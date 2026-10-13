Marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor” cuprinde Capitala și alte nouă orașe: Strigăt de revoltă în stradă după 31 de crime oribile

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Din articol 31 de vieți pierdute care puteau fi salvate

După ce 31 de femei au sfârșit ucise în propria familie de la începutul anului, zeci de asociații organizează sâmbătă, 17 octombrie, Marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor!”. Manifestația se desfășoară în București și în alte nouă localități. Protestatarii cer Guvernului aplicarea fermă a legii femicidului, monitorizarea agresorilor prin brățări electronice și înființarea de urgență a Registrului național privind violența domestică.

Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor organizează sâmbătă, 17 octombrie, cea de-a 12-a ediție a Marșului „Împreună pentru Siguranța Femeilor!”. Manifestația cheamă societatea la solidaritate. În București, protestul este programat la ora 15:00, cu punct de plecare din Piața Universității, pe esplanada cu statui, de unde coloana de participanți va mărșălui pentru a cere măsuri concrete.

Semnalul de alarmă se va auzi în aceeași zi în numeroase comunități din țară. La Cluj-Napoca, oamenii se adună de la ora 15:00 la Monumentul Memorandiștilor, aceeași oră fiind stabilită și la Brașov, la Aula Sergiu Chiriacescu. În Timișoara, marșul începe la ora 16:00 în Piața Victoriei, în timp ce la Arad întâlnirea are loc la 14:30 în fața Palatului Administrativ. Locuitorii din Piatra-Neamț sunt așteptați la ora 17:00 la Curtea Domnească, iar la Târgu-Mureș protestul este fixat la ora 11:00 la Cetatea Medievală. Manifestații au loc de asemenea dimineața la Baia Mare, de la 10:30 la Casa de Cultură, la Mizil, în județul Prahova, de la 11:30 în fața Primăriei, și în comuna băcăuană Valea Seacă, de la ora 13:00 la Centrul Comunitar.

31 de vieți pierdute care puteau fi salvate

Mesajul transmis de organizațiile civice vorbește despre indolența autorităților care întârzie să intervină la primele semne de pericol.

„În acest an au fost deja documentate 30 de femicide. Aceste crime ar fi putut fi prevenite dacă autoritățile ar fi evaluat riscul, ar fi luat măsuri de protecție și ar fi intervenit la timp. Statul are obligația de a proteja femeile împotriva violenței domestice și a violenței de gen. Vrem ca femeile care au supraviețuit violenței să aibă încredere că justiția le protejează și le face dreptate”, transmite echipa Rețelei pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor (Rețeaua VIF) într-un comunicat remis DC News.

Protestul aduce un pachet de zece revendicări urgente adresate autorităților. În primul rând, organizatorii cer aplicarea legii femicidului, prin pregătirea obligatorie a polițiștilor, procurorilor și judecătorilor pentru a recunoaște riscul de moarte și pentru a interveni de urgență. Se solicită introducerea orelor de educație pentru egalitate de gen în școli, colectarea riguroasă a datelor privind abuzurile și căsătoriile timpurii, dar și înființarea Registrului național privind violența domestică, o bază de date accesibilă direct magistraților și forțelor de ordine.

Lista măsurilor continuă cu cererea ca serviciile sociale să asigure manageri de caz calificați, iar copiii care își pierd mamele din cauza crimelor din familie să primească sprijin juridic, educațional și financiar garantat de stat. Totodată, protestatarii cer proceduri mult mai rapide pentru ordinele de protecție, monitorizarea strictă a agresorilor prin brățări electronice, locuințe de urgență și ajutor financiar acordat fără condiția unei plângeri penale prealabile. Pachetul este completat de pedepsirea fermă a violenței din mediul online și de eliminarea oricărei atitudini discriminatorii sau sexiste din rândul personalului medical și judiciar care preia victimele.

Manifestația de sâmbătă devine un examen de conștiință pentru întreaga Românie. Strada preia vocea zecilor de femei reduse la tăcere, iar presiunea publică rămâne singura armă capabilă să forțeze statul să apere viețile celor vulnerabili.