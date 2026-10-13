TAROM plătește, Wizz Air beneficiază de reduceri, acuză pilotul Osiceanu. Cine verifică banii din aeroporturile României? Miruță intervine

Aeronavă TAROM / FOTO: Agerpres

Fostul pilot Cezar Osiceanu reclamă lipsa de transparanță și de corectitudine în modul în care aeroporturile stabilesc și încasează taxele de la companiile aeriene, acuzând că operatorii privați beneficiază de reduceri considerabile, în timp ce TAROM este pus să plătească taxele integral.

Fostul pilot Cezar Osiceanu atrage atenția, în cadrul unei analize transmisă către DC NEWS, asupra unor practici controversate în sistemul de taxare al aeroporturilor din România. Acesta reclamă diferențe de tratament atunci când vorbim despre modul în care sunt taxate companiile aeriene și lipsa de transparență în utilizarea banilor proveniți din taxele achitate de pasageri.

Potrivit acestuia, în timp ce TAROM ar achita integral taxele pe Aeroportul din Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași, alți operatori privați beneficiază constant de reduceri semnificative și chiar de facilități financiare acordate pentru deschiderea rutelor noi.

Problema taxelor aeroportuare semnalată de Cezar Osiceanu

"Companiile aeriene plătesc o serie de taxe per pasager, încasate de aeroport. Aceste taxe sunt taxe de decolare, aterizare, prelucrare pasager, preluare pasager, dezvoltare etc. Problema este că acest taxe sunt la latitudinea consiliilor locale, care aleg dacă o companie este taxată integral sau dacă beneficiază de reduceri.

TAROM este taxată întodeauna 100%, în timp ce ceilalți operatori beneficiază de mari reduceri. În plus, mai există niște facilități care se dau de către Uniunea Europeană. De exemplu, atunci când o companie deschide o rută nouă, consiliul local poate să subvenționeze operatorul aerian pe ruta respectivă cu diverse reduceri de cheltuieli, dar cu condiția ca acea rută să fie menținută 3 ani de zile. Din cauza asta este o mare problemă pentru că toți le țineau fictiv, reduceau numărul de curse ca să împlinească termenul acela și să nu dea banii înapoi", susține Cezar Osiceanu.

Cezar Osiceanu: Acești bani ar trebui să se reîntoarcă la pasageri

Fostul pilot reclamă și faptul că aceste reduceri de taxe de care beneficiază anumite companii aeriene nu se reflectă și în prețul biletelor.

"Acești bani ar trebui să se reîntoarcă la pasageri, dar ei nu se reîntorc. Dacă Wizz Air i se dă reducerea de taxă, atunci diferența respectivă, că tu plătești taxa întreagă ca pasager, nu redusă, diferența respectivă intră în buzunarul operatorului. Ar trebui să se întoarcă la pasager. În momentul în care operatorul are biletul, tu iei biletul cu 1-2 luni înainte, el are în momentul respectiv taxă de pasager standard, să zic de 100 de lei, tu ți l-ai achitat, te-ai dus și ai zburat, în ziua în care ai zburat tu, taxa de pasager a fost cu reducere doar 50 de lei. Diferența nu se mai întoarce la tine. Tu ai plătit taxa întreagă", a mai spus Cezar Osiceanu.

Astfel, Cezar Osiceanu susține că TAROM, companie națională care în acest moment se confruntă cu o criză financiară majoră, ar fi dezavantajată în raport cu alte companii private.

Directorul AACR: Noi nu putem să ne uităm în situația lor financiară. Nu avem dreptul

DCNews l-a contactat pe Nicolae Stoica, directorul Autorității Aeronautice Civile Române (AACR), dar și pe ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, pentru clarificări. În timp ce, directorul AACR ne-a spus că instituția pe care o conduce nu poate verifica taxele impuse de aeroporturi, Radu Miruță ne-a declarat că va demara verificări pentru a vedea care este situația în cazul aeroporturilor aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

"Activitatea noastră este de supraveghere și de menținere a condițiilor de siguranță, pe partea materială fiecare administrator de aeroport ia deciziile pe care le crede de cuviință. Doar patru aeroporturi sunt deținute de Ministerul Transporturilor, unde ministerul ar mai putea decide ceva, dar și așa, e greu, că au consilii de administrație și directori și li se solicită niște indicatori și niște performanțe, iar celelalte aeroporturi sunt deținute de consiliile județene, unde tot ele decid cu privire la viitorul lor economic. (...) Sunt niște reguli și sunt sigur că le respectă, acum ce decizii iau cu privire la profitabilitatea lor, noi nu putem să ne uităm în situația lor financiară. Nu avem dreptul", a declarat Nicolae Stoica, directorul Autorității Aeronautice Civile Române (AACR).

