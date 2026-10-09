Se golește lacul Cireșu din Buzău. Unde sunt amplasate rezervoarele de apă pentru populație

FOTO: captură video Buzau Media (YouTube)

Zece rezervoare cu apă şi o cisternă au fost puse la dispoziţia locuitorilor din comunele afectate de lucrările de mentenanţă şi modernizare pe care Compania de Apă Buzău, operator regional al serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, le desfăşoară la barajul Cireşu din comuna Mânzăleşti.

Compania de Apă SA Buzău a anunţat că, până la mijlocul lunii octombrie, au loc lucrări pentru punerea în siguranţă a barajului Cireşu. Astfel, în strânsă legătură cu condiţiile meteorologice, are loc golirea controlată a lacului de acumulare Cireşu, singura sursă de apă brută pentru alimentarea cu apă a comunelor Mânzăleşti, Vintilă Vodă, Beceni, Săruleşti şi a satului Fulga din comuna Cernăteşti.

FOTO: captură video Buzau Media (YouTube)

Unde sunt amplasate rezervoarele de apă

În contextul dat, operatorul economic a amplasat mai multe rezervoare cu apă potabilă pentru locuitorii din zonele afectate de lucrări.

"Lucrările la barajul Cireşu au intrat în linie dreaptă. Totul decurge în conformitate cu graficul stabilit, iar programul de furnizare a fost extins datorită localnicilor care au înţeles îndemnurile noastre pentru consum responsabil, astfel că rezervoarele au putut fi alimentate în continuare.

Compania de Apă Buzău a pregătit şi amplasat 10 rezervoare de un metru cub în localităţile: Mânzăleşti (trei rezervoare amplasate la primărie, supermarket şi Şcoala Grunj), Cernăteşti (două rezervoare, amplasate la biserică, sat Fulga şi staţia de autobuz, capăt de linie 22, sat Fulga), Vintilă Vodă (cinci rezervoare, amplasate la Sârbeşti, Niculeşti, primărie, Căminul Cultural Niculeşti, Podu Muncii)", a transmis, prin intermediul unui comunicat de presă, Compania de Apă Buzău, scrie Agerpres.

FOTO: captură video Buzau Media (YouTube)

Rezervoare mobile cu apă

În plus, administraţiile locale şi-au luat angajamentul de a pune la dispoziţia localnicilor rezervoare mobile cu apă, de fiecare dată când sunt solicitate.

"De asemenea, Compania de Apă Buzău a instalat o cisternă care se va afla în zona blocurilor din comuna Beceni, zilnic, între orele 16:00-18:00. În acelaşi timp, primăriile din localităţile afectate vin în sprijinul cetăţenilor punându-le la dispoziţie rezervoare mobile", informează sursa citată.

Lucrările vizează înlocuirea vanei de golire de fund la Barajul Cireşu cu o stavilă electrică modernă. Componenta este critică pentru siguranţa în exploatare a barajului de pe pârâul Jgheab, sursa principală de apă brută pentru staţia de tratare aval.

FOTO: captură video Buzau Media (YouTube)

Barajul și lacul de acumulare Cireșu

Barajul și lacul de acumulare Cireșu sunt amplasate pe cursul superior al râului Bâsca Mare, în județul Covasna (comuna Zagon), chiar la limita administrativă cu județul Buzău, la o altitudine de 930 de metri, potrivit turismbuzau.ro. Fiind o zonă izolată, lipsită de semnal GSM și greu accesibilă, arealul este frecventat aproape exclusiv de animale sălbatice, silvicultori și pescari. Asigură alimentarea cu apă potabilă pentru mai multe localități de pe Valea Slănicului.



Aflat în administrarea Companiei de Apă Buzău, obiectivul are o capacitate proiectată de 225.000 de metri cubi și o înălțime la deversare de 17 metri, permitând un debit maxim de golire de 85 de metri cubi pe secundă.

Deși a fost pus în funcțiune în anul 1997, barajul a rămas nefolosit o lungă perioadă de timp înainte de a fi integrat în rețeaua de alimentare. În prezent, pentru menținerea calității apei și asigurarea funcționării optime, structura trece periodic prin proceduri de decolmatare pentru curățarea materialelor aluvionare depuse.