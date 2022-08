O femeie a intrat în Cartea Recordurilor după ce a alergat 40 de kilometri pe tocuri stiletto

O femeie a decis să participe la un maraton pe o pereche de tocuri stiletto de 7,5 cm. Si bine a făcut, pentru că a stabilit un record mondial Guinness, după ce a reușit să alerge nici mai mult nici mai puțin de 40 de kilometri. Irene Sewell a decis să accepte provocarea după ce a citit despre o femeie care a încercat, dar nu a reușit, aceeași performanță la Londra. Tânăra a fost dansatoare profesionistă de bal în trecut, ulterior făcând pasul spre alergare și triatlon. Având o condiție fizică bună, aceasta s-a gândit că îi va aduce un plus în a obține acest record. Potrivit People, ea a contactat Guinness, care i-a aprobat cererea de înregistrare a recordului.

Sportiva și-a propus să calce linia de sosire la maratonul 7 Bridges din Chattanooga, Tennessee, pe 15 octombrie. Însă antrenamentele ei nu au decurs în totalitate conform planului. „Am avut la dispoziție un an pentru a mă antrena – de care aveam nevoie atât din punct de vedere fizic, cât și mental. Am început să alerg toate cursele mele pe tocuri, dar am învățat repede că era o modalitate ușoară de a-mi obosi picioarele și riscam să mă accidentez. După ce am acuzat dureri la nivelul gambei, am consultat un medic care mi-a recomandat să alerg majoritatea curselor de antrenament în pantofii mei normali de alergare și să pun din când în când tocurile.”, a spus femeia care a intrat în Cartea Recordurilor.

Alegerea pantofilor, o provocare

Pe lângă antrenament și alegerea perechii potrivite de pantofi a ajuns să fie „una dintre cele mai dificile provocări” a spus Sewell. Era indecisă dacă să aleagă pantofii închiși sau deschiși în față, ajungând să încerce şase perechi diferite de pantofi cu toc înainte de a o găsi pe cea perfectă. „Guinness a cerut o înălțime a tocului de 2,75 de centimetri și o bază de 1,5 cm, așa că a fost o provocare. De asemenea, nu am putut să mă decid între pantofii deschiși și cei închiși, deoarece ambele au argumente pro și contra. Pantofii cu vârf închis mi-ar fi protejat picioarele, dar eram îngrijorată că după mai mulți kilometri picioarele mele s-ar fi umflat și nu aş mai fi încăput în ei”, a explicat ea.

În cele din urmă, totul a decurs fără probleme iar Sewell a ajuns cu ușurință la finalul cursei, cu două minute înainte de timpul limită de șapte ore și 30 de minute. Irene spune că a avut un produs miraculos care i-a fost un ajutor de nădejde și pe care îl recomandă oricui vrea să îi calce pe urme. Este vorba despre "moleskin padding", un fel de plasturi care i-au atenuat durerile. Spune că le va folosi și când va ieşi în cluburi, în weekend, unde ştie că va dansa toată noaptea.

Pantofii stiletto mai sunt cunoscuţi și sub denumirea de pantofi cu toc cui. "Stiletto" provine din limba italiană şi înseamnă stilet. Acesta era un pumnal, iar denumirea a fost preluată pentru a descrie tocul pantofilor, datorită asemănării dintre cele două. Numele de stiletto a fost utilizat pentru prima dată în preajma anilor 1930.

