Poliţia va dispune măsuri de fluidizare a traficului rutier şi de prevenire a accidentelor de circulaţie. Totodată, le solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate şi să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri, potrivit Agerpres.