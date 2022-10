Marius Vintilă, acid după Maratonul Bucureşti: După 14 ani de la start, spectatorii au aceeaşi problemă

"În 2008 am alergat la prima ediție a maratonului București. Cred că numărul celor care au participat la proba de 42 de km a fost de 120 sau 180 sau așa ceva. Sub 200. Pentru o capitală cu peste 2 milioane de locuitori, o rușine. Primitivism. Cea mai importantă - și neplăcută - reacție a spectatorilor (trecătorilor) a fost să ne înjure că blocam traficul. Sîntem în 2022. Acum aproximativ 10.000 de alergăreți pleacă în curse. În toate cele 4 curse, sau cîte sînt. Pentru comparație, în 2013 am plecat în cursa de maraton -proba de 42- de la stadionul Dodgers din Los Angeles împreună cu alți aprox. 25.000 de concurenți. Mi-a luat 7 minute după semnalul de start ca să ajung la linia de start. Primăria LA își făcea probleme că de ce vin așa puțini concurenți la maraton. Că la New York sînt 100.000.

Maratonul București e un eveniment foarte fain. O sărbătoare a sportului. O ocazie să te cunoști. O ocazie să ajuți persoane aflate în nevoie prin participarea la curse pentru strîngeri de fonduri. O ocazie să îl susții pe unul care aleargă.

Dar după 14 ani de la start spectatorii au aceeași problemă. Adică oamenii înjură că blochezi traficul. Între timp, pe Facebook. Eu cred că dacă te isterizezi că nu ai putut să îți faci treaba (folosind mașina) tocmai în această zi a maratonului, despre care se știe de ani de zile că este a doua duminică din octombrie, ai nevoie să îți iei o duminică liberă", a scris Marius Vintilă pe Facebook.

O femeie a intrat în Cartea Recordurilor după ce a alergat 40 de kilometri pe tocuri stiletto

O femeie a decis să participe la un maraton pe o pereche de tocuri stiletto de 7,5 cm. Si bine a făcut, pentru că a stabilit un record mondial Guinness, după ce a reușit să alerge nici mai mult nici mai puțin de 40 de kilometri. Irene Sewell a decis să accepte provocarea după ce a citit despre o femeie care a încercat, dar nu a reușit, aceeași performanță la Londra. Tânăra a fost dansatoare profesionistă de bal în trecut, ulterior făcând pasul spre alergare și triatlon. Având o condiție fizică bună, aceasta s-a gândit că îi va aduce un plus în a obține acest record. Potrivit People, ea a contactat Guinness, care i-a aprobat cererea de înregistrare a recordului.

Sportiva și-a propus să calce linia de sosire la maratonul 7 Bridges din Chattanooga, Tennessee, pe 15 octombrie. Însă antrenamentele ei nu au decurs în totalitate conform planului. „Am avut la dispoziție un an pentru a mă antrena – de care aveam nevoie atât din punct de vedere fizic, cât și mental. Am început să alerg toate cursele mele pe tocuri, dar am învățat repede că era o modalitate ușoară de a-mi obosi picioarele și riscam să mă accidentez. După ce am acuzat dureri la nivelul gambei, am consultat un medic care mi-a recomandat să alerg majoritatea curselor de antrenament în pantofii mei normali de alergare și să pun din când în când tocurile.”, a spus femeia care a intrat în Cartea Recordurilor.

Pe lângă antrenament și alegerea perechii potrivite de pantofi a ajuns să fie „una dintre cele mai dificile provocări” a spus Sewell.

