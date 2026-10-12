Minunile Sfintei Parascheva: Mărturii despre vindecări, rugăciuni ascultate și tradiții de 14 octombrie

Pelerinaj Sfanta Parascheva / FOTO: Agerpres

Sfânta Parascheva, prăznuită în fiecare an pe 14 octombrie, are parte de o cinstire specială în Moldova, dar și în toată țara pentru că vindecă şchiopi, surzi, ciungi, ologi şi tot felul de boli, multe considerate fără scăpare. Există numeroase mărturii consemnate despre ajutorul dat de Sfânta Parascheva. Totodată, pe lângă tradițiile bisericești, există și o serie de tradiții laice, populare.

Dincolo de impresionantul pelerinaj de la Iași, unde sute de mii de credincioși vin să se închine în această perioadă la sfintele moaște, mărturiile despre vindecări și ajutor primit în momente grele continuă să impresioneze.

De-a lungul timpului numeroși oameni au relatat că au primit ajutor în momente de suferință, în probleme grave, după ce s-au rugat Sfintei Parascheva, ”grabnic ajutătoare, mângâierea celor întristați și nădejdea celor aflați în necazuri”, mijlocitoare a rugăciunilor înaintea Tronului Ceresc al Preasfintei Treimi.

Mărturii cu minunile Sf. Parascheva, una dintre ele relatate de Sf. Cleopa de la Sihăstria

Într-una dintre cărţile seriei Ne vorbeşte Sfântul Părintele Cleopa se relatează o minune uimitoare. Astfel, Sfântul Cleopa de la Sihăstria povestea că într-un an i-a venit rândul să stea lângă racla Cuvioasei, de hram, precum și astăzi stareţii. Sfântul duhovnic a spus că au venit la el două bătrâne, care i-au solicitat să le lase să se închine la Cuvioasa Parascheva fără a mai sta la rând, deoarece sunt bolnave şi vor doar să mulţumească.

În momentul în care femeile s-au apropiat de raclă, Sfântul Cleopa a văzut cum Sfânta Parascheva a ridicat singură capul



Femeile aveau în mâini o pernuţă lucrată pentru Sfânta Parascheva, ca semn de mulţumire pentru că le vindecase. Sfântul Cleopa relata că în momentul în care femeile s-au apropiat de raclă a văzut cum Sfânta a ridicat singură capul, iar bătrânele i-au aşezat perna la căpătâi. (Monica Dumitrescu - mărturie publicată în Ziarul „Lumina”, 14 octombrie 2005, potrivit Doxologia.

Alte relatări impresionante cu câteva minuni ale Sfintei Parascheva

Alte mărturii povestite de credincioşi în scrisorile trimise preoţilor slujitori de la Mitropolia din Iaşi, consemnate în Patericul românesc și în cartea Suferinţele ”mamei Blondina”, Sfântă mărturisitoare Blandina.

Un inginer bolnav de plămâni a fost internat în spital pentru operaţie. În acest timp, mama sa a mers la moaştele Cuvioasei Parascheva, solicitându-i sănătate pentru fiul ei. Timp de două săptămâni, doctorii au tot amânat operaţia. Şi au observat că leziunile pulmonare s-au vindecat în chip miraculos. I-au zis bolnavului că nu mai este nevoie să fie operat şi să se întoarcă acasă deoarece „este cineva care se roagă lui Dumnezeu pentru dumneavoastră!”.

Vindecarea femeii bolnave de o formă gravă de sinuzită



Într-o zi, o femeie de 40 de ani a intrat în Sfânta Mitropolie de la Iași, alergând prin biserică şi plângând în hohote. Un preot slujitor care se afla atunci în biserică a întrebat-o ce se întâmplă. Femeia i-a spus că a făcut sinuzită, însă, neavând timp să se trateze, s-a pomenit cu dureri grozave de cap şi apoi i s-a umflat tot capul. Mergând în cele din urmă la medic, acesta i-a zis că tot creierul este acoperit cu puroi şi că trebuie să-i facă operaţie foarte grea, însă ea nu va rezista la această operaţie, şi din acest motiv să aştepte moartea. Preotul a întrebat-o dacă crede în Dumnezeu, iar femeia a spus că da, însă la biserică vine rar, având serviciu, copii şi sărăcie mare.

Atunci, el i-a făcut pomelnic şi a dus-o la Cuvioasa Parascheva, unde s-a închinat. Preotul relatează că doar peste trei luni a întâlnit-o pe stradă, sănătoasă şi voioasă. Femeia i-a zis atunci preotului că „la vreo trei săptămâni după ce am dat pomelnicul, a început să-mi curgă puroi din nas şi a curs mult timp. S-a scurs toată infecţia de pe creier şi m-am făcut sănătoasă”.

„Mamă, mamă! Aici este Doamne-Doamne!”, a exclamat copilul mut



Unui copil de trei ani şi jumătate i s-a oprit brusc vorbirea. Atunci mama a luat copilul în braţe şi a venit să ceară ajutorul Sfintei Parascheva. Pe când se ruga ea cu lacrimi, deodată copilul a strigat: „Mamă, mamă! Aici este Doamne-Doamne!”. Mulţumind din inimă Preacuvioasei Parascheva, mama s-a întors acasă cu copilul sănătos.





Femeia și covorul persan...



