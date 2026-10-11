Pierdere fulgerătoare: A murit Daniel Oprea, un ”stâlp de susținere” în fitness-ul românesc, mentor pentru generații

Daniel Oprea a murit. Anunțul tulburător a fost făcut de Federația Română de Culturism și Fitness.

A murit un sportiv extrem de apreciat în România: Daniel Oprea. Profesor de educație fizică și sport, el avea un rol foarte important în cadrul Federației Române de Culturism și Fitness, care a și anunțat decesul acestuia. Acesta a promovat sportul peste tot unde a putut și cum a putut. La TVR 2, realiza ”Generația Fit”, promovând mișcarea ca stil de viață, educația nutrițională și gândirea pozitivă. Daniel Oprea a inspirat generații și le-a transmis cât de important este gândirea în sport. El era și șef al Comisiei de disciplină al Federației. Pierderea, mult prea devreme, a unui sportiv atât de disciplinat, unul care a promovat stilul de viață sănătos și a inspirat atât de mulți oameni reprezintă un șoc pentru toți cunoscuții.

”Cu adâncă durere în suflet, ne luăm rămas bun de la Daniel Oprea”

”Astăzi este o zi nespus de grea pentru întreaga noastră comunitate. Cu adâncă durere în suflet, ne luăm rămas bun de la Daniel Oprea, un stâlp de susținere și un coleg de neînlocuit.

Daniel s-a remarcat întotdeauna printr-o corectitudine și o bunătate rare, fiind caracterizat de o dăruire totală față de tot ceea ce făcea. Un om de baza al Federației noastre, un sprijin de nădejde pentru fiecare dintre noi.

Noblețea lui sufletească și atașamentul față de valorile federației au lăsat o amprentă adâncă în inimile tuturor celor care au avut onoarea să lucreze alături de el.

Plecarea lui lasă un gol uriaș în colectivul nostru și în inimile tuturor celor care l-au prețuit.

Federația Română de Culturism și Fitness transmite cele mai sincere condoleanțe familiei îndoliate și celor apropiați. Suntem alături de dumneavoastră în aceste momente de grea încercare.

Dumnezeu să-l ierte și să-i odihnească sufletul în pace!” anunță Federația Română de Culturism și Fitness.

”Cât de nedreaptă este viața uneori... Am pierdut un om de aur”

Mesajele celor care l-au cunoscut sunt dureroase:

Dragă Daniel, plecarea ta atât de neașteptată ne lasă un gol imens și o durere greu de exprimat în cuvinte. Ai fost un om deosebit, un coleg pe care ne-am putut baza întotdeauna și pe care l-am respectat și prețuit enorm. Îți vom păstra vie amintirea, cu profund respect și recunoștință pentru tot ceea ce ai însemnat pentru noi. Drum lin, dragul meu coleg! Nu te vom uita!

Nu îmi vine să cred... Abia așteptam emisiunea "Generația fit" duminica cu el... Incredibil și regretabil! Dumnezeu să îi călăuzească sufletul în lumină!

Cât de nedreaptă este viața uneori... Am pierdut un om de aur. Daniel Oprea a fost colegul ideal, dar mai ales, un prieten pe care te puteai baza în orice secundă. Gândurile mele sunt alături de familia lui în aceste clipe cumplite. Odihnește-te în pace, prietene. Nu te vom uita niciodată!

Am făcut cursul de instructor de fitness recent cu domnul Oprea, iar această veste pur și simplu m-a lăsat fără cuvinte. A fost un bun mentor și un om de la care am avut multe lecții valoroase de învățat. Dumnezeu să-l odihnească!

Astfel de mesaje au continuat, mulți exprimându-și șocul unei asemenea pierderi.

Printre cei care l-au cunoscut, a fost și liberalul Ionuț Stroe, care a transmis: ”Dumnezeu să-l odihnească în pace! O veste care aduce multă durere în suflet. Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Prietenul meu, Daniel, azi ne-a părăsit mult, mult prea devreme”.