Radu Miruță: Trebuie să fac niște verificări

"Ar trebui să verific dacă este sau nu așa. Acolo există un consiliu de administrație și un director, care, conform Legii 31, gestionează businessul companiei. Ministerul Transporturilor nu poate interveni. Nu am voie ca ministru să intervin în deciziile de management pe care le iau cei dintr-o societate comercială. Noi putem doar prin Adunarea Generală a acționarilor să aprobăm anumite lucruri, dar nu decizii de management punctuale, că este ilegalitate.

Dacă este sau nu cum spuneți dvs. trebuie să fac niște verificări. Nu știu situația tuturor taxelor pentru operatorii privați din toate aeroporturile. (...) Cât despre aeroporturile care sunt gestionate de consilii județene, Ministerul Transpoturilor nu are nici măcar vizibilitate asupra modului în care este executat bugetul. (...) Pentru aeroporturile care sunt în coordonarea Ministerului Transporturilor, asta se face prin consiliul de administrație și prin director. Ministrul aprobă bugetul acestor companii, aprobă la finalul anului modul în care s-a executat bugetul respectiv și aprobă la început contractele de mandat, care sunt unele făcute foarte prost și care nu prea îi obligă pe cei care coordonează aceste activități la nimic de management performant și care, conform legii, nu pot fi modificate pe parcurs", ne-a spus Radu Miruță.

În acest context, DCNews transmite o solicitare oficială către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Precizăm că în subordinea Ministerului Transporturilor se află următoarele aeroporturi: Aeroportul Internațional Henri Coandă București (Otopeni), Aeroportul Internațional București Băneasa, Aeroportul Internațional Traian Vuia Timișoara și Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța.

Analiza fostului pilot Cezar Osiceanu

Vedeți mai jos analiza completă a lui Cezar Osiceanu:

" 1. Cadrul macro - 2025:

- Total România: 28,5 milioane pasageri record.

- Wizz Air: 14,5 milioane = 52% cota de piață în România, a 2-a piață după Italia.

- TAROM: operează predominant din hub Otopeni 17.001.578 pasageri (+6,7%) unde plătește 100% tarife standard, fără discounturi.

- Restul: Cluj 3.582.134 (+9,7%), Iași 2.244.156 (+2,2%), Timișoara 1.458.098 (+10,2%), Sibiu 694.805, Craiova 578.701, Tg.Mures 153.264.

2. Ingineria tarifară care omoară TAROM:

Cluj: Baza 6 EUR/tona + 6 EUR/pasager + 5 EUR dezvoltare

- TAROM cu ATR 72, 2-3 zboruri/zi = 50.000-70.000 pas/an = plătește 100%

- Wizz cu >500.000 pas/an = 50% reducere pasager + 50% dezvoltare + 40% aterizare + 20% aeronave bazate = plătește sub 40%

Iași: Wizz 770.000 din 2,24 mil = 80% discount. Cand Wizz reduce frecvențe din cauza motoarelor Pratt & Whitney, Iași pică. Ca să compenseze, aeroportul taxează parcarea 100 lei/zi - plătește cetățeanul.

3. Subvenționarea directă:

- Timișoara SA.32963 / SA.31662: Carpatair a reclamat 2010. Comisia a zis ca e MEOT (Market Economy Operator Test) prin rapoarte Oxera/RBB. Tribunalul UE T-522/20 la 08.02.2023 a anulat decizia Comisiei - nu a analizat selectivitatea reducerilor pct.7.3 AIP 2010. Acum recurs C-245/23 P Wizz Air, C-246/23 P Aeroportul, C-244/23 P Comisia. În tot timpul acesta TAROM plătește taxa intreagă la Timișoara.

- Sibiu: 380.000 EUR schema ajutor direct Wizz + 5 milioane lei subvenție pierdere când Lufthansa a plecat de pe München și Wizz a redus.

- Craiova: CJ Dolj 1,2 mil lei (240k EUR) ajutor minimis votat ca sa extinda baza Wizz iunie 2025 - calculat exact sub plafonul UE 200k -> 300k EUR Regulament 2023/2831. TAROM 0 rute la Craiova.

- Tg.Mures - schema Visit Mureș: Cazul SA.33769. Deficit 10,8 mil lei 2007-2009. CJ Mureș a creat asociația satelit Visit Mureș - licitații 45 mil lei (9 mil EUR / 3 ani) "promovare internațională". Wizz încasează milioane să pună reclame cu Mureș în avion. Martie 2026: baza redeschisă oficial, A320neo, 10 rute noi Bruxelles, Dortmund, Larnaca, Paris, Basel, Roma, Memmingen, Bergamo, Luton, Budapesta. Cluj acuză dumping: 2.100 lei Mureș vs 4.200 lei Cluj familie.

4. CAZUL TAROM - SA.59344 - AGONIA:

Paradoxul din document: Banii județeni plătesc Wizz să elimine TAROM, banii Guvernului plătesc salvarea TAROM.

- Decizia UE 2025/775 din 29.04.2024 - plan restructurare 95,3 milioane EUR:

- Anulare datorii: împrumut salvare 36,7 mil EUR + dobânzi capitalizate din mai 2020

- Injecție capital proaspăt de la Ministerul Transporturilor

- Condiționalități punitive sub comisar Margrethe Vestager:

- Flota: 29 avioane (2020) -> 17 avioane (2024-2026), doar ATR 72-600 si Boeing 737 MAX, renunță la Airbus

- ASK (scaune-km) înghețat pana la 31.12.2026 - nu are voie sa crească

- Interzis să cumpere participații

- Interzis sa folosească banii de restructurare pentru publicitate/promovare - exact invers față de Wizz care ia 9 mil. EUR pentru "marketing" la Mureș.

5. Ofensiva juridică Wizz vs TAROM:

Wizz a atacat ajutorul COVID pentru TAROM - dosar T-827/22 Wizz Air Hungary vs Commission / TAROM II. Noiembrie 2024 - Tribunalul UE Camera a 7-a respinge integral acțiunea Wizz, ajutorul COVID a fost proporțional.

CEO Wizz: "Vindeți TAROM! Guvernul risipește banii contribuabililor" - ignoră ca el însuși ia sute de milioane din taxe locale.

6. Cliff-edge 2027 - Momentul Adevarului:

Comisia a prelungit până la 4 aprilie 2027 perioada în care aeroporturile pot primi subvenții să acopere pierderi operaționale (din cauza COVID + energie).

După 04.04.2027, aeroporturile cu >500.000 pasageri (Sibiu 694k, Craiova 578k, Iasi, Cluj) nu vor mai putea primi bani sa acopere deficitul zilnic, excepție SGEI.

Vor fi forțate să crească tarifele la LCC-uri. Modelul Wizz bazat pe subvenționare netransparentă va fi testat.

Concluzia:

"Timp de 15 ani ecuația a fost simplă: fondurile publice locale au cumpărat capacitate privată externă, forțând statul central să panseze răni. Succesul Wizz nu e doar triumful low-cost, ci triumful exploatării unui stat paralizat administrativ, ce a refuzat armonizarea politicilor locale cu strategia națională."

La acestea se adaugă și faptul că la aeroportul Timișoara ani la rând avioanele Tarom erau parcate la mare distanță de terminal pentru a se impune plata taxelor de transport la/de la avion cu autobuzul, în timp ce Wizzair era parcat în fața terminalului pentru ca pasagerii să fie îmbarcați/debarcați pe jos.

Eu, ca și pilot TAROM, de peste 32 de ani în companie, am plătit taxe întregi la Otopeni ca sa subvenționez infrastructura, în timp ce la Cluj/Iași/Timișoara taxa mea subvenționa indirect discounturile Wizz".