Odată a venit de la Bucureşti o doamnă, aducând în dar Sfintei Parascheva un covor persan, mare şi frumos. Preotul care era la racla Cuvioasei a întrebat-o ce înseamnă acest dar. Dânsa i-a zis că soţul ei, bărbat de 45 de ani, s-a îmbolnăvit de cancer și medicii nu găseau leac la boala lui. Însă într-o zi a venit la ei acasă un prieten care le-a zis că pleacă la Iaşi, sfătuindu-i să-i dea bani şi pomelnic să ducă el la Sfânta Parascheva. Peste două luni, bărbatul s-a făcut sănătos fără nici un tratament şi, drept mulţumire, soţia sa personal a adus acest covor la Sfânta Parascheva.

Soțul unei femei, cuprins de bube groaznice





O altă femeie, necăjită că toată faţa soţului ei este cuprinsă de nişte bube urâte care supurează şi-i provoacă mare durere, a venit la Cuvioasa Parascheva. Femeia a plâns, s-a rugat şi a dat pomelnic. Mulţi doctori încercaseră cu diferite tratamente şi alifii să-l vindece, dar totul era în zadar, ba parcă după fiecare tratament, rănile se înfocau şi se extindeau mai tare. Când a venit la Iaşi, femeia a atins de moaştele sfintei batista curată pe care o avea la ea. În momentul în care a ajuns acasă, a pus batista pe faţa soţului, și i s-au calmat durerile. După o săptămână, au dispărut şi bubele.

Vindecarea unui preot bolnav de plămâni



Un preot din Transilvania relatează că era bolnav de plămâni şi făcând foarte multe injecţii cu antibiotice, a simţit că începe să orbească. Când s-a dus la doctor, acesta i-a confirmat nenorocirea. Imediat, preotul imediat s-a urcat în tren şi a venit la Iaşi. Era ora 22.00, Catedrala era închisă. Atunci a stat în genunchi afară, lângă peretele unde erau moaştele Sfintei Parascheva, s-a rugat câteva ceasuri plângând. A doua zi a simţit că este sănătos şi până astăzi nu mai are nimic nici cu ochii, nici cu plămânii, slujeşte şi Sfânta Liturghie la o mănăstire din Ardeal, conform Doxologia.

Tradiții populare de Sfânta Parascheva

Totodată, ziua Sf. Parascheva - Ocrotitoarei Moldovei - este legată de credințe populare despre vreme, pregătirile pentru iarnă și anumite interdicții pe care oamenii le respectă.

Una dintre ele este ”prezicerea” vremii după oi: În dimineața de 14 octombrie, ciobanii urmăresc comportamentul oilor: dacă acestea dorm adunate și strânse, iarna va fi una grea și geroasă; dacă stau răsfirate și separate, se anunță o iarnă blândă

Pregătirea pentru iarnă

Ziua Sfintei Parascheva reprezintă momentul în care gospodarii își achiziționează cojoace noi și termină pregătirile de iarnă pentru locuință.

Pomenirea celor morți

În această zi se fac praznice și ofrande pentru sufletele celor adormiți. Se împart lipii, covrigi, must proaspăt și vin roșu, însă și pâine din grâu nou

De menționat este că Sfânta Parascheva este o sărbătoare cu cruce roșie, în calendarul ortodox. Astfel, este nu se spală rufe, nu se coase, țese sau toarce.

Nu se lucrează la câmp de Sf. Parascheva - sărbătoare cu cruce roșie în calendar

De asemneea, nu se lucrează la câmp. Gospodarii nu fac treburi grele în curte, astfel încât ogoarele să fie ferite de grindină.

Punctul culminant al pelerinajului de la Sfânta Parascheva va fi miercuri, 14 octombrie, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, când Sfânta Liturghie se va oficia în aer liber, în inima orașului, la care vor participa zeci de mii de credincioși.

Ceremoniile au început pe 8 octombrie. Mai jos, aveți programul de azi 12 octombrie, până joi 15 octombrie. Anul acesta, tradiționalul pelerinaj se împletește cu o premieră absolută în spațiul ortodox românesc: un festival internațional de amploare care pune față în față creația divină, arta sacră și provocările inteligenței artificiale.

Program 12 - 15 octombrie Pelerinaj istoric la Sfânta Parascheva

Luni, 12 octombrie 2026

07:00 – 11:00: Slujbele dimineții și Sfânta Liturghie

16:00 – 16:30: Paraclisul Cuvioasei

19:00 – 23:00: Privegherea Sfântului Apostol Andrei (pomenirea aducerii moaștelor sale la Iași din 1996)

Marți, 13 octombrie 2026

07:00 – 11:00: Sfânta Liturghie dedicată Sfântului Apostol Andrei

16:00 – 16:30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

21:00 – 03:00: Slujba de Priveghere nocturnă și Sfânta Liturghie de noapte

Miercuri, 14 octombrie 2026 (Ziua Hramului)

07:00 – 09:00: Miezonoptica, Acatistul Sfintei Parascheva și Ceasurile

09:00 – 12:30: Sfânta Liturghie Arhierească (pe podiumul exterior amenajat pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt)

16:00 – 16:30: Paraclisul Cuvioasei

19:00 – 23:00: Privegherea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv

Joi, 15 octombrie 2026

07:00 – 11:00: Sfânta Liturghie dedicată Sfântului Iosif cel Milostiv

16:00 – 18:00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva